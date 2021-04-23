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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 04:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Москва ответила на требование США не мешать проходу кораблей Украины в Азовское море
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Россия, приостановив проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря, действует в соответствии с международными договоренностями, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, комментируя реакцию Госдепа США.
Рябков отметил, что речь идет о проходе судов через Керченский пролив. «Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия», – передает слова замминистра РИА «Новости».
Напомним, по данным бюллетеня управления Минобороны, «временно, с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября, приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
Госдеп США заявил, что обеспокоен намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Черного моря. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США
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Заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«В МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартл Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве уточнили, что данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96
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«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя протест со стороны Колумбии в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96-400ВПУ.
«Самолет летел не в Колумбию, а в соседнее государство. Скорее всего, там произошла штурманская ошибка», – убежден член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, Ил-96-400ВПУ оборудован системами связи и управления дальнего действия. Он входит в правительственный отряд, поэтому на нем летают в том числе высшие должностные лица государства.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков отметил, что хоть речь и идет о спецборте, но этот самолет позиционируется как гражданский. «Есть рейсы, которые прокладываются в Венесуэлу, а там до Колумбии рукой подать. Когда гражданские борты отклоняются от какой-то трассы, их видно на радарах, у них включен транспондер. Прецеденты с отклонением от маршрута разбираются в дежурном порядке», – пояснил он.
«Колумбия, вероятно, намерена рассмотреть этот случай в ключе российской угрозы и придумать, что на борту летели спецназовцы и обязательно угрожали безопасности страны», – полагает эксперт.
«Если правительство Колумбии хочет сделать из этой истории хайп и рассказать об этом всей планете, то такую идею им наверняка подсказали в Вашингтоне, потому что США сегодня оказывают серьезное влияние на состояние отношений между Колумбией и Венесуэлой», – заключил собеседник.
Во вторник МИД Колумбии вручил российскому послу в Боготе ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом Ил-96, заявила глава ведомства Клаудиа Блум.
«Послу (Николаю) Тавдумадзе сообщили о важности незамедлительного ответа его правительства и необходимости гарантировать, что серьезные и систематические нарушения воздушного пространства Колумбии не будут повторяться», – добавила Блум.
Минобороны Колумбии также сообщило, что поднимало в воздух истребители на перехват российского самолета. При этом Ил-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через акваторию Колумбии, однако действительные координаты его входа в воздушное пространство этой страны отличались от заявленных.
В России ранее неоднократно заявляли, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
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Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
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«Главный внешнеполитический месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Если помешаете – пеняйте на себя. Надеюсь, это будет понятно коллективному Западу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Это было послание политикам и гражданам страны, которая уверена в своем положении и в том, что она будет развиваться суверенным образом. Оглядок никаких нет», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Внешнеполитический блок выступления президента, по словам эксперта, был очень компактным, но при этом выразительным. «Главный месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Любая попытка помешать нам делать внутри страны то, что мы хотим, встретит существенный отпор», – сказал собеседник.
Дробницкий также отметил, что «фраза Путина о том, что «организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», довольно жесткая». «Путин говорил о том, что у нас настолько серьезные задачи внутри страны, что мы не можем себе позволить, чтобы кто-то нам помешал. Если помешаете – пеняйте на себя. Это было сильно, емко, надеюсь, что этот жесткий сигнал будет понятен коллективному Западу», – отметил эксперт.
Политолог добавил, что в целом президент выступил с позиций внутреннего развития. «Каждый раз, когда говорилось про иностранные государства, подчеркивалось, что не особо важно, что происходит за рубежом, а важно, как развивается Россия. Акцентировалось сравнение с другими странами только в том смысле, что Россия лучше что-то сделала, чем страны коллективного Запада и вообще кто-то в мире», – заключил собеседник.
В среду Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. При этом Россия сама будет определять, где именно проходят эти красные линии.
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Посол США вернется в Вашингтон для консультаций по совету Москвы
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Посол США в России Джон Салливан отправится в Вашингтон, где проведет консультации с представителями администрации президента Джо Байдена, сообщили в Госдепе.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», – передает ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Он вернется в Москву в ближайшие недели», – добавил он.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
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Советский дипломат сказал, как отсутствие послов скажется на отношениях России и США
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«Отъезд американского посла в Вашингтон не будет лишним, поскольку сейчас определяется дальнейшая судьба российско-американских отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-замглавы МИД СССР Александр Белоногов, комментируя отъезд американского посла в Вашингтон для консультаций после настоятельных рекомендаций со стороны Москвы.
