В ООН осудили массовые убийства в Мьянме

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс осудил расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это «массовым убийством». Он считает, что необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за деяния, жертвами которых стали жители Мьянмы.

По словам Эндрюса, военная хунта «покрыла День ВС Мьянмы позором, совершив массовое убийство мужчин, женщин и очень маленьких детей по всей стране», сообщает Deutsche Welle.

Он также призвал немедленно созвать внеочередной международный саммит для обсуждения положения в Мьянме. В качестве конкретных действий, направленных на защиту народа Мьянмы от произвола военной хунты, эксперт предлагает перекрыть доступ путчистов к финансовым фондам страны, пополняющимся за счет продажи нефти и газа, а также лишить силовиков доступа к вооружениям и технологиям двойного назначения. Кроме этого, необходимо начать расследование в отношении тех, кто несет ответственность за ужасные деяния, жертвами которых стали жители Мьянмы, указывает спецдокладчик ООН.

Применение силы против демонстрантов военными Мьянмы также в совместном заявлении осудили начальники генштабов 12 стран в том числе председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и его коллеги из Великобритании, Германии и Японии, передает ТАСС.

«Как начальники генштабов мы осуждаем использование силы, которое привело к смертельному исходу, в отношении невооруженного народа со стороны вооруженных сил и связанных с ними сил безопасности», – говорится в заявлении.

В документе отмечается, что профессиональные военные следуют международным стандартам поведения и ответственны за то, чтобы защищать народ, которому они служат, а не наносить ему вред. «Мы призываем Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и работать над тем, чтобы восстановить уважением и доверие со стороны народа Мьянмы, которого они лишились из-за своих действий», – добавляется в тексте.

Среди подписавших заявление были также начальники генштабов Австралии, Канады, Греции, Италии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии и Республики Корея.

Во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По данным издания «Ирравадди», общее число жертв за все время протестов достигло 429.

1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота. Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти. США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников. 15 марта в двух районах столицы Мьянмы ввели военное положение.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.