В ПАСЕ заверили, что не добиваются выхода России из Совета Европы

Доклады Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с осужденным за мошенничество блогером Алексеем Навальным не преследуют цель добиться выхода России из организации, заявил французский депутат Жак Мэр.

«Нет, мы хотим не этого», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности запуска так называемого трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы в случае невыполнения Россией озвученных в его докладе призывов. Такой механизм может быть активирован в случае крайне серьезных нарушений и на финальном этапе при отсутствии консенсуса может привести к исключению из Совета Европы страны, в отношении которой был начат мониторинг, передает ТАСС.

«Если будет прогресс и мы увидим конкретные признаки улучшения ситуации с Навальным – его освобождение и прочее, – то в таком случае у нас не будет необходимости заходить дальше. [Если же его не освободят], то уже Комитет министров Совета Европы будет искать способы и средства. Моя цель в данном случае не добиться выхода России из Совета Европы, а добиться через диалог, чтобы Россия соблюдала свои обязательства», – отметил депутат.

По его словам, у российских властей есть несколько возможных вариантов «юридического решения, которое было бы совместимо с российским правом и удовлетворяло бы Совет Европы». «Однако не мне указывать России, что нужно делать», – добавил Мэр. Как отметил депутат, его доклад о задержании Навального в России, возможно, еще будет скорректирован и принят 22 апреля. «Затем у меня будет возможность возобновить работу над его продолжением, оно может быть готово в ближайшие месяцы, в течение полугода», – рассказал он.

Как рассказал Мэр, поездка в Россию для подготовки доклада о задержании Навального, которую депутат анонсировал еще в январе, так и не состоялась, и пока нет конкретных планов на этот счет. По его словам, российская сторона письменно ответила на ряд вопросов.

Согласно проекту резолюции ПАСЕ, который будет вынесен на голосование в четверг, ассамблея призывает освободить из тюрьмы Навального до 7 июня, когда начнется трехдневное заседание Комитета министров Совета Европы, посвященное ситуации с соблюдением прав человека в странах – участницах СЕ.

Ранее сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Сам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая накануне по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.