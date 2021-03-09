Минстрой решил изменить механизм точечного ввоза мигрантов на стройки

На российских стройках не хватает еще около 1,2 млн рабочих, Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Мы завозим строителей в ручном управлении, но массово механизм пока отрабатывается, чтобы обеспечить ввоз. Нам нужно возместить еще минимум 1,2 млн (рабочих) на стройках, и не везде, к сожалению, мы сумели заместить нашими строителями», – передает «Интерфакс» слова Файзуллина.

Он добавил, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

«На базе программ Главгосэкспертизы мы уже открыли центры в трех регионах», – подчеркнул министр.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил за введение упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов, указав, что из-за ситуации с COVID возник дефицит трудовой силы.