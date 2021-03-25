Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период, заявил глава правительства Михаил Мишустин в приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

«Сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», – сказал он, добавив, что окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет.

Премьер также заявил о необходимости заранее готовиться к возможным угрозам с учетом опыта борьбы с коронавирусом. По его словам, несмотря на пандемию, Роспотребнадзор продолжал работать по всем направлениям, в частности, служба обновила все нормативные ведомственные акты, которые регламентируют работу самых разных отраслей, передает РИА «Новости».

«В последнее время все силы были брошены на защиту граждан от коронавируса. Несмотря на это, Роспотребнадзор продолжал работу и по другим направлениям. В том числе служба обновила все нормативные ведомственные акты. Они регламентируют работу самых разных отраслей – от питания и транспорта, сферы услуг и до организации обучения и отдыха детей, профилактики инфекционных болезней. Из огромного массива устаревших и избыточных норм совместно с бизнесом и общественными объединениями было сформировано десять документов. Они устанавливают правила, призванные сохранить здоровье и благополучие людей», – сказал он.

Мишустин напомнил о необходимости развивать санитарно-эпидемиологическую службу, власти ведут работу по модернизации лабораторий и их оснащения. «Нужно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить граждан нашей страны. С учетом опыта борьбы с коронавирусом. И в этом – я полностью рассчитываю на вас», – заявил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД