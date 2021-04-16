Прокурор попросил три года колонии для главы центра «Феникс», где лечился актер Марьянов

Гособвинение попросило Лобненский городской суд Подмосковья назначить три года колонии главе подмосковного центра «Феникс» Оксане Богдановой, где проходил реабилитацию актер Дмитрий Марьянов, сообщила адвокат сына Марьянова Виктория Крылова.

«В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Богданову к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 350 тыс. рублей. Дата оглашения приговора назначена на 29 апреля, в 11.00 мск», – сказала защитник, передает ТАСС.

Она также отметила, что прокурор согласился с заявленным потерпевшими иском о компенсации морального вреда на сумму 30 млн рублей. «Никакие деньги не могут компенсировать такие потери, но это (подача иска) предусмотрено законом», – подчеркнула адвокат Крылова, добавив, что суд определит сумму исковых требований сам при вынесении приговора.

Богданова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и в оставлении в опасности (ч. 2 ст. 238 и ст. 125 УК РФ). В суде она заявила, что не считает себя виновной в смерти актера, который, по ее словам, умер по естественным причинам, потому что страдал хроническими заболеваниями, о которых центр не был уведомлен. Она также утверждала, что смерть актера наступила по вине врачей скорой помощи, больницы, волонтеров центра, самих реабилитантов, но не по ее вине. Богданова находится под подпиской о невыезде.

По данным источника, Богданова находится на последних сроках беременности и в этой связи может избежать реального срока наказания, если суд признает ее виновной.

Напомним, Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Причиной смерти актера стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

При этом с 6 по 15 октября 2017 года Марьянов находился в реабилитационном центре «Феникс» в Подмосковье. 15 октября он неоднократно жаловался на плохое самочувствие и боль в ноге бывшим клиентам и консультантам центра, которые не менее десяти раз сообщали директору о тяжелом состоянии актера и необходимости его госпитализации. Зная о серьезном заболевании Марьянова, отсутствии медперсонала в центре для оказания соответствующей помощи, а также об отсутствии у актера средств связи для обращения в больницу, Богданова запретила вызывать скорую помощь, чтобы продолжить социальную адаптацию актера в своем центре. Марьянову вызвал скорую другой пациент центра, актера доставили в больницу, где он умер.

Как отмечали в Главном следственном управлении СК, при своевременном направлении актера в больницу можно было сохранить ему жизнь. Также, по данным следствия, обвиняемая давала указания персоналу вводить Марьянову внутримышечно приобретенные у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности препараты (галоперидол и феназепам), которые могут применяться только в медицинском учреждении и строго по назначению лечащего врача.