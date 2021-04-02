Грузинские СМИ предсказали дату новой антироссийской провокации

Грузинские СМИ и аналитики в пятницу продолжают комментировать атаку радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» на тележурналиста Владимира Познера, предвещая в мае новый всплеск антироссийских эмоций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Эксперт Гиа Абашидзе в интервью газете «Резонанси» не исключает, что «националы» «попытаются устроить новые эксцессы для дестабилизации обстановки».

По его словам, партия Саакашвили «использует любую возможность дестабилизировать обстановку, не пустить в Грузию туристов, устроить социально-экономический взрыв, чтобы добиться своих грязных целей».

Как отмечает издание, «приближается май, кто-то выразит уважение погибшим в Великой Отечественной войне, уважение к ветеранам, что также может стать причиной политического ажиотажа».

Другой аналитик Заал Анджапаридзе напомнил о миллионах российских туристах в Грузии в последние годы и отметил, что безвизовый режим для граждан России после войны-2008 ввели еще саакашвилевские власти.

«Нам что, каждого на границе останавливать, спрашивая, признает ли он территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию?» – задается вопросом эксперт.

Накануне бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал экономические потери для страны из-за выдворения радикалами – сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили российского тележурналиста Владимира Познера.

Выразив «неприемлемость» и «возмущение» сделанными ранее заявлениями Познера, которые не подразумевают территориальную целостность Грузии с учетом Абхазии и Южной Осетии, Георгий Квирикашвили предложил посмотреть на случившееся с прагматической точки зрения.

По его словам, Грузия рассчитывает восстановить туризм в первую очередь за счет соседей, с которыми имеет сухопутную границу.

«Из этих четырех стран (Турция, Азербайджан, Армения, Россия) пропорционально больше всего туристов мы имеем из России. Это сухие факты», – заявил он. «Таким образом, вчерашний вечер и перешедшие все границы реакции (на приезд Познера) непременно повредят поступлению валюты, которую мы могли получить за счет туристов из России», – считает бывший премьер. «К сожалению, – сказал он, – последствия будут разрушительными для находящегося в затруднительном положении населения Грузии».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.

При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД