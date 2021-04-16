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16 апреля, пятница | Последнее обновление — 07:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
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Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
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Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
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Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница.
«Если она пересечет границу – то должны быть последствия», – передает РИА «Новости» слова Кулебы.
Высказывание прозвучало на совместной пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе встречи Кулеба обратился к коллегам из Балтийских стран с просьбой озвучивать в ЕС и НАТО необходимость практической поддержки Киева.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
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Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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Посол Украины в Германии попросил членства в НАТО или статуса ядерной державы
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
«Я знаю, что некоторые немцы очень скептически относятся к этому сценарию (вступления Украины в НАТО), прикрываясь девизом: «Ради бога, ни в коем случае не гневите и не провоцируйте русских». Но этот «немецкий страх» непонятен на Украине», – заявил посол в ответ на комментарий журналиста Deutschlandfunks о том, что вступление Украины в альянс станет «провокацией против Москвы», поскольку НАТО еще ближе подойдет к российским границам.
По его словам, на Украине сложилась «чрезвычайно опасная ситуация». «У Украины нет выбора. Либо мы становимся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем Европе стать сильнее и увереннее в себе, либо у нас остается только один вариант: … снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?» – заявил Мельник.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны оставались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооруженные дальними бомбардировщиками Ту-22М3, передает RT.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашен безъядерный статус страны. С 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления голословны, поскольку Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.
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Украина заочно арестовала еще 12 российских самолетов
Суд Украины наложил заочный арест на 12 самолетов российской авиакомпании за пассажирские перевозки в Крым, поскольку Киев считает это нарушением своего законодательства, сообщила так называемая прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя, входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины.
«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии судом наложен арест на 12 самолетов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из / в закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-авиа», что находится на временно оккупированной территории АР Крым», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Ранее аналогичная мера была применена в отношении 199 самолетов.
Ранее украинские суды по ходатайству прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма.
ЛНР: Американские инструкторы прибыли в Донбасс для подготовки украинских снайперов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в Донбассе трех иностранных инструкторов, обучавших снайперов и саперов ВС Украины, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
«На полигон 80-й бригады (ВС Украины, – ред.ВЗГЛЯД) в районе населенного пункта Дмитровка (под контролем Киева, – ред.ВЗГЛЯД) с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.
По его словам, американские специалисты провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Работа инструкторов США спланирована до 20 апреля на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ, утверждает представитель ведомства.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле военными Украины из гранатометов подконтрольного Луганской народной республике поселка Золотое-5.
Также сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала активизацию обстрелов в Донбассе.
СК возбудил дело после гибели мужчины при обстреле Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Донецка украинскими силовиками Донецка, в результате которого погиб мирный житель города, сообщило ведомство.
По информации следователей, в ночь на 15 апреля ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Донецка, расположенные в районе улицы Новороссийской. Обстрел, полагает следствие, «был направлен на убийство и причинение вреда гражданскому населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», говорится на сайте СК.
Уточняется, что украинские силовики применили стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров. Погибший в момент обстрела находился в квартире жилого дома. Как отметили в ведомстве, «военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц министерства обороны Украины», нарушив Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»). В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и должностных лиц силовых структур Украины, причастных к преступлению.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.
Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.
Зеленский призвал Запад пригласить Украину в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский призвал Запад «перейти от разговоров к решениям» и пригласить Украину вступить в Евросоюз и НАТО.
«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский в интервью Le Figaro накануне переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. По словам Зеленского, «настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», передает ТАСС.
«Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям», – заявил украинский лидер.
В ходе интервью Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с президентом России Владимиром Путиным, чем с ним. «И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в европейской поддержке», – сказал он.
Ранее в четверг украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в НАТО или вернуть статус ядерной державы. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Прибалтику привлечь НАТО к «практической поддержке» Киева.
Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке альянсом Украины. После этого Москва обвинила НАТО в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта в Донбассе. Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. Кроме того, в Совфеде обвинили Киев в стремлении вовлечь НАТО в конфликт в Донбассе.
В начале апреля Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле выразили уверенность, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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Президент Грузии посетит Украину для выработки совместных планов вступления в НАТО и ЕС
Президенты Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Владимир Зеленский в четверг во время телефонного разговора обсудили «важность безопасности региона Черного моря и необходимость представления совместных целей на встречах высшего уровня ЕС и НАТО», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщила администрация президента Грузии, с целью выработки такой единой стратегии Саломе Зурабишвили вскоре посетит Украину.
Президент Грузии выразила поддержку украинскому коллеге в связи с ситуациями в Донбассе и Крыму.
«Евроатлантическая интеграция – это единственное направление для безопасности Украины и Грузии», – считает президент Грузии.
Ранее Грузия заявила, что вскоре вернет на Украину посла, отозванного в мае прошлого года после назначения экс-президента Михаила Саакашвили главой украинского исполкома реформ.
В Крыму выразили готовность пресечь провокации Киева на границе
Все возможные провокации Киева на границе с Украиной будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности, заверил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, крымчане находятся в безопасности, благодаря работе правоохранителей и всех силовых структур, передает РИА «Новости».
