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Путин заявил о резком росте преступности в IT-сфере
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Преступность в IT-сфере за шесть лет выросла более чем в десять раз, и поле для аферистов увеличивается с развитием технологий, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД.
«Например, по преступлениям в сфере информационных технологий: за последние шесть лет их число возросло более чем в десять раз. Понятно – сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем, все мы хорошо понимаем при этом, что за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальные сети разного рода услуг, включая финансовые услуги, за этим, конечно, будущее. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, и поле для преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается», – сказал он.
В этой связи Путин указал, что правоохранители должны активно мониторить интернет и поручил МВД наладить тесную связь с банковским сообществом, провайдерами интернета и сотовой связи для предотвращения информационных преступлений, передает РИА «Новости».
Путин также заявил, что обстановка 2020 года из-за пандемии затруднила работу по раскрытию преступлений, но органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы правоохранители действовали грамотно, четко, без сбоев», передает ТАСС.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал причину активизации законодателей в сфере регулирования интернета и заявил о необходимости развития в каждом сегменте ИТ-отрасли российских производителей.
Twitter обвинили в злостном нарушении российских законов
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Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора признанную запрещенной в России информацию.
«Сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией: про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства – 2336 материалов; с порнографическими изображениями несовершеннолетних – 352 материала; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств – 174 материала», – говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию более 28 тыс. требований об удалении.
Роскомнадзор напомнил, что согласно российскому законодательству, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещенной информации владельцем интернет-ресурса на юридические лица налагается штраф от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – через рассылку e-mail, напоминающего сообщение от портала «Госуслуги», в котором получателю предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения социальных выплат.
Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала «Госуслуги» элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что его получателя положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., а для идентификации в личном кабинете необходимо было указать номер СНИЛС. На то, что письмо мошенническое, ясно указывал адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru, передает РИА «Новости».
После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором «получатель» выплат должен указать номер своей банковской карты, на которую должны «поступить» деньги.
Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил эксперт Сколково-РЭШ Егор Кривошея. «При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала «Госуслуги» на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека», – отметил эксперт.
Главными рисками в такой ситуации Кривошея назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках.
«Паспортные данные и СНИЛС – это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», – предупредил эксперт.
Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, заключил эксперт.
Лукашенко назвал «полной брехней» большинство сообщений о встрече с Путиным в Сочи
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной брехней и выдумками» 70% того, что писали про его встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля.
Белорусский лидер также заявил, что на его встрече с российским лидером в Сочи были подвергнуты ревизии буквально все вопросы отношений двух стран, сообщает агентство БелТА.
«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», – сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.
Напомним, 22 февраля президенты провели переговоры в Сочи, встреча длилась больше шести часов. Также главы государств в Сочи также покатались на лыжах в Красной Поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
В Кремле сообщили, что Путин позитивно оценивает итоги встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, она была очень конструктивной и откровенной.
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Путин поручил доложить о плане по расширению БАМа и Транссиба
Президент России Владимир Путин поручил Кабмину доложить о созданном плане по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, который должен быть поквартальным до 2024 года.
Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли напомнил, что «запущены планы по развитию восточного полигона железных дорог, по расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты», передает ТАСС.
Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба «Сейчас мы видим – проблемы есть, они сохраняются. И нужно сделать то, о чем я сказал, с указанием пропускной и провозной способности не вообще всего, а отдельных участков, а также отдельного веса грузового пояса до и после реализации проекта», – сказал Путин, завершая совещание по развитию угольной отрасли, передает РИА «Новости».
Он попросил «сделать такой график в поквартальной разбивке до 2024 года включительно».
«И прошу мне его доложить. И закрепить его правовым актом правительства», – добавил глава государства.
По словам Путина, если жестко не регламентировать процесс, то «проблемы останутся».
Ранее Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли.
Путин поручил выстраивать планы на длительную перспективу в развитии угольной отрасли
В развитии угольной отрасли следует выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более длительную перспективу, с учетом потребностей других стран, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития угольной отрасли.
«Сегодня предлагаю обсудить ситуацию в отечественной угольной промышленности – одной из ключевых, опорных отраслей нашего топливно-энергетического комплекса, значимой для социально-экономического развития целых регионов нашей страны», – сказал Путин, открывая совещание, передает РИА «Новости».
Президент заявил, что с 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 млн тонн в год, из них больше половины поставляется за рубеж, объем экспортных поставок вырос более чем на треть за последние восемь лет.
