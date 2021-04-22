Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России

Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Это будут около 60 человек. Наша цель состоит в том, чтобы это (количество сотрудников посольства России) соответствовало состоянию (штата сотрудников), которое сейчас находится в нашем посольстве в Москве», – сказал министр в интервью изданию Lidovky.cz.

Глава МИД Чехии добавил, что эта информация была доведена до российского посла в Праге.

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.