«Все провокации, если на них решится Киев, будут пресечены, а виновные привлечены к ответственности. До нас им не дотянуться. Крымчане находятся в безопасности», – отметил Константинов.
Он подчеркнул, что политика киевских властей сродни подлости и коварству, которым можно противопоставить только решительные действия.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские спецслужбы пытаются совершать диверсии и теракты на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.
В ДНР рассказали о возвращении в «атмосферу 2014 года»
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«Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, люди обсуждают сводки обстрелов. Всюду незримый призрак событий семилетней давности», – рассказала с газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Виктория Демидова, комментируя сообщения о максимальном за последнее время числе нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.
«Каждый день здесь происходят обстрелы, сообщают о все новых жертвах. Сегодня утром с позиций украинских войск били из крупнокалиберных орудий, один мирный житель погиб в своей квартире», – рассказала жительница Донецка Виктория Демидова. «О других жертвах за последние сутки неизвестно, «всего лишь» разбиты стекла в нескольких домах в Донецке, и в Старомихайловке – поселке в 25 километрах к западу от столицы ДНР. В соцсетях пишут, что с украинской стороны стреляли по Горловке и Ясиноватой», – добавила Демидова.
«На форумах вновь обсуждают темы, которые были актуальны семь лет назад, во время горячей фазы боевых действий. Говорят о том, как собрать «тревожный чемоданчик», «набор добровольца», – поделилась Демидова. – Последний раз мы жили в таком режиме в 2015 и 2016 годах». Но сейчас многое напоминает об атмосфере 2014 года, полагает собеседница.
«Сегодня по соцсетям разошлось видео от очевидцев, где здание администрации Донецка плотно обкладывают мешками с песком. Память 2014-2015 годов еще очень свежа, а руки помнят, как говорится. Появились свежие укрепления в черте прифронтовых городов и районов, какие-то фортификационные сооружения. Люди при каждом удобном случае обсуждают сводки обстрелов, утреннюю и вечернюю. Всюду незримый призрак боев семилетней давности», – рассказала Демидова.
Жители Донецка и других городов республики в подавляющем большинстве не верят заявлениям Украины о готовности урегулировать ситуацию исключительно политическим путем, подчеркнула собеседница. «Наверное, не для этого в Донбасс идут бесконечные эшелоны украинской военной техники. И раскаты взрывов от украинской артиллерии звучат не в целях политики гуманизма. При этом взрывы мы все чаще слышим в центре города, а не на окраинах», – рассказала жительница столицы ДНР.
При этом, отметила Демидова, паники в городе нет, жизнь проходит в обычном русле. «Караваны машин к границе не направляются, ажиотажа вокруг набора продуктов в магазинах нет», – рассказала она.
«Все понимают, что ситуация вокруг нас сжалась до максимума как пружина и вот-вот лопнет. Но новой большой войны здесь никто не хочет. Все очень хорошо помнят прошедшие семь трудных лет и множество ушедших знакомых и близких. Однако на улицах в диалогах простых прохожих все чаще можно услышать фразу – «Ой, пусть уже нападают, перетерпим раз и все закончится – бесконечно так быть не может», – заключила собеседница.
Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Хайди Грау заявила о том, что зафиксированное ОБСЕ за последние две недели число случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе стао максимальным с начала года. Кроме того, в течение последних двух недель также «значительно участились случаи ограничений и препятствий для свободного передвижения СММ ОБСЕ и выполнения ее мандата».
Накануне представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил о том, что украинские военные обстреляли окраины Донецка из миномета. Он подчеркнул, что представители украинской стороны в СЦКК игнорируют запрос режима тишины.
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РИА Новости не пустили на брифинг по встрече Макрона с Зеленским
Пресс-служба Елисейского дворца не аккредитовала корреспондента российского агентства РИА «Новости» на телефонный брифинг по грядущей встрече французского лидера Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Мы получили ваш запрос на участие в брифинге (brief off) по встрече президента республики с президентом Украины Владимиром Зеленским. К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся. Приносим свои извинения и благодарим за понимание», – сообщили РИА «Новости» в Елисейском дворце в ответ на запрос об аккредитации.
Представитель пресс-службы не стал обсуждать ситуацию по телефону, он посоветовал написать жалобу в письменном виде. Ответ на письмо до сих пор не получен.
В 2017 году агентству отказали во входе в администрацию французского лидера в преддверии процедуры вручения послом России Алексеем Мешковым верительной грамоты Макрону, несмотря на то, что требования к аккредитации были выполнены в срок.
В 2020 году британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал владельца лицензии телеканала «НТВ – Мир Балтия» на 20 тыс. фунтов (1,7 млн рублей). Причиной называется нарушение принципа беспристрастности. В Роскомнадзоре заявляли, что в отношении Ofcom будут приняты зеркальные меры.
В 2018 году Ofcom также инициировал несколько расследований против RT и оштрафовал телеканал на 200 тыс. фунтов, объявив о «серьезных нарушениях правил вещания».
