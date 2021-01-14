Запрос на справедливость станет главным на выборах 2021 года

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 00:56  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
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Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Запрос на справедливость станет главным на выборах 2021 года

    Одна из аксиом политологии гласит: люди голосуют не за прошлое, а за будущее    14 января 2021, 00:55
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин,
    Николай Васильев,
    Артур Приймак

    В новой Думе сложится «4-5-партийная модель», то есть кому-то из партий-новичков удастся пробиться в парламент, считают политологи. Однако не только новым, но и старым парламентским партиям придется тяжело – в 2021 году электорат стал очень взыскательным. Избиратели хотят «яркой кампании» и при этом – «демонстрации уважения» к своим запросам. И главные запросы – социальная справедливость и ценности патриотизма.

    На повестке предстоящей думской кампании одними из главных окажутся вопросы социальной справедливости, а также патриотически-консервативные ценности. Об этом заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова, модератор круглого стола, прошедшего в среду на площадке института.

    Круглый стол получил название «Старт политического сезона 2021: Ожидания, вызовы и перспективы», а поводом для него стала публикация доклада ЭИСИ, посвященного состоянию российского политического рынка.

    В докладе эксперты сравнили потенциалы партий в предстоящей кампании с биржевыми котировками компаний, поделив их на три категории. Первая – «голубые фишки», владеющие фракциями в нынешней Госдуме. Вторая – те, что имеют шанс пробиться в парламент или хотя бы претендовать по итогам сентябрьских выборов на госфинансирование (надо набрать хотя бы три процента). И наконец «юниорские», – эти политические силы вряд ли попадут в парламент, по крайней мере, пока не пройдут через серьезный ребрендинг. 

    В соответствии с прогнозами, все четыре «голубые фишки» останутся в Госдуме. «Кто сформирует вторую после единороссов фракцию, остается интригой. ЛДПР и КПРФ идут ноздря в ноздрю, в чем-то опережая, а в чем-то уступая друг другу. При этом «Справедливая Россия» имеет шанс выстрелить на идейном обновлении и усилении за счет удачных слияний», – считают в ЭИСИ.

    Но не исключено, что к четырем привычным в новой Думе прибавится и пятая партия. Какая именно – пока неизвестно, известно лишь, что эта вторая категория партий-новичков опирается на «ключевые запросы в общественной повестке – обновление, социальная справедливость, политика в отношении пенсионеров». Что касается третьей категории, непарламентской оппозиции, ей эксперты предсказывают обострение внутреннего соперничества, поскольку драться этим маргинальным партиям придется за очень узкий электорат.

    Наконец, примерно четверть избирателей вообще еще не сделала свой выбор. По опросам, среди сторонников всех партий 20-25% определятся по своему участию или неучастию в голосовании ближе к выборам.

    Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов развил рыночную метафору из доклада: «Партии, так же, как компании, торгуемые на биржах, будут перевзвешиваться». Он прогнозирует, что «позиции действующих парламентских партий практически не пошатнутся, а вот новым политическим силам будет весьма непросто пройти в нижнюю палату». Причины: недостаток опыта, нехватка развитой региональной сети отделений и ярких лидеров. «Илонов Масков среди них явно нет», – отметил политолог.

    «Секрет прохождения в Госдуму для молодых партий заключается в том, смогут ли они мобилизовать голоса избирателей, не имеющих привычки участвовать в выборах», - считает политолог. Он не исключает, что формула успеха для «юниоров» может заключаться в умном «рыночном слиянии» с другими новичками. При этом «старые» партии он нацеливает на «подтверждение лояльности собственного электората». Таким образом, новые партии должны будут мобилизовать людей из прежней «неявки». А старые, напротив, бороться за дисциплинированных и привыкших ходить на выборы избирателей, предрекает эксперт. Кузнецов отметил «толкотню на левом фланге» и слабую конкуренцию на либеральном, дающую некоторые шансы «Яблоку».

    Политолог также уверен, что в целом избиратели 2021 года стали более придирчивыми, они «хотят яркой кампании» а с другой стороны – «демонстрации уважения» к ним. Формальные лозунги «за все хорошее, против всего плохого» более не будут востребованы, предупредил Кузнецов.

    С ним согласился директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, программа партий должна быть предельно конкретной, соответствовать социальной повестке и быть подтверждена делами. На этом фоне наибольшая угроза остаться лишь с пустыми лозунгами, как считает Данилин, поджидает «Справедливую Россию», которой сегодня «не слышно и не видно». В отличие от нее, «Партия пенсионеров» – за социальную справедливость», может, по его мнению, успешно сыграть – у нее конкретные требования и опирается она на четкую целевую аудиторию.

