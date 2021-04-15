Путин оценил роль космонавта Берегового в истории

Президент в день 100-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Берегового отметил, что он посвятил себя космосу и вписал яркие страницы в летопись покорения Вселенной, в историю страны.

Соответствующая телеграмма родственникам Георгия Берегового опубликована на сайте Кремля.

«После Великой Отечественной, показав себя первоклассным летчиком-испытателем, Георгий Береговой безраздельно посвятил себя космосу, вписал яркие, поистине незабываемые страницы в летопись покорения Вселенной, в историю нашей страны. Он не боялся трудностей, достойно решал поставленные задачи, даже в самых сложных ситуациях проявлял незаурядную выдержку и стойкость», – говорится в телеграмме.

Президент отметил также, что для Берегового служение Родине было делом и смыслом всей жизни.

«И конечно, особо отмечу искреннее внимание и поддержку, которые Георгий Тимофеевич оказывал своим землякам – жителям родного Енакиево», – добавил Путин.

Президент отметил, что биография Берегового и его огромный вклад в развитие национальной космической программы, а также востребованная общественная деятельность всегда будут примером для подрастающих поколений.