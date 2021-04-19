В Германии призвали остановить «Северный поток – 2» в случае эскалации в Донбассе

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19 апреля, понедельник | Последнее обновление — 13:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль дал оценку действиям властей Чехии в отношении России
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Рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется.
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Время идет, культурной столице нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. Прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Германии призвали остановить «Северный поток – 2» в случае эскалации в Донбассе
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер призвал остановить проект газопровода «Северный поток – 2» в случае обострения ситуации в Донбассе.
По мнению Вебера, Евросоюз должен направить Москве «недвусмысленный сигнал». «Если ситуация на востоке Украины обострится, то «Северного потока – 2» больше нельзя будет придерживаться», – передает слова немецкого политика ТАСС со ссылкой на редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Он заявил, что Россия якобы причастна к кибератакам и «кампании по дезинформации». По мнению политика, действия Москвы являются «реальной угрозой для ЕС и Запада».
Между тем зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф в интервью газете «Пассауэр нойе прессе» заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию на юго-востоке Украины. По его словам, это повод расширить антироссийские санкции. «Тогда проект газопровода «Северный поток – 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», – сказал политик.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия якобы осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
При этом Вашингтон сохраняет возможность введения дополнительных санкций по «Северному потоку – 2».
Немцам не понравилось требование украинского посла
Немецкие читатели ответили на слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который в интервью изданию Welt am Sonntag потребовал от Германии добиться вступления его страны в НАТО.
«У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Paul S.
По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости».
Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении.
Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.
Минск счел военных Украины способными отличить лесовоз от бронетехники
С украинской стороны «раздаются крики» о том, что Белоруссия «чуть ли не собирается вторгаться» на Украину, заявил замгоссекретаря белорусского Совбеза Владимир Арчаков.
Арчаков отказался верить, что «украинские военные или спецслужбы настолько некомпетентны, чтобы не отличить шум лесовоза от движения колонны бронетанковой техники». Он заявил, что Киев «мог бы себя вести и покорректнее» по отношению к Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на «Беларусь-1».
В апреле Киев обвинил Белоруссию во «вражеской риторике» и заявил, что Минск находится под влиянием» России. Украина заявила, что для проведения переговоров по Донбассу сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Киев объявил о выдворении старшего дипломата посольства России
Украина направит посольству России ноту о выдворении старшего дипломата в понедельник утром, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
«Его фамилия Черников. И соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра (в понедельник – прим. ВЗГЛЯД) утром», – сказал Енин в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что посольство России в Киеве пока не получало никаких документов о выдворении старшего дипломата с Украины.
Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства.
В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
ЛНР захватила украинский беспилотник
Народная милиция ЛНР принудительно посадила беспилотник украинских силовиков, сообщил официальный представитель милиции Яков Осадчий.
Осадчий сообщил, что украинские силовики нарушили перемирие по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ полковника Павла Федосенко. Подразделения радиоэлектронной борьбы ЛНР, используя станцию подавления «Тритон-М1», перехватила БПЛА «Фантом-4» с «закрепленным на нем боевым зарядом». Беспилотник «двигался из населенного пункта Попасная по направлению к населенному пункту Первомайск», но «был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучаются специалистами».
Представитель Народной милиции заявил, что Киев «преднамеренно идет на проведение провокаций» перед встречей советников лидеров «нормандской четверки». Об инциденте сообщили в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, передает «Луганский информационный центр».
В начале апреля мирный житель подорвался на взрывном устройстве в районе села Николаевка в ЛНР, устройство было сброшено украинскими силовиками с беспилотного летательного аппарата.
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ЕС призвал Россию отвести войска от украинской границы
Ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.
«Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной. Мы пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу (подключиться к видеоконференции перед обсуждением украинской темы и) изложить нашим министрам (видение Киева) ситуации на границе с Россией», – сказал он, передает ТАСС.
Боррель также заявил, что напряженность в отношениях России и ЕС нарастает по многим направлениям. «Мы рассмотрим отношения с Россией. В целом отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах. В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», – сказал Боррель.
Он отметил, что главы МИД также будут обсуждать состояние здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии. «Мы призываем Россию немедленно предоставить ему медицинскую помощь, поскольку Россия несет за это ответственность», – добавил Боррель.
