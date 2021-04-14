Глава ЛНР предложил Зеленскому провести референдум о прекращении войны в Донбассе

Глава Самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум о прекращении вооруженного конфликта на юго-востоке страны.

«Я знаю, что простые жители Украины не хотят войны и нового кровопролития так же, как и жители республик Донбасса… Избираясь, Зеленский так много говорил о народовластии, о важности мнения народа. Говорил, что самые важные решения должны приниматься от имени народа, вот я и предлагаю президенту Украины Владимиру Зеленскому провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у простого народа: хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор – это мирное разрешение конфликта? Уверен, что выбор будет сделан в пользу мира!» – передает его слова Луганскинформцентр.

Глава ЛНР напомнил, что республики Донбасса по-прежнему нацелены на разрешение конфликта мирным путем и неизменно придерживаются Минских соглашений, в то время как украинское «миротворчество» является «сплошной имитацией».

«Хочу заявить, что мы, республики Донбасса, не хотим войны и все эти годы предпринимали немало шагов для достижения мира! Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор», – сказал Пасечник в своем заявлении.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Украина при поддержке США может организовать провокации с гибелью своих военнослужащих и потерей техники, чтобы начать военные действия против Крыма.

Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.