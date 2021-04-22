МИД подтвердил вызов посла Чехии на «конкретный разговор»

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ» подтвердила, что в четверг российский МИД вызовет посла Чехии и проведет с ним «конкретный разговор».

«Сегодня в МИДе будет продолжен разговор с послом Чехии. Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, чешская сторона «должна понимать, с чем они будут иметь дело».

Ранее Захарова указала, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.