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Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве
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Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.
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Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ.
«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС.
В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии
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Два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико.
«Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль – финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов – упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ», – цитирует «Интерфакс» Фаллико.
По его словам, есть и другие предприятия, которые готовы производить «Спутник» на территории Европы. Он отметил, что до конца мая ожидается разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства.
«Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса», – добавил он.
Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса.
Накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.
В Австрии запретили ходить в магазины без отрицательного теста на COVID
Власти Австрии с 7 апреля вводят новые ограничения в связи с коронавирусом, в соответствии с которыми покупатели смогут посещать магазины только при наличии отрицательного теста на COVID-19, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер
«С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов», – передает его слова РИА «Новости». Тест будет нужен для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных – аптек и продуктовых магазинов.
Ранее глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутника V» с AstraZeneca в ОАЭ
Испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе, надеемся получить результаты уже через два месяца, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.
«Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе. Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца», – цитирует ТАСС Дмитриева.
Ранее РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.
На Украине допустили введение общенационального локдауна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну».
«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна.
«Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В России началось производство вакцины «КовиВак»
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Производство третьей отечественной вакцины от коронавируса «КовиВак» стартовало на площадке Центра имени Чумакова, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
Старт производству «КовиВака» дал глава Минобрнауки Валерий Фальков – он запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. «Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах», – отмечается в сообщении, передает РИА «Новости».
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Вакцина «КовиВак» – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.
Регистрация «КовиВака» прошла в феврале нынешнего года. Стартовые объемы этой вакцины выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 млн доз, имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тыс. доз, заявил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.
Подозреваемый в смертельном наезде на двух женщин в Москве признал вину
Сбивший двух человек на автомобиле Mercedes в Москве и сбежавший с места аварии водитель признал вину, соответствующие показания он дал в МВД.
«Я задержан за аварию, произошедшую возле метро «Водный стадион». Я признаю вину, я виноват. <...> В момент ДТП у машины отказали тормоза, она врезалась в стоящую машину, потом ее занесло», – сказал подозреваемый на видеозаписи, передает ТАСС со ссылкой на ролик, предоставленный пресс-центром МВД.
Он добавил, что в день аварии после ужина с другом в кафе планировал поехать на своем автомобиле на прием в больницу. Он заверил, что перед тем как сесть за руль, не употреблял алкоголь, и двигался со скоростью 60-70 километров в час.
После аварии он был «в шоковом состоянии», вызвал такси и покинул место ДТП.
«Я сам хотел сдаться, но решил сначала съездить в больницу», – сказал он.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемого зовут Хусен Сомон, он выходец из Таджикистана.
Напомним, две женщины попали под Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП. Предполагаемого виновника аварии задержали на следующий день в Москве. Позже стало известно, что сбитые женщины умерли в больнице от полученных травм.
В Канаде поместили на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах
Министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.
Решение было принято в результате совместной работы с европейскими регуляторами по анализу имеющихся данных о случаях. В ведомстве также подготовили специальное руководство для врачей и получивших прививку, в котором содержится информация о потенциально опасных симптомах, передает РИА «Новости».
«Минздрав заверяет канадцев, что вакцина AstraZeneca от коронавируса остается безопасным и эффективным средством защиты от коронавируса, и призывает людей прививаться всеми одобренными в Канаде вакцинами», – говорится там.
Отмечается, что в стране не было зафиксировано случаев нарушения свертываемости крови после прививки Covishield (вакцина компании AstraZeneca, произведенная в Индии).
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
РФПИ назвал срок одобрения «Спутника V» в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии в течение ближайших двух недель, заявил в среду глава фонда Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.
«Мы надеемся на одобрение [«Спутника V»] в Индии в ближайшие пару недель», – цитирует ТАСС слова Дмитриева. По его словам, это даст возможность начать поставки вакцины в страну.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами – членами Евросоюза о возможной закупке россйиской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин, а «Спутник V» является самой узнаваемой вакциной против коронавируса, следует из результатов опроса компании YouGov, которые приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Песков ответил на вопрос о возвращении Путина в обычный график работы
Вопрос о возвращении президента России Владимира Путина в обычный график работы будет решаться после завершения процесса его вакцинации и в зависимости от эпидемиологической ситуации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в ближайшее время возвращен обычный график работы и планирует ли Кремль звать с собой прессу на мероприятия с участием Путина, передает РИА «Новости».
В четверг президент намерен впервые после вакцинации провести выездное мероприятие. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.
Ранее Песков заявил, что какую вакцину от коронавируса выбрал президент, знает он и его врач.
Во вторник представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн
С начала пандемии коронавируса число заразившихся в США превысило 30 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
Всего в Соединенных Штатах зафиксировано 30 млн 001 тыс. 245 заразившихся. Количество летальных исходов составило 545 тыс. 053 человека. США находятся на первом мире по обоим показателям, передает ТАСС.
Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за неделю в мире было выявлено больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%.
Жителям Парагвая запретили покидать дома без необходимости
В Парагвае вводятся жесткие ограничения на передвижение граждан из-за роста числа случаев коронавируса в стране, сообщил глава кабинета министров Эрнан Уттеманн.
«Все жители республики должны будут находиться в домах и смогут выходить, чтобы купить продукты питания, медикаменты и средства для уборки», – передает его слова РИА «Новости». Ограничения будут действовать с субботы до католической Пасхи, 4 апреля.
Выходить из дома при необходимости разрешено с пяти утра до восьми вечера. Стратегические сектора экономики, супермаркеты, аптеки, службы доставки продолжат работу.
Глава минздрава страны Хулио Борба сообщил, что Парагвай находится в критической эпидемиологической ситуации, больницы заполнены на 100%.
В Парагвае с начала пандемии зарегистрировано 198 тыс. случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 169 тыс. человек, скончалось – 3818.
Папа Римский из-за пандемии урезал зарплаты кардиналам и служащим
Папа Римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола, денежное вознаграждение кардиналов снижается на 10%, сотрудников губернаторства града Ватикан и других руководящих органов на 8%, говорится в специальном послании понтифика.
Как уточняется, зарплата более нижестоящих чиновников и служащих на сократится на 3%. Временно замораживается и повышение жалования, предусмотренное действующими контрактами. Данное распоряжение входит в силу с 1 апреля и продиктовано сложной финансовой ситуации в Ватикане, спровоцированной, в том числе, пандемией. При этом также указывается, что такая мера позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений, передает ТАСС со ссылкой на службу печати Ватикана.
Отмечается, что казна папского государства лишилась в 2020 году важнейшего источника доходов – от продажи билетов в Ватиканские музеи, которые из-за карантинных ограничений были закрыты с марта по июнь прошлого года, а затем с небольшими перерывами с конца октября прошлого года. Кроме того, в отсутствии иностранных туристов число посетителей значительно сократилось. По некоторым оценкам, по этой статье Ватикан не досчитался до 200 млн евро.
Зарплата куриального кардинала составляет 5,5 тыс. евро. В свою очередь епископы получают не более 1 тыс. 700 евро. Не самые большие зарплаты и у швейцарских гвардейцев, папской почетной охраны, которые варьируются в районе 1,2 тыс. евро, однако им предоставляются жилье и питание на время службы.
В феравле власти Ватикана заявили, что готовы увольнять сотрудников служб Святого престола, отказавшихся от прививки от коронавируса.