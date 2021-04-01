Владелец тбилисского отеля рассказал о реакции Познера на акцию радикалов

Владелец тбилисского «Винотеля» Бено Кашакашвили рассказал о реакции тележурналиста Владимира Познера, который был фактически выдворен радикалами сначала из этой гостиницы, а затем из Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Для Владимира Познера такая встреча была неожиданной, у него была плохая реакция», – сказал он.

По словам Кашакашвили, Познер приезжает часто и пропустил только прошлый год из-за пандемии коронавируса.

«Это была очень тяжелая ночь. Гости уехали и больше не приедут», – заявил он.

Отвечая на вопрос, почему были нарушены положения комендантского часа и работал ресторан отеля, Кашакашвили объяснил это поздним прибытием Познера и сопровождавших его лиц.

Кашакашвили сказал, что «не заслуживает такого большого штрафа» – отель оштрафован на 10 тыс. лари (примерно 3 тыс. долларов).

Грузинские власти сообщали, что Познера также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина. Однако сам он по возвращении в Москву этот факт не подтвердил.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера в четверг.

При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.

Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.

МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.

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