Отношения с Россией не входили изначально в программу видеоконференции министров иностранных дел ЕС, на которой предполагалось лишь обсуждать проблемы Украины и Грузии, однако Боррель принял решение дополнительно вынести на обсуждение российскую тематику. Встреча носит неформальный характер, поэтому к ней не готовится повестка и любой из участников дискуссии может вынести на обсуждение интересующий его вопрос.
Напомним, Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.
На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer началась на Украине, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина-24».
«Первыми прививку этой вакциной получили пациенты психоневрологического интерната в городе Бородянка Киевской области. Вакцинацию за день пройдут около 100 граждан – пациенты и персонал интерната», – передает его слова ТАСС.
За три дня вакцину получат все сотрудники и пациенты – 428 человек. Также за ними будет зарезервирована и вторая доза препарата. По словам Ляшко, вакцину получили все региональные склады, в каждой области с сегодняшнего дня можно сделать прививку американским препаратом.
До этого на Украине для вакцинации от коронавируса использовался произведенный в Индии препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca («Астразенека») совместно с Оксфордским университетом. С 13 апреля в стране используют вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
По данным украинского минздрава, первую прививку от коронавируса сделали 449 192 человека, в том числе за минувшие сутки 3 333. Две дозы вакцины получили всего пять человек.
За весь период пандемии на Украине коронавирус подтвержден у 1 946 510 человек, 39 786 пациентов умерли.
Ранее на Украине на Украине зафиксировали четвертый случай смерти после прививки вакциной Covishield.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
Белоруссия указала на превращение видеоконференций по Донбассу в бесполезное ТВ
Видеоформат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе превращается в почти бесполезное телевизионное представление, заявил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Владимир Арчаков.
По его словам, Белоруссия «не видит альтернативы минским соглашениям» и «готова предоставлять площадку для работы трехсторонней контактной группы». Арчаков заверил, что его страна «всегда придерживалась и придерживается мирных путей разрешения абсолютно любых противоречий» и готова «в любом формате принять участие в урегулировании возникающей и обостряющейся конфликтной ситуации» на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь-1».
Напомним, уже более года переговоры по Донбассу ведутся в формате видеоконференций из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, комментируя внеочередное заседание контактной группы по Донбассу, сравнил его с сюжетом анекдота.
Главу минюста Украины заподозрили в рейдерстве
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра юстиции страны Дениса Малюськи по подозрению в противоправном завладении предприятием.
По данным агентства «Украинские новости», 19 февраля директор предприятия «Новая топливная компания» обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления.
«В заявлении было указано об умышленном совершении министром юстиции, его первым заместителем и их подчиненными действий, направленных на противоправное завладение имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, организации) Уголовного кодекса», – уточнило агентство.
Отмечается, что НАБУ не внесло данные в Единый реестр досудебных расследований. Однако истец подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который ее удовлетворил и обязал НАБУ завести уголовное производство по заявлению «Новой топливной компании».
23 марта НАБУ начало досудебное расследование.
Малюська был назначен на пост главы Минюста в августе 2019 года. В декабре того же года министр заявил, что у него низкая зарплата, и он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.
В Бундестаге поставили диагноз послу Украины в Берлине
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«Слова Мельника – это бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он отреагировал на заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, потребовавшего от Германии добиться вступления его страны в НАТО из-за того, что Берлин несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
«Украина – это разменная монета в мультиглобальном проекте под названием «Противостояние России». С помощью предательства славянской общности народов украинские политики стремятся перевести полыхающий локальный конфликт в глобальную конфронтацию с Россией. Поэтому Украина пытается всеми силами втянуть в нее все страны», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По словам депутата, Украина никогда не войдет в НАТО. «Североатлантический альянс не может принять страну, находящуюся в состоянии конфликта. Более того, если такое произойдет, это будет явное объявление войны России, а на такой шаг никто не пойдет. В-третьих, НАТО не имеет будущего без модернизации. У нас есть только одна возможность выжить в этом глобальном конфликте – создать содружество суверенных государств от Лиссабона до Владивостока, потому что без России, а тем более, против нее, создать архитектуру безопасности на европейском континенте невозможно», – убежден собеседник.
«Поэтому все громкие и неадекватные заявления Мельника – это очередной бред, совмещенный с попыткой попросить дополнительных финансовых вливаний в украинскую экономку», – заключил Гердт.
Напомним, Мельник заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. В марте Мельник заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». В апреле Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы.
