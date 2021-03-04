В Роскосмосе рассказали о влиянии трещин на срок службы МКС

Устранение трещин в служебном модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы станции до 2028 года, заявил заместитель руководителя полета российского сегмента станции Юрий Гидзенко.

«Решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала. При этом, вот эти вот заделанные трещины, они никоим образом не повлияют на уменьшение вот этого срока работы станции до 2028 года», - сказал Гидзенко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты: Рыжиков сверлит отверстия, а Сергей Кудь-Сверчков удаляет стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.