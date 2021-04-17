Экс-советник Трампа призвал извиниться за сплетни о «сговоре» России с талибами

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17 апреля, суббота | Последнее обновление — 00:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией»
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Экс-советник Трампа призвал извиниться за сплетни о «сговоре» России с талибами
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Лицам, которые требовали от Дональда Трампа «ответить» на якобы имевший место «сговор» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), следует извиниться, заявил экс-советник 45-го президента США Роберт О’Брайен.
О’Брайен отметил, что материалы на эту тему публиковала New York Times, но в Белом доме сразу скептически отнеслись к ним, «никто в то время не доверял этим разведывательным данным», «сведения разведки были очень подозрительными». О’Брайен указал, что в 2020 году политические противники Трампа поспешили обвинить его в предательстве, так как тот не выступил против Москвы из-за публикаций, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что указанные версии, по мнению американской разведки, имеют низкую или среднюю степень достоверности. Как пояснил О’Брайен, «на языке разведывательного сообщества это означает, что в это не верят». Он «рад, что правда вышла на свет», и надеется, что «кто-то из выступавших прошлым летом с подстрекательскими высказываниями о предательстве и прочем, принесут извинения».
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». Трамп, занимавший тогда пост президента США, заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии.
США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально
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Глава администрации Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции.
«На этой неделе я говорил с президентом России Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Я призвал его ответить [на новые американские санкции] надлежащим образом, не переходить границы, так как мы тоже можем двигаться [дальше по пути увеличения санкционного давления]», – заявил Байден.
При этом американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон смогут, обменявшись применением ограничительных мер, оставить нынешний эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.
«Моя надежда и ожидание заключаются в том, что мы сможем выработать modus vivendi (условия существования). Но важно, чтобы у нас были прямые переговоры и чтобы мы продолжали находиться в контакте друг с другом», – подчеркнул Байден.
«Сейчас время начать деэскалацию [российско-американских отношений]. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе», – заявил глава Белого дома.
«Суть того, о чем я говорю, в следующем: там, где для Соединенных Штатов есть интерес работать с Россией, нам следует это делать, и мы будем это делать. Если же Россия стремится навредить интересам США, мы дадим ответ, мы всегда будем стоять на защите своей страны, наших институтов, нашего народа и наших союзников», – добавил Байден.
Ранее 46-й американский президент заявил, что США якобы не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, но готовы к введению новых санкций.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Напомним также, во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке».
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В Кремле рассказали об ответе на санкции США
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на санкции Вашингтона и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать на американские санкции и когда.
Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения, он заявил, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, передает РИА «Новости».
«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», – сказал Песков.
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций
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«Никакой деэскалации в отношениях между Россией и США быть не может, все комплиментарные слова Байдена в адрес Москвы – это абсолютно пустая риторика», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя заявления президента Джо Байдена, посвященные отношениям между США и Россией.
«В выступлении Байдена примечательно то, что он полностью сменил риторику. Еще недавно он оскорблял Владимира Путина и говорил о России менторским тоном. Но сейчас от этого тона ничего не осталось. Более того, он стал извиняющимся», – считает тележурналист Владимир Соловьев.
При этом, по его словам, в речи американского президента неожиданно не прозвучало ни одного обвинения в адрес России по поводу нарушения прав человека, ситуации вокруг блогера Алексея Навального или якобы поощрения атак «Талибана» (запрещенное в РФ террористическое движение) против американских войск в Афганистане.
«Байден явно не может понять, какие именно шаги предпримет Россия в ответ на действия США. Именно поэтому он сначала звонит Путину, затем вводит санкции, а после выходит, объясняет их введение более ранними обещаниями времен избирательной кампании и умудряется сказать что-то о сотрудничестве», – поясняет собеседник. По мнению Соловьева, такое поведение вполне укладывается в логику привычной американской «игры, направленной в первую очередь на свою аудиторию», но «с отсылкой к России, поведение которой новая администрация предугадать не может». Соловьев убежден, что
«слащавые речи Байдена в совокупности с новыми рестрикциями ни в коем случае не должны вводить Россию в заблуждение».
«Нам надо четко понимать, что Байдена меньше всего на свете волнуют интересы нашего государства. Поэтому то, что он вдруг умудрился высказаться даже о взаимных интересах, ни в коем случае не должно нас очаровывать. И мы должны действовать только исходя из собственных национальных интересов», – убежден журналист. Он также предположил, что в обозримом будущем со стороны США последуют новые санкции против России, причем более жесткие.
При этом задача США повлиять каким-то образом на политику Москвы для Вашингтона вторична, считает Соловьев. «Главное для них – решить свои внутренние задачи. У нас все наоборот – нам следует понять наши национальные интересы, а поведение США не должно никоим образом воздействовать на них», – сказал журналист.
