Новая российская партия поставила амбициозную цель

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23 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Когда заработает «Северный поток – 2»

Украина назвала дату окончания «Северного потока – 2» Stefan Sauer/Global Look Press
Чем ближе завершение «Северного потока – 2», тем активней становятся его противники. Польша и Украина предлагают президенту США Джо Байдену использовать любые средства, лишь бы остановить строительство российского газопровода. Какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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В Эстонии мечтают променять наследие СССР на ядерный реактор

Атомная электростанция – крайне дорогостоящее удовольствие Sven Hoppe/DPA/ТАСС
Весьма амбициозные планы возникли в Эстонии: местная компания Fermi Energia объявила о готовности подать официальную заявку на строительство атомной электростанции. Почему стране требуется именно атомная энергетика, удастся ли реализовать столь дорогой, дерзкий и опасный проект - и как со всем этим связаны политические трения между Эстонией и Россией? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин предложил русский формат будущего

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Именно Россия, её ценности, её вера, её формат – русский формат – это будущее планеты. И «закатывающаяся Европа» – это не сияющее и общеобязательное для всех будущее, а уходящая в прошлое, ветхая, рассыпающаяся в труху старина. Подробности...
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ЕС пытается балансировать на лезвии санкций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа понимает, что санкции против Российской Федерации не работают – но в то же время не может от них отказаться. Поэтому Брюсселю остается лишь ходить по краю – и надеяться на то, что его с этого края никто не столкнет. Подробности...
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России нужно принудить Запад к диалогу

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Выступления лидеров США, Германии и Франции на Мюнхенской конференции по безопасности показали, что они видят в России угрозу и совершенно не готовы принимать в расчет наши интересы. Чтобы с нами считались, нам нужно просто становиться сильнее. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

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Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

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  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Новая российская партия поставила амбициозную цель

    Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин объединили свои партии ради успеха на выборах в Госдуму    23 февраля 2021, 16:10
    Фото: spravedlivo.ru
    Текст: Наталья Макарова

    «Справедливая Россия» официально объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». У альянса новое название и символика, а главная идея созданного союза – борьба с бедностью. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД разбиралась, о чем спорят между собой лидеры нового объединения и как они планируют работать с молодежью.

    В понедельник в Центре международной торговли прошли съезды сразу трех партий, и чтобы участники мероприятий не запутались, помещения были увешаны указателями, украшенными политическими лозунгами: справа – съезд партии «Справедливая Россия», рядом за стеной – «За правду», «Патриоты России» – этажом выше.

    Собрание справедливороссов началось с приветственного обращения президента Владимира Путина, в котором он пожелал готовящейся к объединению партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Приветствие главы государства зачитал лидер эсеров Сергей Миронов. Президент также отметил, что «законодательные инициативы «Справедливой России» вызывают неизменное уважение», а сама партия является одной из авторитетных политических сил в стране».

    Миронов назвал объединение трех партий знаменательным днем в истории парламентаризма. «Партия может бороться за второе место в новой Госдуме», – подчеркнул лидер справедливороссов. Его коллега по партии, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также считает, что получить второе место на предстоящих выборах «вполне реально». «Это будет достойный результат, но целиться все же надо на первое, потому как «плох тот солдат, что не мечтает стать генералом», – сказал Аксаков. 

    Если собрания условно старых объединений – «Справедливой России» и «Патриотов России» – проходили в строгом ключе, то съезд молодой, возникшей меньше двух лет назад партии «За правду» отличался более живой атмосферой. Собрание соратников Захара Прилепина открылось выступлением музыкальной группы «Джанго». Затем аплодисменты вызвал своим выступлением актер Иван Охлобыстин.

    Он подчеркнул необходимость убедить людей прийти на выборы. Также актер рассказал о важности воспитания детей, а ТВ призвал отказаться от демонстрации бытовой пошлости и поддерживать традиционные ценности – семью, религию, родину.

    Далее на съездах было принято решение о ликвидации партий «За правду», «Патриоты России» и рождении новой социалистической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Из этого следует и новое короткое название партии: «Справедливая Россия – За правду».

    При этом логотип «Справедливой России» сохраняет внешний вид, а наименование партии на нем становится длиннее. Анатолий Аксаков признался газете ВЗГЛЯД, что именно по поводу символики нового альянса шли оживленные споры.

    Затем в холле символично разобрали межпартийную стену и установили кабинки для тайного голосования – чтобы выбрать председателя нового альянса. Он избирается сроком на два с половиной года. 200 делегатов съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Миронова. Он отметил, что его немного «смутили» результаты голосования, и поблагодарил делегатов за доверие.

    Сопредседателями нового объединения стали бывшие главы упраздненных партий Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Прилепин также стал главой палаты депутатов партии, а Семигин занял должность руководителя центрального совета нового союза.

    Кроме того, был создан программный комитет, куда вошли по пять человек от каждой партии, который будет заниматься подготовкой предвыборной программы. В комментарии газете ВЗГЛЯД Миронов выразил уверенность, что «никаких принципиальных споров по программе нового объединения между лидерами не будет».

    «Наши позиции по подавляющему большинству вопросов совпадают. Главное, что нас объединяет, – это идея борьбы с бедностью»,

    – подчеркнул собеседник.

    Согласно ранее изданному манифесту, объединенная структура выступает за создание солидарной социально ориентированной экономики с усилением роли государства. В документе среди целей указаны прогрессивная шкала налогообложения, госрегулирование цен естественных монополий и «национализация ключевых инфраструктурных отраслей», перераспределение доходов от центра к регионам, повышение пенсий, пособий и МРОТ, а также введение базового дохода для населения. Говоря о планах развития социальной сферы и решения демографической проблемы, лидер эсеров напомнил о том, что «есть эффективные механизмы, не требующие принятия законов».

    «Мы давно выходим с предложением давать молодым семьям беспроцентный кредит на жилье с условием списывания четверти долга при рождении первого ребенка, половины кредита – за второго, и полной ликвидации задолженности для многодетных семей. Один из наших соратников вводил такую программу решением муниципального совета в Чернореченском районе Оренбургской области, – рассказал Миронов. – За пять лет в этом отдельно взятом населенном пункте рождаемость увеличилась в три раза».

    В свою очередь

    Геннадий Семигин пообещал «мужчинам – серьезную работу и деньги, а женщинам все остальное – жилье, красоту, качественные продукты, медобслуживание».

    «Но это не значит, что женщины не должны работать», – добавил он.

    Семигин также призвал к более активной работе с молодежью, причем, по его мнению, с молодыми людьми нужно разговаривать на взрослом языке. «С людьми независимо от их возраста нужно быть честными. Я достаточно профессионален, чтобы понять, что может понравиться молодежи, и могу изобразить что-то модное. Но я считаю это оскорбительным для них. Нельзя заигрывать и говорить лишь то, что нравится людям. Это значит, что ты хочешь их использовать», – считает политик.

    Как итог, в конце объединительного съезда три лидера собрались не только за одним столом, но и на одной сцене, где дружно исполнили популярную советскую песню «Я люблю тебя, жизнь».


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