В Кремле прокомментировали присутствие замглавы МО России на параде в Мьянме

Присутствие замглавы Минобороны России на военном параде в Мьянме не означает поддержку тех событий, которые происходят в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и члены общественного совета при Минобороны стали гостями парада в честь 76-й годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы, который прошел в Нейпьидо.

«Вы знаете, что у нас давние и достаточно конструктивные связи с Мьянмой, есть все-таки определенные наработки в плане двусторонних отношений, и вот именно с этого угла нужно к этому относиться. Это совершенно не означает, конечно, одобрение вот тех трагических событий, которые имеют место в стране», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Кремль обеспокоен ситуацией в Мьянме. «Мы очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения. Это вызывает у нас очень глубокую обеспокоенность, и мы самым тщательным образом отслеживаем развитие ситуации в Мьянме», – сказал пресс-секретарь главы государства.

В День вооруженных сил Мьянмы, 27 марта, в стране в ходе протестов погибли по меньшей мере 102 человека. По данным издания «Ирравадди», общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Применение силы против демонстрантов военными Мьянмы также в совместном заявлении осудили начальники генштабов 12 стран. Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс осудил расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это «массовым убийством». Он считает, что необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за деяния.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников. 15 марта в двух районах столицы Мьянмы ввели военное положение.