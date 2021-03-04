В России зафиксировали сбой в работе Google и YouTube

Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии

«Борьба за права немецкого бизнеса будет более перспективной только при следующем правительстве», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Германии Вальдемар Гердт, комментируя попадание трех немецких компаний в санкционный «список Навального», опубликованный минфином США.

«Это еще раз понятно и доходчиво подчеркивает, что американцам глубоко плевать на наш бизнес. С их стороны идет жесткое продавливание своей идеологической стратегии. Кроме того, это доказывает, что не такие уж мы суверенные, раз не можем элементарно защитить интересы своего государства», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.

В среду министерство торговли США обнародовало санкционный список, введенный в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Помимо 27-го Научного центра Минобороны России, в списке значатся девять компаний, в том числе три немецкие фирмы – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie.

По словам депутата Гердта, партия «Альтернатива для Германии» пытается оказывать давление на власти в вопросах защиты немецкого бизнеса. «Мы поднимаем эти темы на всех возможных площадках. Создан Фонд защиты немецких предпринимателей, которые пострадают от подобных действий со стороны наших заокеанских «друзей», – рассказал депутат бундестага.

«Но перспективность борьбы за права бизнеса будет зависеть от того, настолько мы проявим суверенности и мужества в своих решениях, – продолжил Гердт. – Сейчас зависимость немецкой экономики, политики и СМИ от Соединенных Штатов огромнейшая. При желании они легко поставят на колени всю нашу индустрию. Завалив, к примеру, автомобильное производство, можно с нами делать, что хочешь».

«Нужно оценивать риски и вести переговоры с позиции суверенного государства», – убежден собеседник. Но, по его словам, «этому Германия пока не научилась и при этом правительстве не научится. Думаю, следующие выборы внесут коррективу в руководящие структуры. Они станут более прагматичными и будут пытаться защищать интересы своего народа и бизнеса».

«То, что мы видим сейчас, это староизбранная элита, выращенная американцами и ими же выведенная на политическую арену. Потому ожидать от них каких-то резких движений против своего куратора не стоит», – резюмировал депутат от «АдГ».

К слову, отметим, что немецкие власти активно принимают меры против этой партии евроскептиков, которую критики обвиняют в симпатиях к России. В среду стало известно, что Федеральное ведомство ФРГ по защите конституции отнесло «Альтернативу для Германии» к «подозреваемым в экстремизме».

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.

«И со стороны ЕС, и со стороны США эти санкции скорее символические, нацеленные на то, чтобы унизить Россию, чтобы показать на нее пальцем, чтобы чиновники не могли выезжать из нее. К сожалению, со стороны американцев это может быть только начало. Джо Байден решил по нарастающей вводить санкции, которые не вводил Трамп», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.

Заметим, что едва ли не первой европейской страной, которая еще в сентябре прошлого года заявила о возможности введения антироссийских санкций в связи с «отравлением Навального» была именно Германия, где блогер проходил лечение – о том, что ФРГ не исключает санкционных мер заявили в правящем блоке ХДС/ХСС.

В начале февраля канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Навального – при этом Берлин постоянно настаивает на том, что позиция Берлина по делу Навального не касается отношений с Москвой по проекту «Северный поток-2».

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