«Время от времени столицы отзывают своих послов для политических консультаций. Это общепринятая практика. В одних случаях это связано с подготовкой к каким-то серьезным переговорам. Но бывают и выезды совершенно иного качества – когда МИД демонстративно вызывает своего посла в качестве знака неудовлетворения поведением своего партнера на международной арене», – отметил экс-замглавы МИД СССР, бывший постпред СССР при ООН и в Совбезе ООН Александр Белоногов.
«Ситуация, когда Москва вызывает своего посла из Вашингтона и настаивает на краткосрочном отъезде посла США, отвечает двум обозначенным выше целям. Кроме того, с участием посла иногда необходимо обсудить вопросы двусторонней повестки после «смены караула» в одной из стран», – пояснил собеседник.
«Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения двух стран. Новой администрации США и президенту Джо Байдену полезно из первых уст узнать мнение посла, представляющего интересы Соединенных Штатов в России», – считает дипломат.
При этом Белогонов не считает, что отношения России и США в настоящее время ухудшаются. «Плохие отношения между странами наступили гораздо раньше. Но есть и позитивные моменты в виде телефонных разговоров между главами государств и другими высокопоставленными лицами. Кроме того, на столе переговоров по-прежнему остается предложение президента России касательно встречи пятерки лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН», – добавил собеседник.
«Потому отсутствие послов едва ли мешает развиваться нашим отношениям. Никто не скрывает, что между Москвой и Вашингтоном ведутся консультации по ряду вопросов, в частности, по стратегическим вооружениям. Эта тема является сердцевиной отношений между нашими державами», – убежден Белоногов. «Но, безусловно, сейчас российско-американский диалог достиг низкой точки, в связи с чем в обеих столицах будет решаться вопрос, что делать дальше», – заключил дипломат.
Во вторник посол США в России Джон Салливан подтвердил, что на этой неделе поедет в Вашингтон для консультаций. В Госдепе сообщили, что Салливан вернется в Москву в ближайшие недели.
Ранее во вторник Axios сообщал, что Салливан не планирует покидать Россию. Глава МИД России Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и выступил с противоречивыми заявлениями, которые не вызвали доверия в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каким образом подобные действия Вашингтона отразятся на российской экономике.
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Пушков оценил реакцию США на заявление Путина о Шерхане и Табаки
США напрасно не воспринимают на свой счет заявление президента России Владимира Путина, в котором тот сравнил враждебные акции ряда стран против Москвы с поведением одного из персонажей книги Редьярда Киплинга «Книга джунглей», заявил сенатор Алексей Пушков.
«Толстая шкура не поможет США отвести от себя прямой аналогии, которую провел Путин. И всему миру все ясно и про Шерхана, и про шакалов», – написал Пушков в Telegram-канале.
Напомним, оглашая ежегодное послание парламенту, Владимир Путин указал, что «цеплять Россию» стало новым видом спорта. «Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга, подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – отметил Путин.
Позднее на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что у них «толстая кожа» и они не принимают на свой счет аллюзии Путина о Шерхане и Табаки. «Я не думаю, что мы принимаем что-либо сказанное президентом Путиным, персонально. У нас толстая кожа», – сказала Псаки, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена».
Американский адмирал рассказал об отставании ядерного комплекса США от России
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Процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая в комитете Сената по делам Вооруженных сил.
По мнению адмирала, Россия является «ядерной стратегической угрозой, которая решительно занимается модернизацией как обычных вооружений, так и ядерного потенциала, каковая в настоящее время составляет около 80%», передает ТАСС.
«Легче описать то, что они (Россия) не модернизируют: ничего. Под это (модернизацию) попадает практически все, включая некоторый никогда прежде не наблюдавшийся потенциал, а также несколько тысяч не подлежащих учету в рамках договора систем вооружений (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Ричард.
Как подчеркнул адмирал, в части модернизации ядерного оружия США «находятся на нуле».
В ноябре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
МИД обвинил США в замалчивании планов по развертыванию новых ядерных вооружений
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Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России, заявили в МИД, комментируя доклад Госдепартамента США «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».
«Весьма циничным выглядит «заход» на проблематику нестратегического ядерного оружия (НСЯО). Недобросовестно подменяется серьезный анализ ситуации в данной сфере попытками уличить Россию, последовательно сохраняющую все НСЯО в неразвернутом виде на национальной территории, в отходе от имеющих добровольный характер «президентских инициатив» 1991-1992 годов», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ведомстве указали, что подобные замечания Вашингтон допускает «в то время, когда действия США и их союзников по отработке навыков применения развернутого в Европе американского НСЯО в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО впрямую противоречат юридически обязывающим требованиям краеугольного для архитектуры КВРН Договора о нераспространении ядерного оружия».
«При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами», – добавили в министерстве.
В феврале МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. В частности, по словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, то, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн.
