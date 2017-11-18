СМИ: В Турции застрелили вора Дато Панкисcкого за истязание племянника Шакро Молодого

В Стамбуле накануне застрелили 36-летнего вора в законе Давида Алханашвили по кличке Дато Панкисский.

Как сообщает издание «Прайм Крайм», убийство криминального авторитета связывают с местью за истязание племянника Захария Калашова по кличке Шакро Молодой – вора в законе Давида Озманова (Дато Краснодарского), что может означать начало конфликта воровских кланов.

По словам источника издания, в расстреле Алханашвили виден почерк Калашова, который неоднократно прибегал к радикальным методам разрешения споров.

О начале кровавого конфликта в криминальной среде говорит недавнее покушение в Турции на кутаисского вора в законе Гочу Алпаидзе, у которого был конфликт с человеком из окружения Калашова – Нодаром Руставским.

Издание напоминает, что в 2011 году в Бельгии Давиду Озманову нанесли многочисленные ножевые ранения, ставшие следствием «воровского суда», учиненного кланом Роина Углавы (Матевича), Ираклия Каличавы (Хуту) и Гии Гурчиани (Свана). Тогда Озманов чудом остался жив и долго лечился. Его обидчикам заочно вынесли смертный приговор.

Весной Дато Панкисский пытался обосноваться в Иваново вместо отбывающего наказание вора в законе Рубена Косяна. По слухам, Алханашвили показательно избил одного коммерсанта, который платил Рубену за «крышу», и объявил, что теперь в Иваново вор в законе – он.

Напомним, в декабре в Московской области задержали участников банды, подконтрольной криминальному авторитету Захарию Калашову, известному как Шакро Молодой.

В июле 2016 года в Москве по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года, был задержан вор в законе Шакро Молодой.

Также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Шакро Молодого. Так, фигурантами дела стали замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, замначальника управления собственной безопасности СК Александр Ламонов, а также глава управления службы собственной безопасности СК Михаил Максименко.