По мнению Соловьева, слова Джозефа Байдена о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях – это абсолютно пустая риторика. «Естественно, ни о какой новой перезагрузке и речи быть не может, особенно учитывая, что с 2017 года в США действует закон, который ставит нас в один ряд с Ираном и Северной Кореей», – добавил Соловьев. Более того,
«предыдущая перезагрузка образца 2009 года привела только к резкому ухудшению отношений».
По словам журналиста, своими действиями Байден стремится добиться построения новой альтернативной международной организации демократических стран, которая позволит ему решать все вопросы в обход ООН в целом и Совета Безопасности ООН в частности. «Таким образом он пытается отодвинуть Россию, Китай, Иран и еще ряд стран на периферию мировой политики и выиграть международную конкуренцию в условиях резко возросшего экономического могущества Китая», – резюмировал Соловьев.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Экс-дипломат: Запрет найма местного персонала заставит посольство США взвыть
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«При Рейгане мы тоже запретили нанимать из советских граждан персонал, обслуживающий посольство США, и американцы через два месяца взвыли», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя аналогичную меру, введенную МИД России против американской дипмиссии в Москве.
«Традиционная высылка нескольких дипломатов, которых можно потом легко заменить другими, не очень эффективна. А вот сокращение числа дипломатов плюс запрет найма местного персонала – это чувствительный, болезненный удар для американцев. Возможно, их эта мера вразумит», – отметил бывший замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР в Совбезе ООН Александр Белоногов.
Белоногов напомнил, что такую меру советское правительство предприняло еще в середине 1980-х, когда холодная война достигла своего пика.
«Если нынешние власти Америки не потеряли память, то должны вспомнить, чем для них обернулась такая история 1986 года. Тогда, при Рейгане, американцы начали пачками высылать наших дипломатов из Вашингтона, из представительства при ООН. В ответ мы стали высылать американских дипломатов из Москвы, но в меньшем количестве, поскольку наш выбор был ограничен. Ведь представительств международных организаций в столице СССР не было», – пояснил бывший замглавы МИД.
«Когда высылки наших дипломатов перешли все возможные лимиты, наша сторона запретила их дипломатическим учреждениям нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала. И тогда посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор. Буквально через пару месяцев, когда ситуация в здании посольства в Москве стала для них нестерпимой, американцы «запросили пардон». Путем дальнейших переговоров было достигнуто понимание, что и как должно быть организовано во взаимной дипломатической жизни. Так что американцы уже это проходили», – сказал собеседник.
«Кстати, Сергей Лавров был в это время моим советником в представительстве ООН. Все это происходило на его глазах. И он сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия», – добавил Белоногов.
Экс-дипломат разъяснил, что набрать персонал из сотрудников самого посольства, из граждан США в Госдепе вряд ли захотят: «Это страшно дорого по сравнению с наймом местных работников. Тайком пригласить и оформить на работу граждан третьих стран они тоже не смогут, поскольку находятся под неусыпным наблюдением наших контролирующих органов. Так что я на месте сотрудников Госдепа крепко бы почесал в затылке после такого предупреждения», – подчеркнул Белоногов.
Глава МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские дипмиссии граждан России и третьих стран. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует его РИА «Новости». На практике это может означать сокращение численности американской миссии в Москве сразу на полтораста человек. Лавров также сообщил, что начнет процедуру денонсации соглашения, регулирующего поездки дипломатов США по России. Разрешения будут даваться на Смоленской площади в индивидуальном порядке после рассмотрения.
Помощник президента Юрий Ушаков порекомендовал послу США в Москве Джону Салливану отправиться на серьезные консультации в Вашингтон. Ранее представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России
Российская сторона начнет процедуру денонсации соглашения, которое регулирует поездки дипломатов США по России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Также в пятницу глава МИД заявил, что вскоре будет опубликован перечень руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов.
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
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Президент США Джо Байден в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, а также неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина.
Американский лидер сначала сказал, что «США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией». А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде «президент Клутин». Правда, сразу поправился, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам – он сам себя назвал однажды «машиной ляпов».
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США как на двух великих державах лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Лавров анонсировал российские санкции против США
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Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Документ планируется опубликовать вечером, 16 апреля, в пятницу, в него включат восьмерых человек, заявил министр, передает РИА «Новости».
«Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну», – сказал Лавров.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Американский президент Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
В Кремле посоветовали послу США отправиться в Вашингтон
Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал отправиться послу США в Москве Джону Салливану на серьезные и подробные консультации в Вашингтон, сообщил глава МИД Сергей Лавров.
«В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Ранее глава МИД объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства на фоне санкций Вашингтона. Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Ушаков проинформировал посла США об ответных мерах на санкции
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Помощник президента России Юрий Ушаков изложил послу США Джону Салливану ответные меры на объявленные антироссийские санкции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединенными Штатами санкции в отношении России», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, согласно которым США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. В Белом доме также заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием SolarWinds.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Лавров объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства
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Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства граждан России и третьих стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров объявил о начале процедуры, при которой прекратится практика найма на работу в американские диппредставительства граждан России и третьих стран.
Кроме того, министр сообщил, что «если обмен любезностями будет продолжаться, американцев попросят привести численность сотрудников в России в соответствие с числом российских в США», – цитирует РИА «Новости» главу российского МИДа.
«Американцы в дополнение к своему списочному составу в посольствах, в консульствах ежегодно несколько сотен своих сотрудников отправляют, так сказать, на вахту для краткосрочных командировок. И тем самым они существенно, в два, а то и больше раз, укрепляют свои возможности для работы в Российской Федерации, цели которой не всегда благовидные. Мы это хорошо знаем. Поэтому мы прекращаем практику бесконтрольных, безлимитных поездок краткосрочных Госдепартамента и других ведомств США для работы в американские дипломатические представительства в России», – добавил Лавров.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Россия запретила въезд ответственным за антироссийский курс чиновникам США
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Россия официально объявила о запрете въезда в страну ряду высокопоставленных чиновников США в ответ на враждебные антироссийские санкции, принятые накануне Белым домом.
«В ответ на введенные 2 марта с. г. Администрацией США санкции против российских официальных лиц закрывается въезд в Российскую Федерацию следующим действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к реализации антироссийского курса», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Среди попавших в санкционный список генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Также закрыт въезд Алехандро Майоркасу, министру внутренней безопасности США, и Майклу Карвахаль, директору Федерального бюро тюрем США.
Кроме того, не смогут въехать в Россию Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры, отметили в ведомстве.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия намерена опубликовать имена руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список, который планировалось огласить вечером, 16 апреля, в пятницу.
Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Политологи указали на лицемерие Байдена в отношениях с Россией
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«Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника с целью изменить внешнюю политику Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого он призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, «не переходя границы».
«Стратегическая цель США – включить Россию в союз против Китая. Именно ради этого все делается. Поэтому президент Соединенных Штатов вчера попытался одним махом снять все вопросы, связанные с RussiaGate», – убежден профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Подход Байдена к России – это политика кнута и пряника, отмечает собеседник. Уговорами и угрозами Россию пытаются включить в число стран, которые не вредят США, добавил он. «Мы не знаем, о чем реально говорили лидеры двух стран во время телефонной беседы. Были ли это угрозы со стороны Байдена или попытки объяснить какой-то интерес для России в случае ее присоединения к американской внешней политике? – рассуждает эксперт. – Очевидно, Москве было что-то предложено».
Соединенные Штаты хотели бы завершить нынешний этап конфликта с Россией, полагает Ткаченко. «Администрация США хочет прекратить использование тематики RussiaGate, чтобы не Конгресс занимался этим вопросом, как это было при Дональде Трампе в течение четырех лет, а чтобы сама администрация определяла, как взаимодействовать с Кремлем. После этих мер Конгрессу будет нечего сказать, а у Байдена будут свободные руки для ведения отношений с Россией. Его цель – усилить влияние на внешнюю политику Москвы», – добавил политолог.
В свою очередь генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «двусмысленность, если не сказать лицемерие, всегда были свойственны стилю американского руководства, особенно Демократической партии».
По его словам, «Байден пытается применить на практике принцип селективного, избирательного вовлечения России в решение международных вопросов, но такой подход крайне сложно реализовать». «Ведь вопросы стратегической стабильности трудно отделить от вопросов санкций и давления на экономику, из-за чего сокращаются возможности страны для активной внешней политики», – поясняет Кортунов.
«Потому России при любых контактах с США следует исходить из своих приоритетов, а не из той повестки, которая может быть предложена американцами.
Кроме того, с нынешним президентом одна из главных проблем заключается в том, что он может показаться слишком слабым и мягким. И если это произойдет, тогда в вопросе санкций Конгресс попытается вернуть инициативу к себе и вводить свои санкции. Поэтому коридор возможностей, в котором находится Байден, выглядит довольно узким», – резюмирует Кортунов.
Ранее Байден в ходе выступления в Белом доме с речью о политике США в отношении России заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. Он также указал, что на России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
В четверг Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
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Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом
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На России и США, как на двух великих державах, лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«[Россия и США – это] две великие державы, [на которых лежит] значительная степень ответственности за глобальную стабильность», – приводит слова Байдена ТАСС. «На президенте [России Владимире] Путине и на мне лежит большая ответственность в плане управления этими отношениями [между двумя странами]. Я отношусь к этой ответственности очень серьезно, как, уверен, и он», – добавил Байден.
«И россияне, и американцы – гордый и патриотичный народ. И я считаю, что российский народ, как и американский народ, заинтересован в мирном и безопасном будущем для нашего мира», – продолжил президент США.
Он добавил, что России и США «на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля». «Есть также области, в которых Россия и Соединенные Штаты могут и должны работать вместе», – подчеркнул Байден.
В пример он привел продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), благодаря которому страны «сохранили этот ключевой элемент ядерной стабильности». «Это было в интересах Соединенных Штатов, России и, откровенно говоря, всего мира. И у нас это получилось», – отметил президент.
В ходе своего выступления в Белом доме Байден предложил запустить диалог по стратегической стабильности. «США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности. Мы можем решать важнейшие глобальные вызовы, которые требуют от России и США работать вместе, включая ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР, пандемию, изменение климата», – заявил Байден.
Ранее в Кремле отвергли попытки США разговаривать с Россией с позиции силы, при этом в Москве выразили заинтересованность в обсуждении с Вашингтоном вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, урегулирования региональных конфликтов. В США также заявляли о планах работать с Россией в сфере стратегической стабильности.
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ЕС исключил введение санкций против госдолга России вслед за США
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Евросоюз (ЕС) в настоящий момент исключает введение санкций против суверенного долга России вслед за аналогичным решением США, заявил дипломатический источник в постпредстве одной из входящих в ЕС стран в Брюсселе.
«Вопрос о санкциях против госдолга России не стоит на повестке дня институтов ЕС, он сейчас не обсуждается, и ни одна страна ЕС не предлагала подобных мер. Для столь жестких мер нужна очень серьезная причина. США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но против ЕС Россия не предпринимала ничего подобного. Не следует ожидать от Евросоюза прямого следования за США в их санкционной политике», – приводит слова источника ТАСС.
По его словам, должно произойти «нечто из ряда вон выходящее, чтобы ЕС пошел на эту меру» «Экономические секторальные санкции против России ЕС принял лишь один раз – в июле 2014 года, – отметил дипломат, – и это стало ответом на гибель малайзийского «Боинга». Эти санкции остаются в силе до настоящего момента и продлеваются раз в полгода, поскольку условием для их отмены ЕС назвал выполнение Минских соглашений.
«Бросается в глаза тот факт, что последний пакет санкций США не включает ограничительных мер против «Северного потока – 2». Это позитивное развитие для Германии, которая продолжает прилагать значительные усилия для завершения этого проекта», – подчеркнул дипломатический источник в постпредстве одного из государств ЕС.
Он выразил уверенность в том, что ЕС не пойдет на введение жестких мер против России, таких как санкции против госдолга, однако не исключил принятия символических мер в виде включения еще нескольких российских граждан в черный список в рамках европейского механизма санкций за (приписываемые России) кибератаки.
Накануне Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Также стало известно о планах Минюста США найти уязвимости в цепях поставок российских компаний.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона, подчеркнув, что введение новых американских санкций против России поставило под сомнение целесообразность применения доллара и надежность подконтрольных США платежных механизмов. В Кремле осудили санкционные устремления Вашингтона и напомнили о принципе взаимности.
Позже Белый дом допустил возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку». В начале апреля Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», которые в мае должны внести в Конгресс для утверждения.
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Власти США отказались пускать лидера российских юниоров на ЮЧМ в Техасе
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Власти США отказали в визе нападающему «Омских ястребов» и лидеру юниорской сборной России Ивану Мирошниченко в преддверии юниорского чемпионата мира, который пройдет в Техасе с 27 апреля по 7 мая, сообщили СМИ.
«В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам. У Ивана ранее была такая же ситуация, когда он хотел уехать играть в Северную Америку, но ему не дали визу в Канаду. Сейчас миграционная служба просто не пускает его в США», – передает «Чемпионат» слова источника в ФХР.
Сам Мирошниченко признался, что для него решение властей США стало сюрпризом.
«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема. Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел, за три дня до выезда такое присылают. Виза в паспорте стоит, я так понял, отправляли запрос, и все. Вы же знаете, ФБР. Что-то там не так, не знаю, и всё. Я в Америке-то был уже, пару лет назад тренировался там, ездил по туристической визе. Даже не знаю, что могло произойти», – сказал Мирошниченко.
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