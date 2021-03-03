Путин призвал правоохранителей действовать эффективнее

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях

3 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Китай объявил миру о новой катастрофе

КНР рассмотрела признаки нового обвала мировой финансовой системы REUTERS/Alex Domanski
Китай предсказал взрыв пузырей на мировых финансовых рынках и на собственном рынке недвижимости. Это вполне реальные последствия беспрецедентного вливания дешевых денег в мировую экономику. Зачем КНР пугает мир новым кризисом и как скоро он может случиться? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
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Латвия подарила русским бесценный опыт

В республике ни нашлось ни одного района, где победил бы вариант «нет» Всеволод Тарасевич/РИА «Новости»
Ровно 30 лет назад в тогда еще советской Латвии прошел «референдум», добивший в ней все советское. На вопрос «Вы за демократическую и независимую Латвию?» ответили «да» 73,88% населения республики при явке в 87,56%. Историческая значимость этой аферы ничтожна. Но она подарила русскому народу бесценный опыт. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Почему «тысячелетний рейх» не протянул и пятнадцати лет

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет. Подробности...

Российские реки скоро будут по колено

Юрий Коробов
Юрий Коробов, эксперт в области экологии развития прибрежных территорий Волги, председатель совета директоров АО «Берега России»
Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей. Но задача, которую он решает, грандиозна: не только увеличить количество грузов, перевозимых по российским рекам, но и остановить деградацию этих рек. Подробности...
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Российскому спецназу нужны крылья

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Одной из задач, которую отрабатывает американский спецназ, является высадка бойцов с вертолета на крышу движущегося поезда. Россия располагает своими бригадами спецназа, но средства его доставки для выполнения боевой задачи по факту отсутствуют. Подробности...
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Тюрьма для «друга России»

Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях
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    Путин призвал правоохранителей действовать эффективнее

    3 марта 2021, 14:03

    Текст: Алина Назарова

    Россияне ждут большей эффективности от органов власти, в том числе от правоохранителей, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

    «Граждане России ждут большей эффективности от всех уровней власти, от всех государственных ведомств, в том числе от правоохранителей», – сказал Путин, добавив, что он рассчитывает на то, что сотрудники правоохранительных органов используют весь свой потенциал, чтобы выйти «на новые рубежи в повышении уровня безопасности людей».

    В то же время Путин заявил, что органы внутренних дел в 2020 г в целом успешно решали задачи, действуя без сбоев. «Несмотря на сложности, связанные эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев - имею в виду обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, системную целенаправленную работу по улучшению ситуации на дорогах и в миграционной сфере», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что перед заседанием коллегии МВД поговорил с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. «Мы сейчас только что с министром говорили, поэтому в продолжение уже - в современном формате, кстати говоря, достаточно удобном для того, чтобы сразу задействовать большие количества людей в разных местах, но таковы требования времени - обсудим результаты за прошедший период, определим, на каких приоритетных направлениях следует в дальнейшем сосредоточить усилия», – сказал Путин.

    В рамках заседания президент также заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий.


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    Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба

    2 марта 2021, 17:02

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин поручил Кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года.

    Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС.

    Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости».

    Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно».

    «И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства.

    По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся».

    Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли.

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    Путин назвал «хорьковыми» интересы использующих детей в своих целях
       3 марта 2021, 14:29
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях.

    «Мы с вами, к сожалению, знаем, что такое интернет и как он используется для продвижения совершенно неприемлемого контента – для распространения детской порнографии, проституции, для доведения несовершеннолетних до самоубийств», – передает слова президента РИА «Новости».

    «Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – добавил Путин.

    Глава государства призвал выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в незаконные акции.

    «Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активно выявлять тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в незаконные, несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать», – сказал он.

    Ранее Роскомнадзор начал составлять административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы к участию в несанкционированных акциях. В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены.

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    Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере
       3 марта 2021, 13:42
    Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.

    «Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он.

    В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости».

    Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС.

    Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей. 

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    Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем

    3 марта 2021, 13:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин призвал правоохранителей к беспощадной борьбе с пьянством за рулем.

    «Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе расширенного заседания коллегии МВД.

    Напомним, в феврале пьяный водитель пытался сбежать от полиции в Петербурге, зацепившись за поезд.

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    Путин поздравил сноубордиста Логинова с победой на ЧМ-2021

    3 марта 2021, 10:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира-2021 в Рогле (Словения) в параллельном гигантском слаломе, следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    «В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам, всем, кто помогает вам добиваться блестящих результатов», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Логинов завоевал золото ЧМ-2021 в понедельник. Для 21-летнего россиянина это третья высшая награда на чемпионатах мира: в 2019 году он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

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    Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам

    3 марта 2021, 13:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин предложил ввести в России новые формы сбора доказательств по уголовным делам с учетом изменения криминальных угроз и развития технологий. Такую инициативу он озвучил, открывая ежегодное расширенное заседание коллегии МВД.

    Глава государства отметил, что характер криминальных угроз меняется: передовые технологии затрагивают все сферы жизни.

    «В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», – передает ТАСС слова Путина.

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    Путин призвал жестко пресекать национализм и ксенофобию

    3 марта 2021, 14:01

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также действия провокаторов.

    «Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что сотрудники российских спецслужб должны продолжать решительно бороться с терроризмом, а также уделять самое серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией.

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    Путин предостерег от препятствования работе полиции

    3 марта 2021, 14:05

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД предупредил о строгом наказании за попытки воспрепятствовать деятельности сотрудников правоохранительных органов.

    «Как и прежде, по всей строгости закона будут наказываться те, кто пытается помешать, в том числе агрессивно воспрепятствовать работе сотрудников правоохранительных органов», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Он также отметил активную проработку мер по защите сотрудников правоохранительных органов и их близких от угроз. «Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях», – сказал глава государства в среду на заседании коллегии МВД России.

