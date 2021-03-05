Турция решила обсудить с Россией проект соглашения о сотрудничестве в космосе

Турция обсуждает направленный Россией проект соглашения о сотрудничестве в области исследования космоса, одним из его направлений являются ракетные технологии, заявил глава Национального космического агентства республики Сердар Хусейн Йылдырым.

«Проект (соглашения о сотрудничестве в области исследования космоса), направленный нам российской стороной, весьма обширен. Соответственно, мы работаем над ним совместно с рядом наших институтов, поскольку он затрагивает вопросы, интересующие многие наши организации. Данный процесс продолжается, нам нужно еще некоторое время. Мы обсуждаем этот вопрос с российской стороной. Полагаю, что в течение нескольких месяцев мы сможем завершить подготовительную работу и перейти к этапу подписания соглашения», – передает РИА «Новости» слова Йылдырыма.

По его словам, одно из возможных направлений сотрудничества с Россией в космической сфере – ракетные технологии.

«Безусловно, мы испытываем потребность в ракетных технологиях. Над этим вопросом в настоящее время работают три наших института. Разработанный турецкой компанией DeltaV гибридный ракетный двигатель мы планируем установить на наш аппарат с миссией на Луну... Также нам необходимо поработать над видами и габаритами ракет, работающих на жидком и твердом топливе. В этом контексте я уверен, что мы сможем сотрудничать с Россией», – добавил глава агентства.

Ранее сообщалось, что Турция решила отправить своего первого космонавта на «Союзе». Также президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки запуска турецкого космического аппарата на Луну.