Прокуратура Нидерландов признала утечку данных по делу МН17
Прокуратура Нидерландов признала утечку записи телефонных разговоров фигуранта дела о крушении Boeing на востоке Украины Сергея Дубинского, при этом утверждает, что они «нелегальным образом» попали в третьи руки.
«Большинство перехваченных разговоров касаются не только дела MH17, но и криминальных преступлений на Украине. Однако мы имеем иную ситуацию, когда речь идет о документах, о которых сообщалось в передаче, и которые есть только в нашем досье по авиакатастрофе», – цитирует РИА «Новости» прокурора Манона Риддербека.
По его словам, этих документов нет в других делах прокуратуры и нигде больше, «ни прокуратура, ни полиция, ни следственный судья не передавали их третьей стороне». Он подчеркнул, что эти документы попали в руки других сторон нелегальным образом.
Ранее журналисты в Нидерландах заявили, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны службой безопасности Украины. Утверждается, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявил, что прокуратура Нидерландов не располагает сведениями, как записи телефонных разговоров оказались у голландских журналистов.
Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Президент Финляндии после беседы с Путиным обсудил ситуацию у границ Украины с Зеленским
Президент Финляндии Саули Ниинисте и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на российско-украинской границе, сообщает канцелярия финского лидера.
В сообщении канцелярии говорится, что Ниинисте провел телефонный разговор с Зеленским 15 апреля, стороны «обсудили возможности снижения напряженности на Крымском полуострове и на границе между Россией и Украиной», передает ТАСС.
Отмечается, что Ниинисте «подтвердил неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины».
Канцелярия указала также, что «Финляндия считает важной реализацию соглашения об ассоциации и о свободной торговле между ЕС и Украиной».
Там добавили, что главы государств обсудили также «намерение Украины создать так называемую Крымскую платформу (представленная Зеленским новая переговорная площадка)».
Ниинисте поговорил с Зеленским спустя два дня после беседы с президентом России Владимиром Путиным, с которым он также обсуждал ситуацию на востоке Украины. Российский лидер изложил финскому коллеге подходы Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса, «обратив внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».
Ранее Финляндия выразила готовность организовать встречу лидеров России и США.
Напомним, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». При этом в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
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Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%
Правление национального банка Украины (НБУ) повысило учетную ставку на 1 п.п. – до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.
«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. – до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года», – говорится в сообщении нацбанка Украины.
Указывается, что прогноз нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года, так как, учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.
При этом НБУ ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% из-за потерь экономики, связанных с усилением и продлением карантинных ограничений. По словам главы регулятора, в 2022-2023 годах рост экономики Украины будет близким к 4%.
Также регулятор прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 8% и ее возвращение к цели в 5% в первой половине 2022 года.
«Во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет содействовать ряд факторов – поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, эффект от повышения учетной ставки Национальным банком Украины. В результате, по итогу года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться в дальнейшем», – сказал Шевченко.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить.
Киев призвал страны Балтии привлечь ЕС и НАТО к «практической поддержке»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил коллег из Латвии, Литвы и Эстонии озвучивать перед ЕС и НАТО вопросы о необходимости оказания Украине «практической поддержки».
«Я убежден, что Эстония, Латвия и Литва всегда готовы не только словом, но и конкретным действием поддержать Украину, но я также обратился к коллегам с просьбой, чтобы они как члены ЕС и НАТО говорили с другими странами этих организаций о необходимости практической поддержки Украины», – цитирует ТАСС Лийметс.
Также Кулеба подчеркнул, что российская сторона якобы «открыто угрожает Украине войной и запугивает уничтожением украинской государственности».
«Я хочу ответить на это очень просто, двумя фразами. Первое – не дождетесь, второе – мы не боимся», – сказал он.
По словам главы МИД Украины, Украина достаточно сильная страна, однако «надеется на друзей для того, чтобы защитить свою государственность». Он также поблагодарил коллег за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины и реформ, которые проводятся в стране.
Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что в его стране сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», и у Киева остается только два варианта: вступить в Североатлантический альянс или вернуть статус ядерной державы.
В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». В то же время в США указали, что Киев неоднократно заявлял о желании вступить в НАТО, однако окончательное решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса.
ВСУ вновь обстреляли из гранатометов поселок в ЛНР
Военные Украины открыли огонь из гранатометов по подконтрольному Луганской народной республике поселку Золотое-5, заявил официальный представитель ЛНР Яков Осадчий.
«С начала текущих суток боевики 92-й бригады продолжили обстрел населенного пункта Золотое-5 из ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7), подствольных гранатометов (ГП-25) и стрелкового оружия», – передает слова Осадчего РИА «Новости».
По словам представителя ЛНР, украинские силовики продолжают размещать военную технику на территориях, подконтрольных Киеву. В частности, рядом с населенным пунктом Золотое и в районе поселка Трехизбенка замечена бронетехника ВСУ.
Накануне в ЛНР заявили об обстрелах из гранатометов со стороны украинских силовиков.
В четверг специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала всплеск огневой активности в Донбассе.
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