Немцам требования украинского посла не понравились. «У нас никакой особой ответственности нет... Это была огромная ошибка, что наше правительство, особенно Штайнмайер, вмешались в это дело. Пожалуйста, никогда, никогда больше (не вмешивайтесь), это не наше дело, нам там делать нечего, кроме того, у нас есть огромный ворох собственных проблем», – заявил читатель Welt am Sonntag Paul S.
По словам пользователя Meinungshaber, «украинские политики и дипломаты считают, что могут требовать от Германии активного курса против России». Он отметил, что это уже не первое требование со стороны Киева. «Вы что, вообще?» – приводит его слова РИА «Новости».
Heinz S. заявил, что «не понимает, почему Германия должна играть здесь роль лидера». Он подчеркнул, что слышать об этом «больше не может». Thorsten L. и Evita считают, что Берлину надо заботиться о собственных проблемах. Till Z. счел смешным, что «Украина хочет в ЕС». Он полагает, это желание объясняется намерением «выкачивать финансовые ресурсы». По его словам, на Украине «политическая сфера коррумпирована, поэтому можно легко вычислить, где окажутся деньги». «Мы должны держаться подальше от этого конфликта. Если я еще услышу упоминание о нацистском прошлом Германии, то мое терпение лопнет», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Украина угрожает НАТО атомной бомбой.
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Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
В самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) мирный житель погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, сообщило управление Народной милиции ЛНР.
«За истекшие сутки зафиксирован очередной случай подрыва мирного жителя на взрывном устройстве. Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным Народной милиции, взрывное устройство было установлено дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.
«Призываем международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые подразделениями ВСУ, в части касающиеся беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдает мирное население, как на подконтрольной украинской власти территории, так и в ЛНР», – добавили в ведомстве.
Ранее в ЛНР при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в городе Славяносербск погиб подросток. Сообщалось, что причиной гибели стали мины, установленные рядом с линией разграничения. До этого мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.
Политолог пожаловался на нежелание НАТО принимать Украину
Требование проведения реформ на Украине позволяет Североатлантическому альянсу отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева, считает украинский политолог Петр Олещук.
Как отмечает политолог в блоге издания «Главред», после фактического отказа НАТО предоставить Украине план действий по членству в 2008 году альянс в отношениях с Киевом исповедует формулу: «давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим».
По его словам, на Украине понимают, что присоединение к блоку ряда восточноевропейских стран было результатом «принципиального политического решения», а не итогом «глубоких реформ». «Фактически, разговоры о реформах на Украине – это удобный механизм не брать на себя конкретные обязательства, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины «третья сторона» – Россия», – посетовал Олещук.
Он добавил, что публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом политолог выразил мнение, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет». «Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО – это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Наоборот - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируемая», – заключил он.
Ранее украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
Украину обвинили в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации.
«Всего с 5.20 до 6.20 (мск) было выпущено 27 мин калибра 120 миллиметров», – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь в Луганской народной республике заявили об обстреле из гранатомета со стороны Киева по населенному пункту Молодежное. О пострадавших среди мирного населения не сообщается.
Ранее сообщалось, что украинские военные из минометов обстреляли село Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики.
14 апреля украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Также применялось стрелковое оружие.
Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в селе Крымское
Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили два бронетранспортера у жилых домов в селе Крымское, сообщила пресс-служба управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).
«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ зафиксировано нахождение двух бронетранспортеров вблизи жилых домов в населенном пункте Крымское», – цитирует сообщение Народной милиции агентство Луганскинформцентр.
Также в ЛНР напомнили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением дополнительных мер по контролю за перемирием.
Ранее власти самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали обстрелы окрестной Горловки и Донецка со стороны украинских силовиков.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Противница «Северного потока – 2» решила бороться за место Меркель
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Кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах в Бундестаг от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок, соответствующее решение принято по итогам заседания федерального правления «экологов».
«Настал момент сказать, что первым кандидатом в канцлеры от «зеленых» будет Анналена Бэрбок», – цитирует ТАСС сопредседателя объединения Роберта Хабека. По его словам, Бэрбок является «обладающей бойцовскими качествами волевой женщиной», которая точно знает, чего хочет.
«Я глубоко убеждена в том, что эта страна нуждается в новом начале», – сказала в ответ сама политик.
Окончательно претендент от «зеленых» будет утвержден на федеральном съезде, который намечен на 11-13 июня.
Опросы показывают, что партия стабильно держит второе место и всего на 3-5% отстает от лидера, правящего консервативного блока ХДС/ХСС. Отмечается, что «зеленые» выдвигают своего кандидата в канцлеры Германии впервые за свою 40-летнюю историю, передает Deutsche Welle.
Если эта политическая сила войдет в следующее правительство ФРГ на правах младшего партнера, Бэрбок может стать вице-канцлером и возглавить одно из основных ведомств, например, МИД.
Бэрбок известна своими резкими высказываниями в адрес России, а также выступает против реализации проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Так, она призывала Берлин выработать «ясную позицию» по отношению к Москве и обвиняла действующего главу ХДС Армина Лашета в излишней симпатии к России.
По мнению политика, Германии следует отказаться от политической поддержки «Северного потока – 2», поскольку проект, по ее мнению, «является серьезной атакой на интересы в области безопасности в том числе восточноевропейских соседей» ЕС. Бэрбок безуспешно попыталась провести в Бундестаге резолюцию против строительства газопровода.
Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября, действующий канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать в них участия. Консерваторы в настоящий момент не определились со своим кандидатом – на формирование кабинета претендуют глава ХДС Армин Лашет и лидер ХСС Маркус Зедер. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил возможных приемников Меркель на посту канцлера.
Оператор «Северного потока – 2» оценил влияние проекта на экологию России
По итогам экологического мониторинга можно сделать вывод, что строительство российского участка газопровода «Северный поток – 2» не оказало какого-либо значительного воздействия на экологию региона, и Кургальского заказника в частности, сообщили в компании-операторе трубопровода Nord Stream 2 AG.
«Подведены итоги экологического мониторинга в ходе строительства российского берегового и морского участков газопровода «Северный поток – 2». Результаты программы наблюдений демонстрируют, что влияние строительных работ на окружающую среду полностью соответствует допустимым показателям в рамках оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и носит незначительный характер», – передает сообщение ТАСС.
По итогам наблюдения за состоянием экологии в прошлом году выяснилось, что строительство российского участка газопровода не привело к изменениям условий обитания морской биоты, качества вод и донных отложений. Проект не оказал влияние на гидрологический режим на особо охраняемой природной территории болотного комплекса Кадер, также строительство газопровода не привело к активизации экзогенных процессов в Кургальском заказнике и не повлияло на поведение животных и птиц Финского залива.
«Воздействие на растительные комплексы находится в рамках проектных оценок, проявляясь в опушечном эффекте и локальном изменении условий произрастания видов в пределах нескольких метров от границы строительного коридора. Отмечено стабильное состояние пересаженных охраняемых видов растений, как на уровне отдельных экземпляров, так и популяций. Многолетние травы на рекультивированных участках образовали сплошной покров и демонстрируют уверенный рост», – указали в Nord Stream 2 AG.
Комплексная программа экологического мониторинга строительства российского участка «Северного потока – 2» разработана на основе оценки воздействия на окружающую среду и утверждена Главгосэкспертизой России. Программа эко-мониторинг является обязательным условием выдачи разрешения на проведение работ. Основными направлениями мониторинговых мероприятий в коридоре строительства на территории Кургальского полуострова и Финского залива в России являются исследования геологических, физико-химических (таких как качество воды и воздуха) и биологических (например, птиц и морских млекопитающих) параметров окружающей среды.
«Экологический мониторинг в России будет продолжен наблюдениями за восстановительными процессами экосистем, как на морском, так и на береговом участке. На морском участке в первые два года эксплуатации предусмотрено проведение сезонных съемок по всем биотическим компонентам и ежегодное гидро- и геохимическое обследования акватории, после чего исследования будут продолжены с разреженной периодичностью. Параметрами рассчитанного на три года мониторинга в Кургальском заказнике станут восстановление растительного покрова в границах коридора, восстановление торфа контроля за развитием экзогенных процессов на участках закрепления откосов дюны, структура и состояние растительных сообществ на прилегающей территории заказника, состояние и возобновление редких и охраняемых видов флоры, биотопическое распределение видов фауны, места гнездования редких и охраняемых видов, а также возобновление миграционных маршрутов животных», – добавила компания-оператор строительства газопровода.
В январе немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест в связи с разрешением немецкого регулятора BSH продлить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Протест был направлен против дополнительного разрешения BSH, которым регулятор разрешал прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 километров с конца сентября до конца мая 2021 года.
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) отклонило протест двух немецких экологических организаций, добивавшихся отмены разрешения на прокладку «Северного потока – 2».
В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь потребовала от суда Гамбурга аннулировать разрешение на строительство газопровода в водах ФРГ.
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