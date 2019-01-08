Дипломатов США на Кубе заподозрили в массовом психозе

Заявления об «акустических атаках» против сотрудников посольства США на Кубе, вероятно, вызваны начавшимся среди них массовым психозом, пишут СМИ.

Vanity Fair указывает, что ФБР не нашло свидетельств «акустических атаках», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов».

Более того, многие эксперты сомневались, что такие атаки вообще возможны, а симптомы в наибольшей степени соответствуют случаю массового психоза, передает ТАСС.

При этом первыми о наличии симптомов сообщили сотрудники ЦРУ, работавшие на Кубе. Они, предположительно, регулярно испытывали серьезный стресс, пишет издание. Экс-сотрудник ЦРУ, работавший на Кубе, Фултон Армстронг сообщил, что один из заявивших о симптомах призывал коллег сделать то же самое.

Издание приводит слова ряда экспертов, полагающих, что речь идет о «классическом случае» массового психоза.