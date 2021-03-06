Трамп призвал республиканцев прекратить использовать его имя для сбора денег

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщили американские СМИ.

Адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу Национальному комитету Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальному комитету Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC), передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Как отмечается в сообщении, Трамп «впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент».

Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Разбираться в штурме Конгресса США решили «на манер» расследования теракта 9/11.

При этом верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал экс-президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам он назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм.

Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.