Тем временем глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что процесс модернизации ядерного комплекса Соединенных Штатов еще не начинался, тогда как Россия ее почти полностью завершила.
В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне
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Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия.
«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости».
«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace.
«Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous.
«Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила.
В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой.
В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины.
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МИД проинформирован о возвращении посла США на родину
Министерство иностранных дел России проинформировано, что американский посол в Москве Джон Салливан вернется в Соединенные Штаты на этой неделе, сообщил заместитель посла Бартл Горман.
«В течение этой недели (вернется в США). Да, они (министерство иностранных дел России) проинформированы», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
До этого в Госдепартаменте США сообщили, что американский посол Джон Салливан вернется в Вашингтон для консультаций с представителями администрации Джо Байдена. В тот же день сам Салливан подтвердил отъезд в США для консультаций.
Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон.
Пентагон призвал Москву «прояснить намерения» относительно Украины
США хотят лучше понять, каковы намерения России в отношении Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, призвав Москву быть более транспарентной.
Он призвал Россию «прояснить свои намерения», «прекратить провокации и сделать вклад в безопасность и стабильность региона, будучи, для начала, более транспарентной в том, что делает». Кирби считает, что у границ Украины российских войск сейчас «определенно больше, чем в 2014 году». «Русские объясняли это учениями, но для нас это не совсем очевидно», – приводит его слова РИА «Новости».
Кирби также заявил, что сами США перебросили американские истребители в Польшу в рамках учений, «это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму», а «вполне рутинная» операция – у США есть «ротационное присутствие в Польше». По его словам, переброска истребителей – «часть этого ротационного элемента подготовки», передает ТАСС.
Напомним, Кирби уже не раз выражал мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва в ответ подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Адмирал объяснил закрытие Россией части акватории Черного моря до начала сезона штормов
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«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Валуев, комментируя сообщения о том, что Россия закрывает на полгода некоторые акватории Черного моря.
«Для проведения военных учений на период в полгода, действительно, акваторию не закрывают. Это, видимо, связано с внешней обстановкой. Насколько я понимаю, акватории закрываются для определенных категорий кораблей – тем, кто внепланово хочет пройти в Черное море, в том числе к побережью России. Если не было годовых заявок, то Россия вправе закрыть заход именно военным кораблям, чтобы не создавать напряженности и не вовлекать заходящие корабли в конфликтную ситуацию», – отметил бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев.
По данным бюллетеня управления Минобороны, с 24 апреля по 31 октября, «приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря.
Речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), о прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также о небольшом участке моря около западной оконечности полуострова. При этом Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадает в указанные зоны.
«Запрет касается не судоходства, а прохода конкретных кораблей. Режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами. В случае их нарушения, страна вправе ввести запрет», – отметил адмирал Валуев.
Собеседник также пояснил, почему запрет будет действовать до 31 октября. «Осенью на Черном море начинаются шторма и надводные корабли даже ничего не смогут сделать. Матросы будут не способны на боевое обеспечение. Штормовой погоде только подводники радуются. Они погрузятся на глубину более 60 метров и никакого шторма. А для надводников это дополнительные испытания», – отметил Валуев.
Адмирал не исключил, что корабли НАТО все-таки попытаются приблизиться к запретной акватории, чтобы поиграть на наших нервах. «Эти игры происходят не первый год. Они заканчивались ответными действиями российских моряков, в том числе навалом на борт. Им же говорили, что не надо провоцировать», – напомнил собеседник добавляя, что тот, кто захочет спровоцировать Россию, «получит свое».
Протест по поводу закрытия части акватории Черного моря заявил МИД Украины. Во вторник Госдепартамент США выразил обеспокоенность намерением России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов. В американском ведомстве назвали решение Москвы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», которую Россия якобы ведет «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине.
Россия действует в соответствии с международной практикой, заметил по этому поводу замглавы МИД России Сергей Рябков. «Никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было», – указал замминистра иностранных дел.
В начале апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Во вторник на Черноморском флоте сообщили о недавно прошедших учениях с участием более 20 кораблей и экипажей штурмовиков Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа «в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения».
Отряд кораблей в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров, малых противолодочных и больших десантных кораблей отработали отражение налета с воздуха с использованием активных радиоэлектронных помех и условным применением средств ПВО.
Добавим, что Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.
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МИД пообещал новые меры в ответ на санкции США
Министерство иностранных дел, объявившее о выдворении десяти американских дипломатов, в ближайшее время объявит о новых шагах в ответ на санкционные действия США.
«В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США», – указали в МИД.
Ранее в среду заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. Представитель МИДа Мария Захарова в ответ предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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