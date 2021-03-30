Аккаунт Минобороны в Facebook подвергся атаке ботов из Мьянмы

За последние сутки на аккаунт российского военного ведомства в Facebook обрушились десятки комментариев, созданные ботами на бирманском языке или на русском языке с использованием онлайн-переводчиков.

Пользователи в комментариях чаще всего призывают Россию «прекратить поддерживать» военный переворот в стране. «Весь народ Мьянмы против военного переворота. Прекратите помогать военным и поддерживать военных Мьянмы. Они убивают граждан каждый день. Стыдись, Россия!» – говорится в одном из комментариев.

Ранее на сайте BBC вышел материал с заголовком «Захватившие власть военные благодарят Россию за поддержку». В статье указывается, что в столице Мьянмы прошел традиционный военный парад в честь 76-й годовщины образования вооруженных сил страны, который обычно посещают работающие в Мьянме иностранные дипломаты. Однако в этом году его бойкотировали представители всех стран, кроме России. Единственными представителем иностранного государства в этот раз были замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и члены общественного совета при Минобороны.

«На церемонии присутствовал заместитель министра обороны России Александр Фомин, который продемонстрировал поддержку со стороны Москвы генералов, которые подвергаются санкциям со стороны США и других западных демократических стран. Военные Мьянмы рассчитывают, что Россия и Китай заблокируют решительные действия против них в Совете Безопасности ООН, постоянными членами которого являются обе державы», – пишет Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что присутствие замглавы Минобороны России на военном параде в Мьянме не означает поддержку тех событий, которые происходят в стране. Он подчеркнул, что Кремль обеспокоен ситуацией в Мьянме.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников. 15 марта в двух районах столицы Мьянмы ввели военное положение.

В День вооруженных сил Мьянмы, 27 марта, в стране в ходе протестов погибли по меньшей мере 102 человека. По данным издания «Ирравадди», общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к военным Мьянмы освободить политзаключенных, прекратить репрессии в отношении граждан и вернуть власть законному правительству.

Применение силы против демонстрантов военными Мьянмы также в совместном заявлении осудили начальники генштабов 12 стран. Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс осудил расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это «массовым убийством». Он считает, что необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за деяния.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2014 по 2019 год на Россию пришлось по меньшей мере 16% вооружений, закупленных властями Мьянмы.

В Мьянме работает технический центр обслуживания авиатехники и бронетехники, которую поставляет Россия. По данным российского оборонного ведомства, Москва поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов «Печора-2М», а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.