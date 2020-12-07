США провели расследование «акустической атаки» на дипломатов на Кубе

Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие, следует из отчета Национальной академии наук, инженерии и медицины США.

Один из авторов отчета Дэвид Релман заявил, что «комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших», передает РИА «Новости».

Эксперты, проводившие исследование, также назвали в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.

Отметим, что ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе.

Также сообщалось, что якобы от «акустических атак» мог пострадать дипломат в Китае.