    Данилин убежден, что запрос на справедливость окажется главным в предстоящей избирательной кампании. Более 60% россиян считает, «что мы живем в несправедливом мире» и только 24% думают иначе. «И здесь мы натыкаемся на интересную вещь: если спросить этих же людей, хотели бы они вернуться в Советский Союз – я думаю, процентов 90 из них сказали бы, что ни в коем случае, объяснив тем, что это общество было бы как раз для них несправедливым», – отметил политолог.

    Данилин назвал показательным итоги опроса ФОМа, согласно которому 79% респондентов считают несправедливым одинаковую ставку подоходного налога для бедных и богатых. «Партия, которая выступает с лозунгами отмены единого процента по НДФЛ, может получить какие-то преференции. Но при этом очевидно, что справедливость не может рассматриваться как универсальная составляющая для всех партий», – указал Данилин. Он сомневается, что на этой же поляне смогут заработать себе очки, например, «Яблоко» или даже несистемные оппозиционеры. 

    Как показывают итоги многих опросов, «тему справедливости» больше олицетворяет правящая партия, указал Данилин. «Я убежден, что «Единая Россия» получит здесь самый большой куш, поскольку именно она реализует, расширяет и предоставляет социальные гарантии», – считает он.

    В отличие от Данилина, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев считает главным запросом не «справедливость», а защиту патриотических ценностей. «Общество у нас крайне патриотичное. И лучше опросов говорят такие исторические события, как присоединение Крыма, поддержанное более 90% населения», – убежден Матвейчев.

    Причем, патриотические настроения всегда крепнут в те моменты, когда враждебные страны усиливают давление на Россию, что как раз и происходит в последнее время, напомнил политолог. Так, скандалы с Навальным уже выходят за рамки исключительно внутренней оппозиционной тематики.

    «Фигура Навального перешла в разряд геополитического оружия со стороны наших геополитических «партнеров»,

    – уверен эксперт. «Вообще 2021 год окажется крайне тяжелым в смысле внешней политики, и будет масса провокаций. Однако в итоге эти факторы сыграют на «Единую Россию», подтвердив ее место фаворита в предстоящей выборной кампании», – подчеркнул Матвейчев. «Главным бенефициаром» патриотического подъема он назвал правящую партию и вообще власть, поскольку у них «есть все инструменты» для отпора действиям Запада. «Если у КПРФ патриотизм ностальгический и он не отвечает на конкретные вопросы, то оппозиция в лице ЛДПР и «Родины» раскачивает эту тему в духе ура-патриотизма», – отметил Матвейчев.

    При этом он предположил, что если одна из новых партий «За правду», чей патриотизм «подтвержден делами и кровью ее актива, воевавшего в Донбассе» объединится со «Справедливой Россией», то это может дать последней новый приток голосов.

    «Малые партии стали инвестиционно привлекательными», – отметил, продолжая рыночный оттенок дискуссии, Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. Он пояснил, что под «инвестициями» имеет ввиду не только финансовые вложения, но и надежды избирателей на изменение политического пейзажа, – скажем, если одна из новых партий окажется в Госдуме. При этом он согласен с коллегами, что «единороссы будут очевидными победителями» выборов, поскольку именно у них сохраняются «серьезные интеллектуальные, информационные и смысловые ресурсы».

    Что касается партий-дебютантов, вроде «За правду», то эксперты напомнили: согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 19 % россиян готовы проголосовать за одну из новых политических сил. Однако мнения разделились по поводу того, смогут ли новички воспользоваться этим шансом. Например, президент Компании развития общественных связей (КРОС) Сергей Зверев считает, что ни одна из них не сможет стать безусловным лидером, и в итоге все они «растащат» эти 19% на фрагменты, помешав друг другу преодолеть думский барьер. Политолог полагает, что «жертвой» этого распределения может стать и «Справедливая Россия».

    В свою очередь, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков видит перспективу у «Новых людей», «Партии пенсионеров» и даже у такой старой партии, как «Яблоко», полагая, однако, что в Думу удастся пройти только одной из них. Ключевой вопрос, по мнению Чеснакова, «насколько партии готовы продемонстрировать обновление», а также ответить на еще один важный, по его мнению, запрос общества – развитие страны после пандемии. Эксперт полагает, что шансов обновиться меньше всего у КПРФ, которая «походит уже на престарелое Политбюро ЦК КПСС».

    Политолог также отметил важность использования в избирательной кампании календаря будущего года, в котором «и 30-летие конца СССР и юбилей полета Юрия Гагарина». При этом он напомнил известный тезис политтехнолога Жака Сегела: «Люди голосуют не за прошлое, а за будущее».

    «Драматургию кампании мы узнаем тогда, когда партии выйдут на прямую «дорожку» в мае-июне», – предрекает Чеснаков, напомнив, что за это время многое может поменяться. В частности, политолог напомнил про предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию, которое может состояться в середине февраля. «В прошлом году оно переформатировало стратегическую политическую повестку. Вполне можно и в этом году ожидать интересных неожиданных ходов: политическому классу надо быть настороже», – посоветовал эксперт.


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