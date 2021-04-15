Губернатор Камчатки заявил о проверке морепродуктов после решения Японии по «Фукусиме»

После сброса воды с аварийной японской АЭС «Фукусима – 1» нет беспокойства за качество поставляемой из региона рыбы, состояние воды и морепродуктов постоянно проверяется, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Заборы (воды) соответствующие осуществляются регулярно на станциях Росгидромета, подведомственными учреждениями Росрыболовства, КамчатНИРО, которые сверяют качество воды с тем, чтобы предотвратить возможность вылова небезопасной рыбы», – сказал он, отметив, что вопрос касается близких к Японии зон промысла – Камчатско-Курильской и Карагинской.

Солодов также указал, что вся рыбная продукция при вылове проходит строгий ветконтроль. «Точно могу сказать, что там очень строгий контроль за качеством рыбы осуществляется и беспокойства за то, что рыба, которая есть на наших прилавках или поставляется в другие регионы, заражена – нет», – добавил губернатор, передает РИА «Новости».

«Другое дело, что в глобальном масштабе это может иметь влияние на экосистему и на доступность рыбы в мировом океане, потому что это общий ресурс. И этот вопрос наши ученые с японским коллегами будут изучать», – отметил глава Камчатского края.

Во вторник японский кабмин официально разрешил слить с аварийной АЭС «Фукусима – 1» в океан значительный массив воды. Предполагается, что вода, которая была использована для охлаждения реакторов и в настоящее время хранится в резервуарах на территории станции, перед сбросом пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности трития. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах все имеющиеся емкости будут переполнены к концу 2022 года. Начало сброса намечено ориентировочно на 2023 год.

В свою очередь инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский заявил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.