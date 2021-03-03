Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере

Совфед рассмотрит законопроект о пресечении незаконной агитации в Сети

Совет Федерации в среду рассмотрит закон, согласно которому Центризбирком, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Сети агитационных материалов, нарушающих закон.

Документ наделяет ЦИК России и избирательные комиссии субъектов России полномочиями по обращению в Роскомнадзор «с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов», передает ТАСС.

Право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением также получат и территориальные избирательные комиссии. Порядок такого обращения установит ЦИК. Комиссия также получает право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен.

Кроме того, в среду может быть одобрен закон об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Сейчас штрафы за агитацию вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Теперь же они будут увеличены до уровня от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. «Оппозиция говорит об «административном ресурсе», «драконовском» характере закона» и прочее. Но поправки как раз уравнивают перед законом всех. Это, еще и защита от «оранжевых технологий», когда на людей обрушивают шквал лживой информации, которую питают ресурсы из-за рубежа нашей Родины», – заявил он.

В свою очередь журналист, эксперт «Архангельского областного института открытого образования» Сергей Томилов заявил, что электоральное законодательство в интернете в России не отрегулировано. По его словам, необходимо обозначить что можно делать в Сети, а что нельзя. «Сейчас бороться с массовыми случаями откровенной «чернухи» против того или иного кандидата практически невозможно», – указал эксперт.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин отметил, что для определенного круга комментаторов любые действия и решения властей в последнее время априори являются цензурой и давлением на оппозицию. «Полагаю, что в электоральном контексте важна не жесткость регулятивных мер, а соблюдение принципа равенства кандидатов», – указал он.

Руководитель департамента перспективных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Лада Юрченко считает, что «неважно какой канал используется для незаконной агитации: интернет, ТВ или заводское собрание рабочих. Она токсична и подрывает механизм демократического выбора, способствуя утверждению мифа «все лгут, политика — помойка».

Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ. «А в чем разница? Телеканалы, газеты и радио уже давно работают в рамках закона «О СМИ». Блокировать полностью и закрывать никого не будут», – отметил он.