    В рамках заседания президент также заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. Он также призвал правоохранителей действовать эффективнее.

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    Путин оценил ситуацию в сфере миграции в России

    3 марта 2021, 14:27

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.

    По словам главы государства, тема миграционной политики является чувствительной для общества и экономики. «Ситуация в этой сфере стала более упорядоченной и более прозрачной, повысилась эффективность законодательного регулирования», – передает слова Путина ТАСС.

    При этом президент отметил, что «риски здесь еще сохраняются, включая проникновение криминала в среду трудовых мигрантов».

    Российский лидер призвал МВД взвешенно и ответственно подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию, «ориентироваться на реальные потребности отечественной экономики», ориентируясь при этом на защиту прав российских граждан на рынке труда.

    Ранее в МВД сообщили, что в России введут электронные реестры иностранных работников и их работодателей.

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    Путин поручил защитить избирательное законодательство перед выборами в Госдуму

    3 марта 2021, 14:11

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах в Государственную думу, подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено.

    Он напомнил, что уже отмечал важность обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе подготовки к проведению выборов в Государственную думу, передает РИА «Новости».

    «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантированно и надежно защищено», – сказал он на расширенном заседании коллегии МВД.

    В феврале в ходе встречи с лидерами парламентских фракций президент Владимир Путин заявил, что заинтересованы в том, чтобы предстоящие выборы в Госдуму прошли достойно и честно, заинтересованы все. Президент призвал политиков проявить патриотическую сплоченность. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, защита суверенитета России и традиционных ценностей стала главной предвыборной идеей всех парламентских партий.

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    Путин счел дистанционный формат работы «достаточно удобным»

    3 марта 2021, 14:37

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД в очном формате. При этом участники совещания использовали защитные маски и заняли места в зале, соблюдая социальную дистанцию.

    Открывая заседание, Путин рассказал, что перед началом пообщался с главой МВД Владимиром Колокольцевым. «Сейчас только по ходу движения поговорили с министром», – передает ТАСС слова Путина.

    Президент уточнил, что в частности обсудил с Колокольцевым и формат проведения расширенного заседания коллегии МВД. «[После очной части] продолжение уже в современном формате, кстати говоря, достаточно удобном для того, чтобы задействовать большое количество людей в разных местах», – отметил глава государства. «Таковы веления времени», – добавил он.

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    Путин призвал активнее выявлять хищения госсредств

    3 марта 2021, 14:21

    Текст: Ксения Панькова

    Нужно активнее выявлять хищения государственных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

    «Среди ваших дальнейших задач декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией, жестко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее президент на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также действия провокаторов.

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    Путин призвал МВД вывести борьбу с наркобизнесом на новый уровень

    3 марта 2021, 14:33

    Текст: Ксения Панькова

    Президент Владимир Путин потребовал от МВД вывести борьбу с пропагандой наркотиков в интернете на новый уровень, отметив, что в целом борьба с наркобизнесом должна быть усилена.

    «На новый уровень должна выйти борьба с наркобизнесом», – сказал глава государства на заседании коллегии МВД. В частности, по его словам, «должна быть усилена борьба с пропагандой наркотиков и их распространением через интернет, тем более что с 2021 года полиция наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки», передает ТАСС.

    Путин назвал хорошим показателем сокращение за десять лет числа официально зарегистрированных наркоманов в России более чем на четверть, а количества несовершеннолетних потребителей наркотиков – почти на 45%. «Хочу поблагодарить за этот результат. Но эти цифры не должны нас успокаивать, поэтому надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства наркотических средств и каналы наркотрафика», – сказал президент.

    Глава государства рассчитывает, что комплексное выполнение принятой в конце прошлого года Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года позволит снизить уровень наркоугрозы и сохранить здоровье и жизни многих тысяч людей.

    Ранее президент на расширенном заседании коллегии МВД заявил о необходимости жестко пресекать национализм и ксенофобию, а также действия провокаторов.

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    Полиция в 2020 году пресекла деятельность 10 тыс. участников ОПГ

    3 марта 2021, 14:32

    Текст: Алина Назарова

    Российские правоохранители в прошлом году пресекли деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников организованных банд, сообщил на расширенной коллегии глава МВД Владимир Колокольцев.

    «Пресечена деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ)», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Колокольцев также сообщил, что в 2020 году «к уголовной ответственности привлечено 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России».

    Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в УК РФ в апреле 2019 года, а уже в мае стало известно о первом задержании – в Томске под эту статью попал местный криминальный авторитет. За «занятие высшего положения в преступной иерархии» обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.

    Ранее в рамках того же заседания президент Владимир Путин заявил, что преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий. Он также призвал правоохранителей действовать эффективнее.

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    Колокольцев рассказал о раскрытии масштабной схемы поставок наркотиков в регионы

    3 марта 2021, 15:18

    Текст: Алина Назарова

    Российские правоохранители задержали наркоторговцев, создавших масштабную схему по поставке наркотиков в различные регионы страны, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства.

    Деятельность злоумышленников пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области. При силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» был задержан 21 человек.

    «Участники межрегионального преступного сообщества занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов», – сказал Колокольцев.

    Для конспирации продавцы наркотических средств при общении на различных площадках Сети использовали псевдонимы, говорится в сообщении на сайте МВД.

    В общей сложности полицейские изъяли более 25 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1, ст. 30, 228.1 УК (Производство, сбыт или пересылка наркотиков). Все задержанные находятся под стражей.

    Следствие предполагает, что шестеро из задержанных являются участниками преступного сообщества. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК (Участие в преступном сообществе). Устанавливается причастность остальных фигурантов к деятельности криминальной организации.

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