Военные Мьянмы объявили новые выборы правительства

Военные Мьянмы, совершившие государственный переворот, заявили, что в стране пройдут новые выборы правительства.

Агентство Синьхуа сообщает, что выборы пройдут после снятия чрезвычайного положения, которое было введено на год.

Военные после выборов передадут власть новому правительству, передает ТАСС со ссылкой на издание Myanmar Times.

Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, в понедельник назначили вице-президента Мьинт Све временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передана главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну, передает РИА «Новости».

По информации новостного интернет-портала Irrawaddy, организаторы переворота объясняют назначение временного президента 418 статьей конституции страны 2008 года, которой предполагается такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.

Мьинт Све уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего президента Тхин Чжо.

По информации новостного агентства Синьхуа, декларация за подписью временного президента Мьинт Све была зачитана в эфире единственного работающего в этот день телеканала «Мьявади», принадлежащего военным. В декларации говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

Посольство России в Мьянме на фоне происходящих в стране событий рекомендовало российским гражданам по возможности исключить поездки по стране и соблюдать бдительность.

«Рекомендуем принять все необходимые меры предосторожности, в том числе, по возможности, исключить поездки по стране, избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами. Будьте бдительны», - сказано в заявлении посольства.

Посольство России также рекомендовало россиянам воздержаться от фото- и видеосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также скоплений людей.

«Напоминаем, что использование дронов на территории Мьянмы запрещено», – указали в посольстве России.

Кроме того, в связи с объявлением в Мьянме чрезвычайного положения и сложившейся ситуации, посольство призвало россиян прислать заполненную анкету на электронную почту посольства, чтобы собрать информацию о находящихся в стране гражданах.

Напомним, в понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.