«Для дальнейшего устойчивого развития отрасли нужно постоянно анализировать рыночную ситуацию, выстраивать планы как на ближайшие три-четыре года, так и на более длительном горизонте, исходя из стратегических вызовов и долгосрочных перспектив мирового угольного рынка», – добавил Путин.
Он также отметил, что необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей в регионах, где идет добыча, поэтому «важнейшая задача – забота об окружающей среде, улучшение экологической ситуации». «Эти вопросы также необходимо держать на постоянном контроле», – заявил президент.
«По всем этим направлениям необходима скоординированная совместная работа бизнеса, региональных и федеральных властей. Поручения на этот счет уже давали, и не раз», – сказал президент.
Кроме того, Путин призвал задействовать экспортные доходы от продажи угля для диверсификации экономик угледобывающих регионов. «Важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации угледобывающих регионов РФ. Этот ресурс должен реально работать на повышение благополучия людей, на формирование современной и комфортной среды для жизни», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он также заявил, что поставки угля из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона можно нарастить. «На сегодняшней день основной сбыт приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, в прошлом году на этом направлении было поставлено 122 млн тонн российского угля», – сказал глава государства. По мнению Путина, «при этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании».
«Важно не упустить этот момент, гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности», – указал президент.
Если говорить о долгосрочных перспективах мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия, то на этот счет есть разные прогнозы, отметил Путин.
«Не секрет, что некоторые из них предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива. Но вот что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Ну может быть, и это тоже внесет свои коррективы какие-то», – сказал он.
Роскомнадзор собрался передать в суд протоколы о нарушениях Twitter
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В отношении Twitter составят протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации, сообщил Роскомнадзор.
Протоколы передадут в суд, «который определит сумму штрафов». Twitter Inc. проинформирована о планах ведомства. Если после уведомления Twitter так и не удалит информацию, ей грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, а в случае повторного нарушения – штраф «до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании». Роскомнадзор также указал, что «за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков» штраф может составить до 8 млн рублей, за повторный отказ – «от одной десятой до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки», передает ТАСС.
Напомним, Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российских законов – соцсеть с 2017 года не удалила почти 3 тыс. материалов «про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению самоубийства; с порнографическими изображениями несовершеннолетних; про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств».
Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачева с 90-летним юбилеем, назвав его выдающимся деятелем современности, сообщила пресс-служба Кремля.
«Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Президент отметил, что энергия и жизненный опыт помогают Горбачеву участвовать в международных гуманитарных проектах и просветительской деятельности. Российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и «всего самого доброго».
Михаил Горбачев был избран президентом Советского Союза 15 марта 1990 года. В 1991 году, после подписания Беловежских соглашений, политик объявил о прекращении своей деятельности на посту главы СССР. С 1992 года по настоящее время Горбачев является президентом Международного фонда социально-экономических и политологических исследований, также он создал Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
Ранее Горбачев заявил, что считает своим основным достижением на внешней арене прекращение холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.
Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса
Испытания российских вакцин от коронавируса доказывают их эффективность против новых штаммов COVID-19, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.
«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», – передает слова главы государства ТАСС.
«Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», – подчеркнул Путин.
Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердили эффективность российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в отношении британской мутации коронавируса.
Кремль не получил от Маска ответа по поводу предложения Путину пообщаться в ClubHouse
Кремль обращался к главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску за разъяснениями по поводу предложения президенту России Владимиру Путину пообщаться в ClubHouse, но не получил ответа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, назвав тему исчерпанной.
«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения. Но или оно не имеет отношения к Илону Маску – мы не получили никакого ответа, поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть ClubHouse. Комментируя это предложение, Песков заявил, что в Кремле надеются в ближайшее время уточнить его детали. Впоследствии журналисты спросили Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России и не может ли предметом разговора стать космическая тематика, но глава компании SpaceX вопрос проигнорировал.
Яровая попросила СК найти причастных к распространению в соцсетях призывов к суициду
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой как можно скорее найти причастных к распространению в соцсетях контента по теме детского суицида.
«В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», – передает слова депутата РИА «Новости».
Яровая заявила, что направила главе СК запрос просьбой принять меры «с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечить весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности».
По словам депутата, склонение к суициду – опасное преступление. Она напомнила, что в 2017 году был принят закон о защите детей от склонения к самоубийству, который также предусматривал уголовную ответственность для организаторов «смертельных игр» для детей в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с начала 2021 года удалил или заблокировал контент с призывами к суициду на более 500 сайтах.
Кремль анонсировал телемост Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую».
«Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока «Аккую». И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что совсем недавно между главами государств был «весьма обстоятельный телефонный разговор», во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.
«Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики «Аккую» не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты», – отметил Песков.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС «Аккую» в Турции и ввести первый блок к столетию республики.
Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.
В Кремле пообещали рассказать, как Путин поздравит Горбачева с юбилеем
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле сообщат, если президент России Владимир Путин созвонится с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в связи с его 90-летием.
Первый президент СССР отмечает юбилей 2 марта.
«Я не знаю, был ли контакт до сих пор, если он будет телефонный, мы вам сообщим. Обо всем остальном тоже, но вы знаете, что уже президент направил поздравительную телеграмму Михаил Сергеевичу», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
Ранее на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма
президента, в которой Путин назвал Горбачева выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории.
Путин поздравил сноубордиста Логинова с победой на ЧМ-2021
Президент Владимир Путин поздравил сноубордиста Дмитрия Логинова с победой на чемпионате мира-2021 в Рогле (Словения) в параллельном гигантском слаломе, следует из текста телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
«В противостоянии с серьезными, именитыми соперниками вы проявили недюжинную силу воли, характер и по-настоящему соревновательный настрой. Защитили свой высокий титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе. И конечно, особые слова благодарности вашим тренерам и наставникам, всем, кто помогает вам добиваться блестящих результатов», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Логинов завоевал золото ЧМ-2021 в понедельник. Для 21-летнего россиянина это третья высшая награда на чемпионатах мира: в 2019 году он победил в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
Совфед рассмотрит законопроект о пресечении незаконной агитации в Сети
Совет Федерации в среду рассмотрит закон, согласно которому Центризбирком, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в Сети агитационных материалов, нарушающих закон.
Документ наделяет ЦИК России и избирательные комиссии субъектов России полномочиями по обращению в Роскомнадзор «с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов», передает ТАСС.
Право обращаться в Роскомнадзор с подобным представлением также получат и территориальные избирательные комиссии. Порядок такого обращения установит ЦИК. Комиссия также получает право установить особенности изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.
В законе будет установлен механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий по данному поводу. Инициатива также прописывает, что владелец информационного ресурса должен удалить информацию или агитационные материалы в течение суток с момента получения уведомления. В случае отказа это сделать доступ к информресурсу будет ограничен.
Кроме того, в среду может быть одобрен закон об усилении административной ответственности за проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.
Сейчас штрафы за агитацию вне агитационного периода либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством, составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей для граждан, от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для должностных лиц, от 20 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц. Теперь же они будут увеличены до уровня от 5 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для чиновников, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович выразил мнение, что законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете уравнивает всех перед законом. «Оппозиция говорит об «административном ресурсе», «драконовском» характере закона» и прочее. Но поправки как раз уравнивают перед законом всех. Это, еще и защита от «оранжевых технологий», когда на людей обрушивают шквал лживой информации, которую питают ресурсы из-за рубежа нашей Родины», – заявил он.
В свою очередь журналист, эксперт «Архангельского областного института открытого образования» Сергей Томилов заявил, что электоральное законодательство в интернете в России не отрегулировано. По его словам, необходимо обозначить что можно делать в Сети, а что нельзя. «Сейчас бороться с массовыми случаями откровенной «чернухи» против того или иного кандидата практически невозможно», – указал эксперт.
Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ Василий Зорин отметил, что для определенного круга комментаторов любые действия и решения властей в последнее время априори являются цензурой и давлением на оппозицию. «Полагаю, что в электоральном контексте важна не жесткость регулятивных мер, а соблюдение принципа равенства кандидатов», – указал он.
Руководитель департамента перспективных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Лада Юрченко считает, что «неважно какой канал используется для незаконной агитации: интернет, ТВ или заводское собрание рабочих. Она токсична и подрывает механизм демократического выбора, способствуя утверждению мифа «все лгут, политика — помойка».
Политконсультант Игорь Ермолаев добавил, что закон призван отрегулировать правила в Сети, которые до этого не распространялись на интернет-СМИ. «А в чем разница? Телеканалы, газеты и радио уже давно работают в рамках закона «О СМИ». Блокировать полностью и закрывать никого не будут», – отметил он.
Путин призвал к беспощадной борьбе с пьянством за рулем
Президент Владимир Путин призвал правоохранителей к беспощадной борьбе с пьянством за рулем.
«Прошу и дальше делать все от вас зависящее, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе расширенного заседания коллегии МВД.
Напомним, в феврале пьяный водитель пытался сбежать от полиции в Петербурге, зацепившись за поезд.