Немцы начали приезжать в Россию для вакцинации «Спутником V»

Специалисты рассказали, как иностранцам в России привиться от COVID-19

Находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем, в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной, но желающим придется занять место в очереди, которая уже растянулась до конца весны, рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты столичных медцентров.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии иностранцев пока от коронавируса прививать не будут, поскольку в приоритете находятся граждане страны. Но в настоящее время граждане других государств могут сделать прививку от коронавируса в частных клиниках.

Для того, чтобы пройти иностранцу вакцинацию бесплатно, необходимо записаться и прийти в назначенный день в один из офисов Райффайзенбанка на Смоленском бульваре. Но запись очень плотная, желающих много и ближайшая запись на привику возможна только на конец мая, рассказали по телефону в кол-центре. При себе пациент должен иметь паспорт своей страны, а также временную регистрацию в Москве. Сама вакцинация осуществляется российским препаратом ГамКовидВак (Спутник V).

Примечательно, что оператором программы вакцинации выступает лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая в собственных филиалах также предоставляют услугу вакцинации иностранцам. Но там до лета ждать не нужно. При себе, по словам представителя клиники, гражданину другой страны нужно иметь только паспорт. Цена за данную процедуру составит 2 200 рублей, куда будет включен и первый, и второй этап вакцинации. Перед прививкой пройдет консультация с терапевтом.

Сеть клиник «МЕDСИ» предлагает иностранцам два варианта прохождения вакцинации: комплексно, либо двумя отдельными этапами. В комплекс входит два осмотра терапевтом, экспресс-диагностика на коронавирус (мазок из ротоглотки), онлайн-консультации через приложение клиники, где можно пообщаться со специалистом при возникновении каких-либо симптомов или необычного самочувствия в период вакцинации, и два этапа введения препарата. Стоимость данной процедуры в клинико-диагностический центре на Белорусской составит 9 900 рублей, а если выбрать клинику стандарт-класса – 6 900. Если пациент решит пройти вакцинацию и платить отдельно за прохождения каждого этапа прививки, то каждый этап по стоимости составит 1 850 рублей.

«Для того, чтобы иностранному гражданину пройти вакцинацию в наших клиниках, ему необходимо при себе иметь следующие документы: это либо вид на жительство с регистрацией в городе Москва, либо разрешение на временное пребывание, либо штамп в паспорте о регистрации МИД в городе Москва. Прививаем только при наличии этих документов», – говорит сотрудник клиники. Сразу же после первого этапа пациенту выдается сертификат о прохождении вакцинации российским препаратом Спутник V, причем также возможно запросить его на английском языке.

Сеть медицинских центров MedSwiss предлагает сделать прививку от COVID-19 как гражданам России, так и других стран. Причем никаких ограничений в этом плане нет, а с собой иностранцу нужно иметь всего лишь паспорт. Сама вакцинация, как заверили в кол-центре, абсолютно бесплатная. «Вакцинация бесплатная, проводится в два этапа, но стоимость каждого этапа – 2 500 рублей. В нее входит процедура вакцинации терапевтом, а также врач связывается на следующий день с пациентом, чтобы уточнить состояние здоровья. Делаем прививку Спутником V, у нас только одна вакцина», – рассказывают в клинике.

В многопрофильном медицинском центре «GMS Clinic» тоже предлагают бесплатную вакцинацию всем иностранцам и россиянам, направляясь на которую не требуется ничего, кроме паспорта. Тем не менее, за два приема у терапевта, который введет препарат Спутник V, попросят 15 тыс. рублей. Ближайшая запись для иностранного гражданина есть на даты, начиная с 26 апреля.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер предупредил что у граждан Евросоюза, которые планируют приехать в Россию, чтобы провакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, поскольку он будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств.

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