Посол подтвердил высылку двоих российских дипломатов из Италии

Российский посол в Италии Сергей Разов подтвердил высылку двух российских дипломатов из Рима после шпионского скандала.

По его словам, инцидент «вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата», передает РИА «Новости».

«Они уже вылетели на родину. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам», – заявил дипломат в интервью телеканалу Rainews24.

В четверг сообщалось, что высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.

Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.

Российское посольство заявило, что сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.

Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо заявил, что задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе при российском посольстве ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и НАТО в целом.