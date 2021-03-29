В России появится новый центр ядерной медицины

Собирающийся жениться на беременной пятикласснице 23-летний курьер оказался отцом трехлетнего сына

Курьер из Саратовской области, который вступил в половую связь с несовершеннолетней и собрался на ней жениться, ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын, сообщила уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Загородняя.

Детский омбудсмен планирует приехать в Вольск, чтобы на месте разобраться в отношениях 23-летнего курьера и беременной пятиклассницы. По ее словам, важный момент, на который она намерена обратить внимание, заботится ли он о своем первом ребенке, передает «Вольск.ру».

«Курьер ранее был женат на местной жительнице Виктории, в 2018 году у них родился сын. В данный момент пара находится в разводе», – рассказала Загородняя.

По ее мнению, заявления курьера о том, что он собирается жениться на беременной школьнице – это попытка уйти от ответственности, потому что он посягнул на половую неприкосновенность ребенка.

«Чтобы они не говорили про любовь, но факт остается фактом – мужчина 23 лет переспал с ребенком. Как говорят, они общаются уже два года, а ей только 14 лет недавно исполнилось. Взрослому мужчине надо в таких ситуациях голову включать», – заметила Загородняя.

Она добавила, что закон един для всех. «Если ты взрослый, если ты совершеннолетний, ты не имеешь никакого права на половые контакты с детьми. Если педофилам развязать руки, то мы получим на выходе огромную братию педофилов, которые будут совращать маленьких детей», – отметила уполномоченный по правам ребенка.

Тем временем сам курьер предъявил порталу «Вольск.ру» претензии, что после публикации к нему резко изменилось отношение местного населения. «Меня называют педофилом! Двое на улице встретили и угрожали», – добавил он.

Напомним, ранее в Саратовской области начался закрытый судебный процесс над 23-летним мужчиной, который вступил в половую связь с несовершеннолетней. По словам обвиняемого, девочке было 14 лет, когда она вступила с ним в половую связь. После этого она забеременела. Мужчина утверждает, что все произошло «по любви» – и он собирается жениться на девочке. Ребенок должен родиться в сентябре.

По закону в случае регистрации брака молодого человека освободят от уголовной ответственности. Однако в загсе отказываются принимать их заявление, потому что невесте меньше 16 лет.