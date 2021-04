В России выявили 8,1 тыс. новых случаев коронавируса Теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому 13 апреля 2021, 11:41 Текст: Евгения Шестак

Москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому, заявила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому», – цитирует ТАСС Ракову. В первую очередь такая вакцинация предусмотрена для граждан, получающих социальное обслуживание на дому и испытывающих трудности в самостоятельном передвижении. По словам Раковой, на данный момент таких граждан в городе порядка 120 тысяч. Заммэра уточнила, что для вакцинации горожан на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах города. В них входят квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник московского департамента здравоохранения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. Напомним, Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. В России пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией 12 апреля 2021, 13:10

Решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято, сообщил источник, близкий к членам оперштаба. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», – сказал он ТАСС. Другой источник, близкий к штабу, подтвердил отсутствие решения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник. Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции 12 апреля 2021, 16:14

Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что на данный момент решение все еще не принято. «Пусть себе летают сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – оно на низком уровне», – говорит Онищенко. Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией, или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим». «Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог. Кроме того, депутат напоминает, что в России тоже много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко. Он отмечает, что при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха. 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Турции ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется очень быстро: за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза. СМИ: Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня 12 апреля 2021, 18:49

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Попова: Большинство российских туристов привезли COVID из Турции 12 апреля 2021, 20:20 Текст: Ксения Панькова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. «Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% – это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», – цитирует РИА «Новости» Попову. Глава Роспотребнадзора также отметила, что россияне привозят из Турции различные мутировавшие штаммы коронавируса. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в Турции продолжает осложняться с первой декады марта. «И, к сожалению, на сегодняшний день приостановления темпов прироста мы не отмечаем», – сказала Попова. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли 12 апреля 2021, 22:27

В странах, которые одобрили российскую вакцину «Спутник V» против коронавируса, проживает 3 млрд человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ подтвердил, что Индия стала 60-й страной, одобрившей вакцину. Указывается, что «Спутник V» – «одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии». Общее число жителей государств, которые одобрили российскую вакцину, составляет «40% населения планеты», передает РИА «Новости». При этом Индия является ведущим производственным хабом для вакцины. Соглашения о выпуске вакцины заключены с Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Отмечается, что по числу одобрений госрегуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Напомним, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Индия одобрила заявку на регистрацию «Спутника V» 12 апреля 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. Помимо этого, эксперты заинтересовались согласованностью данных в отношении результатов клинических испытаний в разных партиях вакцины, а также информацией о сопутствующих вакцине документах, включающих сведения о дозировке, противопоказаниях и условиях хранения, передает РИА «Новости». На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Перед этим РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

Президент Словакии заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований 12 апреля 2021, 17:47 Текст: Елизавета Булкина

Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии говорят о надежности препарата, заявила президент страны Зузана Чапутова. «Итоги [исследования вакцины], которые были до сего времени проведены в лабораториях Словакии, свидетельствуют в пользу «Спутника V». Ни один разумный человек не может быть против «Спутника V» и любой другой вакцины, если она безопасна и эффективна. Я не согласна с тем, чтобы тема применения «Спутника V» использовалась с целью посеять рознь в Словакии», – передает ее слова ТАСС.



Чапутова посетила Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в стране роль фармацевтического регулятора, и Биомедицинского центра Академии наук Словакии. «Поддерживаю действия правительства, направленные на использование «Спутника V», – сказала она. Президент при этом критически отнеслась к инициативе правительства поручить экспертизу российской вакцины венгерской лаборатории, входящей в европейскую сеть OMCL (Official Medicines Control Laboratory).



«Спутник V», привезенный в Венгрию, был произведен в другом месте, чем вакцина, поступившая в Словакию. Я бы подождала [окончательных] результатов исследования препарата, поступившего в Словакию. Предварительные итоги тестов свидетельствуют в пользу [применения] «Спутника V», – добавила Чапутова. Напомним, Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Эпидемиолог назвал необходимый для создания вакцины от новых мутаций COVID срок 12 апреля 2021, 21:32 Текст: Ксения Панькова

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что для создания вакцины от новых мутаций коронавируса нужно не более двух месяцев. «Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять внутри вакцины – это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от новой коронавирусной инфекции», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для того, чтобы создать вакцину против принципиально нового штамма коронавируса, передает ТАСС. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что риск повторного занесения коронавируса и роста числа заболевших все еще сохраняется в каждой стране, так как выявляемые новые штаммы COVID-19 могут иметь повышенную скорость распространения. Инфекционист объяснил рост случаев заражения COVID в мире 12 апреля 2021, 20:35 Текст: Ксения Панькова

