Новая российская партия поставила амбициозную цель

«Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью.

В понедельник в Центре международной торговли прошли съезды сразу трех партий, и чтобы участники мероприятий не запутались, помещения были увешаны указателями, украшенными политическими лозунгами: справа – съезд партии «Справедливая Россия», рядом за стеной – «За правду», «Патриоты России» – этажом выше.

Собрание справедливороссов началось с приветственного обращения президента Владимира Путина, в котором он пожелал готовящейся к объединению партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Приветствие главы государства зачитал лидер эсеров Сергей Миронов. Президент также отметил, что «законодательные инициативы «Справедливой России» вызывают неизменное уважение», а сама партия является одной из авторитетных политических сил в стране».

Миронов назвал объединение трех партий знаменательным днем в истории парламентаризма. «Партия может бороться за второе место в новой Госдуме», – подчеркнул лидер справедливороссов. Его коллега по партии, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также считает, что получить второе место на предстоящих выборах «вполне реально». «Это будет достойный результат, но целиться все же надо на первое, потому как «плох тот солдат, что не мечтает стать генералом», – сказал Аксаков.

Если собрания условно старых объединений – «Справедливой России» и «Патриотов России» – проходили в строгом ключе, то съезд молодой, возникшей меньше двух лет назад партии «За правду» отличался более живой атмосферой. Собрание соратников Захара Прилепина открылось выступлением музыкальной группы «Джанго». Затем аплодисменты вызвал своим выступлением актер Иван Охлобыстин.

Он подчеркнул необходимость убедить людей прийти на выборы. Также актер рассказал о важности воспитания детей, а ТВ призвал отказаться от демонстрации бытовой пошлости и поддерживать традиционные ценности – семью, религию, родину.

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Далее на съездах было принято решение о ликвидации партий «За правду», «Патриоты России» и рождении новой социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Из этого следует и новое короткое название партии: «Справедливая Россия – За правду».

При этом логотип «Справедливой России» сохраняет внешний вид, а наименование партии на нем становится длиннее. Анатолий Аксаков признался газете ВЗГЛЯД, что именно по поводу символики нового альянса шли оживленные споры.

Затем в холле символично разобрали межпартийную стену и установили кабинки для тайного голосования – чтобы выбрать председателя нового альянса. Он избирается сроком на два с половиной года. 200 делегатов съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Миронова. Он отметил, что его немного «смутили» результаты голосования, и поблагодарил делегатов за доверие.

Сопредседателями нового объединения стали бывшие главы упраздненных партий Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Прилепин также стал главой палаты депутатов партии, а Семигин занял должность руководителя центрального совета нового союза.

Кроме того, был создан программный комитет, куда вошли по пять человек от каждой партии, который будет заниматься подготовкой предвыборной программы. В комментарии газете ВЗГЛЯД Миронов выразил уверенность, что «никаких принципиальных споров по программе нового объединения между лидерами не будет».

«Наши позиции по подавляющему большинству вопросов совпадают. Главное, что нас объединяет, – это идея борьбы с бедностью»,

– подчеркнул собеседник.

Согласно ранее изданному манифесту, объединенная структура выступает за создание солидарной социально ориентированной экономики с усилением роли государства. В документе среди целей указаны прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и «национализация ключевых инфраструктурных отраслей», перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, а также введение базового дохода для населения. Говоря о планах развития социальной сферы и решения демографической проблемы, лидер эсеров напомнил о том, что «есть эффективные механизмы, не требующие принятия законов».

«Мы давно выходим с предложением давать молодым семьям беспроцентный кредит на жилье с условием списывания четверти долга при рождении первого ребенка, половины кредита – за второго, и полной ликвидации задолженности для многодетных семей. Один из наших соратников вводил такую программу решением муниципального совета в Чернореченском районе Оренбургской области, – рассказал Миронов. – За пять лет в этом отдельно взятом населенном пункте рождаемость увеличилась в три раза».

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Геннадий Семигин пообещал «мужчинам – серьезную работу и деньги, а женщинам все остальное – жилье, красоту, качественные продукты, медобслуживание».

«Но это не значит, что женщины не должны работать», – добавил он.

Семигин также призвал к более активной работе с молодежью, причем, по его мнению, с молодыми людьми нужно разговаривать на взрослом языке. «С людьми независимо от их возраста нужно быть честными. Я достаточно профессионален, чтобы понять, что может понравиться молодежи, и могу изобразить что-то модное. Но я считаю это оскорбительным для них. Нельзя заигрывать и говорить лишь то, что нравится людям. Это значит, что ты хочешь их использовать», – считает политик.

Как итог, в конце объединительного съезда три лидера собрались не только за одним столом, но и на одной сцене, где дружно исполнили популярную советскую песню «Я люблю тебя, жизнь».