Эксперты прокомментировали гибель россиянина в перестрелке в Стамбуле

«Эта история может быть «отголоском» событий в Сирии. Оттуда в Турцию могли попасть люди и чеченской национальности, и грузинской, и русской», – сказал газете ВЗГЛЯД чеченский политолог Саид Бицоев, комментируя конфликт между двумя вооруженными группами граждан в Стамбуле, в котором погиб гражданин России чеченского происхождения.

«О том, что чеченцы проникли в преступные организации в Турции, мне ничего неизвестно. А что касается перестрелки, то бывает всякое, необязательно это должна быть непременно организованная преступность», – отметил политолог Руслан Мартагов. «Преступный интернационал существовал во все времена и продолжит существовать. Но говорить о том, что в Турции действуют какие-то чеченские криминальные объединения, преждевременно и безосновательно», – полагает эксперт.

«Скорее всего, эта история – «отголосок» событий в Сирии, – полагает политолог Саид Бицоев. – На территории Турции могут быть пришедшие оттуда люди и чеченской национальности, и грузинской, и русской. Конфликты могут быть замешаны на влиянии спецслужб разных стран. Это представляет собой своеобразный компот».

При этом, по словам собеседника, турки об этом хорошо знают. «Турецкая полиция не делает акцент на национальности преступника. Она занимается борьбой с организованной преступностью в целом», – рассказал эксперт.

Этнической преступности, по мнению Бицоева, в Турции нет. «Несмотря на то, что там проживают, сохраняя свою идентичность, мухаджиры, которые эмигрировали еще в период Кавказской войны с разрешения Российской империи, они адаптированные и не представляют проблемы для Турции», – добавил собеседник.

Ранее стало известно, что в Стамбуле произошла перестрелка между двумя вооруженными группами граждан. Два человека погибли, в том числе гражданин России чеченского происхождения, сообщил источник РИА «Новости»

По его словам, причиной конфликта стал неурегулированный вопрос с долгами. Он добавил, что в перестрелке участвовали также граждане Грузии и Сирии.

Напомним, в 2017 году в Турции застрелили вора Дато Панкисcкого за истязание племянника Шакро Молодого.