Рост случаев заражений COVID-19 в мире можно объяснить усталостью людей от противоэпидемических ограничений, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, отметив, что увеличение смертности связано с недостаточным охватом тестирования. «Увеличение числа новых случаев заражения объясняется простым фактом, что не 100% населения Земли имеют естественный или искусственный иммунитет к коронавирусу. Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше – носителей», – цитирует РИА «Новости» Вознесенского. Однозначно говорить о том, что какие-то штаммы коронавируса обладают более тяжелым течением и повышенной летальностью, как отметил инфекционист, пока нельзя. При этом подъем может объясняться и нарастающим халатным отношением людей к действующим противоэпидемическим ограничениям. По его словам, в северном полушарии приближается теплое время года, и всем хочется побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. «Но пока что это делать рано», – отметил Вознесенский. Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире несколько недель подряд увеличивается количество инфицированных коронавирусом людей и растет смертность от этого заболевания. На прошлой неделе Гебрейесус сообщал, что существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны. Стало известно о сроках инспекции ВОЗ производства «Спутника V» в России 12 апреля 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, говорится в плане ВОЗ по оценке безопасности препаратов от коронавируса. «Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года», – цитирует документ РИА «Новости». Уточняется, что дата оценки безопасности «Спутник V» экспертами ВОЗ будет названа уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций. Также в документе отмечается, что для тех вакцин, которые уже получили разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились. Между тем, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. В свою очередь, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%. Глава ВОЗ предупредил о росте смертности от коронавируса 12 апреля 2021, 17:04 Текст: Алексей Дегтярев

В мире несколько недель подряд увеличивается количество инфицированных коронавирусом людей и растет смертность от этого заболевания, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев [заболевания] и четвертую неделю подряд – рост смертности», – цитирует главу ВОЗ ТАСС. На прошлой неделе Гебрейесус сообщал, что существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны. В Москве началась вторая фаза испытаний «Ковид-глобулина» 12 апреля 2021, 13:03 Текст: Елизавета Булкина

Во второй фазе испытаний препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом примут участие 156 москвичей, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. «В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата «Ковид-глобулин». На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования. Всего в мероприятии примут участие шесть московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными. Совместно с Ростехом и Нацимбио планируется провести вторую фазу за два-три месяца, в ней примут участие 156 пациентов с COVID-19 с их информированного согласия», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. Мясников обратился к пожилым по поводу вакцинации от COVID 13 апреля 2021, 09:49 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал пожилых россиян вакцинироваться от коронавируса, указав, что боязнь препарата иррациональна. Мясников напомнил в Telegram, что в начале пандемии он сказал: «Мы все так или иначе переболеем. Кому суждено – тяжело, кому суждено умереть – умрут». «Я помню, какую бурю негодования вызвали мои слова! Но такова была ситуация на тот момент. Не было ни лекарств от коронавируса, ни вакцин. Сегодня ситуация изменилась. У нас есть средства предотвращения тяжелых вариантов течения», – добавил врач. Однако, указывает Мясников, «это кого-то не устраивает»: «Теперь иррациональный страх вакцинации. Ну вот, вам же дали альтернативу, где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь?! Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего? Вы можете мне и другим не верить, что прививка безопасна (а это факт). Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить!». Он подчеркнул, что «у пожилых и хронически больных ставки совсем другие», вакцина может защитить этих пациентов «не так надежно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам». «И не пренебрегайте остальными элементарными средствами защиты. Я часто говорю: интерфероны капли в нос. Помогает? Надеемся. Вреда нет, а польза весьма возможна. Мы продолжаем клинические испытания «Интерферона-гамма «капли в нос» на базе моей Московской клинической больницы. Первые данные обнадеживающие и опубликованы. Сегодня – не 20-й год! Есть защита. Дело за вами!» – заключил он. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID.

Генеральный контролер лекарственных средств Индии дал фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт российской вакцины «Спутник V» в Индию, сообщили в компании. В компании заявили, что Dr. Reddy's Laboratories Ltd. «получила разрешение от Генерального контролера лекарственных средств Индии на импорт вакцины «Спутник V» в Индию для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях», передает РИА «Новости». «Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование «Спутника V» в Индии. С ростом числа случаев заболевания в Индии вакцинация является самым эффективным инструментом в нашей борьбе с COVID-19. Это позволит нам внести свой вклад в усилия нашей страны по вакцинации значительной части нашего населения», – сказал сопредседатель и управляющий директор Dr. Reddy's Г.В. Прасад. Выдача разрешения на экстренное использование российского препарата делает его третьим разрешенным для использования в Индии, вместе с индийским вариантом «оксфордской» вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Напомним, жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли.