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1 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, который хорошо знаком с Сергеем Шойгу Министерство обороны РФ
В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до очевидной лажи, как, например, вышедшую в прокат интерпретацию подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
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Ельцина надо простить и забыть

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы». Подробности...
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Чего России ждать от Голландии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

    Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, который хорошо знаком с Сергеем Шойгу    1 февраля 2021, 13:52
    Фото: Министерство обороны РФ
    Текст: Алексей Нечаев

    В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России?

    В понедельник утром президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.

    Катализатором недовольства военных стали парламентские выборы 8 ноября 2020 года, где партия НЛД завоевала 83% избираемых мест в Ассамблее Союза. «Военные же, которые поддерживают «Партию солидарности и развития Союза», были крайне недовольны таким результатом. Они стали искать фальсификации, нашли их и подготовили около 20 отчетов, где описали случаи включения избирателей в списки сразу на нескольких участках, регистрации несовершеннолетних избирателей или избирателей без удостоверения личности. Таких нарушений они выявили около 8,6 млн. С учетом того, что в Мьянме живет больше 53 млн человек, а избирателей среди них около 30 млн, это значительный показатель», – рассказал востоковед, кандидат экономических наук Петр Козьма.

    Переход власти в руки военных стал возможен тогда, когда состоялось заседание Совета национальной обороны и безопасности – конституционного органа страны, стоящего выше президента и других государственных органов. «В результате состоявшегося заседания военными было принято решение взять власть в свои руки для того, чтобы в итоге провести новые выборы уже под своим контролем. Так как такое право им дает конституция страны, с формальной точки зрения это было не государственным переворотом, а передачей власти на основе решения уполномоченного на это органа», – подчеркнул Козьма.

    Что касается Мин Аунг Хлайна, то 64-летний генерал до последнего момента, в соответствии с конституцией страны, контролировал практически все силовые структуры Мьянмы, включая Минобороны, МВД и министерство по делам границ. Теперь же его властные полномочия расширились как минимум на год, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы.

    Мин Аунг Хлайн является сторонником тесных отношений с Москвой, особенно в части военно-технического сотрудничества.

    Например, в середине января стало известно, что Россия поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10Е», а также радиолокационные станции. Документ был подписан в присутствии министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, находившегося с официальным визитом в Мьянме, и Мин Аунг Хлайна.

    Ранее Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть и десять вертолетов Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетные комплексы «Печора-2М» и радиолокационные станции. Также был заключен контракт на поставку шести истребителей Су-30СМЭ и подписано соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы, напоминает телеканал «Звезда».

    «На сегодня более шести тысяч наших военнослужащих получили образование в России. Восемь защитили здесь докторские диссертации, 13 находятся в процессе получения этой научной степени. Мьянма принимает участие в Армейских играх в России. Прежде всего в соревнованиях медиков, снайперов, ну и в танковом биатлоне, разумеется. Танки-то у нас в основном российские», – отмечал генерал Мин Аунг Хлайн в интервью АиФ летом прошлого года.

    Тем не менее ключевым экономическим партнером Мьянмы все же является Китай, на долю которого приходится порядка 40% торгового оборота. «Для Пекина Мьянма представляет очень важное направление политики. Через территорию этой страны Китай может обеспечить себе критически необходимый выход к Индийскому океану, что позволит предотвратить возможную блокировку его транзита через Малаккский пролив (один из важнейших морских путей наряду с Суэцким и Панамским каналом – прим. ВЗГЛЯД). Таким образом Китай может обеспечить себе глобальную безопасность», – сказал Козьма.

    Он отметил что проект строительства глубоководного порта в Мьянме и особой экономической зоны при нем входит в приоритетную для Китая глобальную инициативу «Один пояс – один путь». Отстаивая свои экономические интересы, Китай может защищать Мьянму перед Западом, ветируя в Совбезе ООН все попытки введения санкций.

    Свои интересы в отношении Мьянмы имеет и Индия – главный антагонист Китая в регионе. «Для Индии Мьянма – ворота в страны АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Камбоджа – прим. ВЗГЛЯД). Для того, чтобы получить к ним доступ, Индия планирует создать два масштабных проекта в сотрудничестве с Японией», – продолжил востоковед. 

    «Первый из таких проектов – создание мультимодульного экономического коридора Каладан: его путь начинается в Калькутте и через Бенгальский залив идет к границе с северо-восточными штатами Индии, которые таким образом получают толчок к развитию. Второй проект – строительство длинного шоссе Индия – Таиланд, которое, естественно, пройдет через территорию Мьянмы. Но пока что все эти проекты стопорятся, откладываются из-за внутренних конфликтов, неразвитости, нехватки средств», – объяснил Козьма.

    На этом фоне не менее любопытной выглядит позиция Соединенных Штатов. При президенте Дональде Трампе Вашингтон ограничивался критикой властей Мьянмы за поведение в отношении мусульман-рохинджа (выходцы из Бангладеш, которых в Мьянму переселили еще во время британского владычества в этом регионе – прим. ВЗГЛЯД). Но администрация Байдена намерена уделить этому вопросу более серьезное внимание. «Думаю, Байден будет активнее взаимодействовать с Мьянмой с позиций демократии и защиты прав человека, поэтому ничего хорошего от США стране ожидать не придется», – полагает эксперт.

    Что касается России, то для нее переворот в Мьянме не будет иметь каких-либо негативных последствий.

    «Экономические отношения между нашими странами развиты не очень сильно, а в военном плане уровень сотрудничества останется на высоком уровне. Однако если Мьянма попадет под западные санкции, то российский бизнес, как и любой другой, много раз подумает, прежде чем заходить в эту страну», – предполагает Козьма.

    В то же время старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин считает, что Китай, Индия, США и Россия займут в отношении Мьянмы выжидательную позицию. Косвенно это подтверждается сдержанным заявлением Кремля о том, что в Москве «внимательно отслеживают и анализируют информацию», однако «какие-либо оценки пока давать рано».

    «Для самой Мьянмы эта ситуация дает скорее благоприятные условия для развития отношений сразу со всеми игроками. В последние годы эта страна проводила спокойную и независимую политику, потому каких-то серьезных изменений на этом направлении ждать не стоит», – уверен Кашин.

    «Кроме того, мьянманцы крайне заинтересованы в том, чтобы диверсифицировать свои внешние связи и не попасть в зависимость от Китая, особенно в военно-технической сфере. Потому переворот в Мьянме не только не вредит нашим отношениям, но, возможно, даже открывает новые перспективы для сотрудничества между Москвой и Нейпьидо», – резюмировал Кашин.

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