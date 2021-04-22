В Чехии обвинили антироссийские силы в утрате исторической памяти

Антироссийские силы в Чехии нет имеют исторической памяти и тем самым разрушают дружеские отношения народов двух стран, заявил экс-министр по делам спецслужб, а позднее замглавы МИД Чехии и посол в России Ярослав Башта.

По его мнению, отрицание необходимости сотрудничества с Россией активно проявляется в Чехии уже около двух лет. Он отметил, что началось это с демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге и с той поры непрерывно усиливается, передает РИА «Новости».

«Чешско-российские отношения не раз переживали кризисы, но потом успешно восстанавливались. У антироссийских сил в Чехии нет исторической памяти. Не сомневаюсь, что возрождение хороших отношений наших народов произойдет и теперь», – сказал Башта.

Он отметил, что несмотря на противодействие правых сил, в последнее время в Чехии намечались признаки того, что истерия в отношениях Чехии с Россией начала отступать.

«Я бы отметил здесь два важных момента. Одним из них было решение главы минпромторга Карела Гавличека о том, что госкорпорация Росатом может участвовать в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Второй – то, что начались конкретные разговоры о возможной закупке Чехией вакцины «Спутник V». И то, и другое после высылки из Чехии 18 российских дипломатов и ответных действий Праги, естественно, отпало», – сказал он.

Кроме того, добавил Башта, инцидент в Врбетице может оказать влияние на предстоящие выборы в парламент Чехии. Также эксперт подчеркнул, что один из тех, кого оппозиция постоянно обвиняет в прорусских симпатиях – президент Милош Земан, все с нетерпением ждали, что он скажет после взрывов в Врбетице, но он молчит.

«Я думаю, что президент сделал очень разумную вещь, взяв на неделю паузу, не спешит с комментариями по актуальным событиям, хочет, чтобы до того времени были предложены более понятные доказательства того, что случилось», – отметил он.

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении». В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.