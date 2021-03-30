В ГИБДД рассказали о новом экзамене на права

Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины

«Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы Хомчак одумался и покаялся», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментирова заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины Руслана Хомчака о «моральной» готовности украинских войск к наступлению в Донбассе.

«Кто же разберется с его бредом? Ему шахтеры уже надрали одно место. Он его, видимо, до сих пор не подлечил. А теперь рассказывает о какой-то моральной готовности. Безумец! Вместо того, чтобы начинать войну, лучше бы одумался и покаялся», – отметил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Собеседник также напомнил о предупреждении российского руководства, согласно которому решение Украины начать боевые действия в Донбассе обернется угрозой для ее государственности. «Это было сказано нашим Верховным главнокомандующим, а он слов на ветер не бросает, в отличие от Хомчака и его начальника по фамилии Зеленский», – подчеркнул Соловьев.

В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что заявление Хомчака – «это подтверждение имеющихся планов Киева по силовой зачистке Донбасса». «В данном случае можно сказать, что это маркер готовности Украины провести военную операцию. Война не просто реальна. Она более, чем возможна», – отметил собеседник.

Что касается возможных сроков проведения такой операции, то по мнению доктора военных наук Константина Сивкова, «силовые действия Украины могут быть приурочены к проведению военных учений НАТО «Защитник Европы – 2021», которые продлятся до начала лета».

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что наступление украинской армии в Донбассе возможно, военные готовятся к этому.

«Идти в наступление? Ну, конечно, возможно», – сказал он, добавив, что войска «должны быть готовы» к тому, чтобы «защитить территориальную целостность и независимость» Украины, а для этого нужно быть готовыми «и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия» при «любых условиях». «Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Гордон».

Хомчак также заявил, что украинские военные «готовы в первую очередь морально», но признал, что в этом случае на донецком направлении «погибнет очень много местного гражданского населения».

При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. «Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет», – заявил Хомчак, добавив, что «угроза есть», так как Москва «не отказалась от своих планов».

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности. В ней Россия названа военным противником Киева. Документ также закрепляет сближение страны с НАТО. В документе утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.