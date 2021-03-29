Минюст зарегистрировал объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России»

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов объявил об официальном объединении с малыми партиями, соответствующие изменения в уставе партии «Справедливая Россия» зарегистрировал Минюст России.

«Юридические формальности объединения трех партий на основе «Справедливой России» завершены. В обновленном Уставе партии закреплено новое название партии «Справедливая Россия – За Правду», а также появились новые должности высшего руководящего состава, в том числе два сопредседателя. Ими стали мои соратники Геннадий Семигин и Захар Прилепин, которые возглавляли партии «Патриоты России» и «За Правду», – рассказал Миронов, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что задача коалиции – «стать второй силой в парламенте». «Мы ставим перед собой амбициозную задачу мобилизовать на выборы 19 сентября "молчаливое большинство», которое не ходит на выборы и не верит, что с их помощью можно что-то изменить. Магистральная тема нашей повестки, с которой мы пойдем на эти выборы – это борьба с бедностью, это огромная беда для нашей страны и она создает колоссальный запрос на социальное государство и левую повестку», – сказал Миронов.

Ранее партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» провели политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявили о создании новой левопатриотической партии «Справедливая Россия – За правду». Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями – Захар Прилепин и Геннадий Семигин.