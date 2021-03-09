В Горбачев-фонде ответили на слова Кравчука о сценарии по сохранению СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук, заявляя об отказе бывшего советского лидера Михаила Горбачева от сохранения Советского Союза в качестве конфедерации, «хочет переписать историю», считает глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

«В ноябре в Ново-Огареве Горбачев предложил руководителям республик договор о конфедеративном союзе», – отметил Палажченко в разговоре с РИА «Новости», комментируя заявления Кравчука.

Он напомнил, что Ельцин, выйдя тогда к журналистам, заявил: «Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз, но у меня твердое убеждение, что Союз будет». «Потом эта идея была разрушена исключительно из-за желания Ельцина и других избавиться от Горбачева. Кравчук сегодня хочет переписать историю, но она зафиксирована документально», – заявил Палажченко

Он добавил, что в рамках предложенного Горбачевым конфедеративного союза все республики вошли бы в Организацию Объединенных Наций в качестве полноправных членов, в то время как Союз сохранил бы место в Совете безопасности ООН.

«Это именно суть конфедеративных отношений: безопасность и оборона, а также международные отношения остаются, согласно договору, за Союзом, но при этом суверенные республики, суверенные государства имеют в том числе и в этой сфере большие полномочия», – пояснил глава пресс-службы Горбачев-фонда.

Ранее Кравчук заявил, что СССР можно было сохранить, превратив его в конфедерацию. По его словам, с такой идеей выступил президент РСФСР Борис Ельцин – он посоветовался со многими руководителями республик и предложил Горбачеву подумать над тем, как это сделать. Первый президент Украины отметил, что в качестве примера такого конфедеративного государства Ельцин указал на Швейцарию, где происходит постоянная ротация на должности президента. Горбачев, как утверждает Кравчук, эту идею отверг, сказав, что «должен быть один президент».