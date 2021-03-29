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Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске
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Чешский миллиардер, основатель и владелец компании PPF Group Петр Келлнер погиб в результате произошедшего в субботу крушения вертолета на Аляске.
По информации СМИ, вертолет Eurocopter AS50 потерпел крушение на леднике к востоку от города Анкоридж в американском штате Аляска. Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых Келлнер, передает ТАСС.
Жертвами авиакатастрофы стали также гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. Причины крушения пока не установлены. Национальный совет по безопасности на транспорте США ведет расследование.
Forbes оценивает состояние Келлнера в 17,5 млрд долларов.
Ранее вертолет МЧС, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области. На борту находились три человека, один из них погиб. Причиной крушения ведомственного вертолета МЧС России Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность. По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.
США пообещали принять серьезные меры в отношении России
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Вашингтон завершает свой обзор якобы враждебных действий России против Соединенных Штатов и намерен принять серьезные меры в отношении Москвы, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен телеканалу CNN.
«Мы повсеместно видим различные примеры российской агрессии. <...> И президент четко дал понять, что эти действия повлекут за собой последствия. Мы завершаем обзор кибератаки на нас через [компанию] SolarWinds, вмешательства в выборы, применения химического оружия при попытке убить Алексея Навального. Мы уже высказывались и принимали меры в связи с этим – вознаграждения за [убийство] американских военнослужащих в Афганистане. Будут последствия и [будет заплачена] цена», – передает ТАСС слова госсекретаря США.
На этой неделе Соединенные Штаты договорились с Евросоюзом координировать усилия против «конфронтационного поведения» России.
Ранее представитель Госдепа Филипп Рикер заявил, что отношения США с Россией останутся напряженными, однако Вашингтон стремится, чтобы они были стабильными и предсказуемыми.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.
В курской больнице мужчина задушил 21-летнюю медсестру
В Фатеже 30-летний мужчина задушил 21-летнюю медсестру центральной больницы, сообщили в пресс-службе СК по Курской области.
«По версии следствия, с 23 часов 45 минут 26 марта 2021 года до 00 часов 15 минут 27 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал наносить ей телесные повреждения, а также давить рукой область шеи потерпевшей», – говорится на сайте СК. Уточняется, что смерть медсестры наступила от асфиксии.
Также в пресс-службе сообщили, что против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил мужчину, задушившего и спрятавшего тело своей знакомой в мусорном баке в декабре 2018 года, к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала
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Москва готова оказать Каиру помощь в решении проблемы в Суэцком канале, где из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given образовалась пробка из нескольких сотен судов, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко.
«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и мы, естественно, готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Посол отметил, что в России «очень сопереживают тому, что сейчас происходит в Суэцком канале». По его словам, официальных просьб Каира о помощи пока не поступало.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
В пятницу представители инженерного оператора судна – компании Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.
В ЕС назвали возможные сроки начала производства «Спутника V»
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе не сможет повлиять на ситуацию в странах ЕС, так как апробация препарата Европейским агентством лекарственных средств займет не менее десяти месяцев, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», – передает слова Бретона ТАСС.
«Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине... Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины... Мы не можем мешать производственному процессу на наших предприятиях, которые сосредоточены на производстве доступных вакцин в предстоящие месяцы», – заявил еврокомиссар
Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».
В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
«Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС.
«Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер.
Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин.
Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом.
Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели
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Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвер гивен» (Ever Given), сообщает Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping.
Сроки восстановления движения судов в Суэцком канале не уточняются, передает ТАСС.
В свою очередь американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа сообщило, что контейнеровоз пока удалось снять с мели лишь частично, буксиры пытаются выровнять курс судна. «Это хорошая новость, – сказал Рабиа. – Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места».
В понедельник ночью СМИ сообщали, что кусок скального массива может помешать снятию с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку.
В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза. Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели контейнеровоз без разгрузки судна.
К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.
США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
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Отношения США и Китая становятся более конфронтационными, Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества... В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы», – заявил госсекретарь. Об этом сообщает ТАСС.
Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными.
Накануне Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.
Российских тяжелоатлетов дисквалифицировали на четыре года за допинг
Российские тяжелоатлеты Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщила Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).
Срок дисквалификации Чена отсчитывается с 15 ноября 2017 года и истечет 15 ноября 2021 года, дисквалификация Беджаняна закончится 9 декабря 2021 года, передает РИА «Новости».
Летом прошлого года IWF сообщила, что Чен, Беджанян и трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина сдали положительные допинг-тесты: в их пробах обнаружили метаболит дегидрохлорметилтестостерона – вещества из группы анаболических андрогенных стероидов.
Чен и Беджанян являются двукратными чемпионами мира по тяжелой атлетике.
В августе 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на восемь лет дисквалифицировала российскую легкоатлетку Екатерину Медведеву.
Подготовку подлодки к пуску «Калибров» показали на видео
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Опубликовано видео подготовки подводной лодки «Великий Новгород» к пуску крылатых ракет «Калибр», предназначенных для поражения целей на земле.
Когда подводная лодка готовится к залпу ракет «Калибр», она сначала принимает подводное положение, производя залп уже под водой. Командир подводной лодки «Великий Новгород» Денис Сопин объяснил, что к самой ракете была добавлена торпедная часть, которая и выводит ее из воды на заданный курс, сообщает телеканал «Звезда».
«Ракета «Калибр» представляет собой ракетную торпеду, сначала производится пуск торпеды, после чего удаляется часть торпедная – и дальше ракета следует по воздушным участкам, как ракета», – сказал он.
По словам Сопина, никаких ощущений или тряски от запуска ракетных торпед внутри самой подводной лодки экипажем не ощущается.
Ранее источник в военно-промышленном комплексе сообщил о том, что все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ России проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон».
Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев заявил газете ВЗГЛЯД, что размещение «Калибров» на атомных подлодках – задача номер один для обороны России.
МГУ ответил на заявления студентов о «варварской реставрации» вуза
Работы по капитальному ремонту аудиторий Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова проводятся в соответствии с проектом, согласованным с Мосгорнаследием, заявили в университете, комментируя петицию студентов и сотрудников вуза, сообщивших о незаконном демонтаже интерьеров исторических аудиторий МГУ.
Проект капитального ремонта поточной аудитории 01 предусматривает восстановление пола, реставрацию и воссоздание мебели, а также ремонт светильников, пишет «РБК».
Как отметили в вузе, износ пола составляет более 70%, и его намерены воссоздать по образцу 1953 года из дубового штучного паркета. Также в МГУ сообщили, что состояние Большой биологической аудитории не позволяет локально отремонтировать изношенные элементы. «В аварийном состоянии находятся отопительная, вентиляционная системы, система электроснабжения и кондиционирования. Утрачены отдельные элементы паркета, декоративно-прикладного искусства, отслоилась штукатурка на стенах и потолке», – рассказали представители университета.
В сообщении уточняется, что авторы петиции заявляли о «варварских работах» и «погромах» в в помещениях биофака МГУ, поточной аудитории 01 и помещениях мехмата, расположенных в главном здании вуза.
Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
«Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент.
Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин.
Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.
В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.
Эксперт объяснил решение Пашиняна уйти в отставку в апреле
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«После войны легитимность Пашиняна многими ставится под сомнение, поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Искандарян. Так он прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в апреле, но при этом исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране.
«Действия Пашиняна с юридической точки зрения являются результатом бюрократической конструкции, которая продиктована конституцией Армении и порядком проведения выборов. Что касается политической составляющей, то Пашинян надеется на рестарт, то есть перезагрузку своего политического проекта – и тем самым подтвердить собственную легитимность», – рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.
«После войны в стране проходят регулярные протесты с требованием отставки премьера, потому что его легитимность многими ставится под сомнение. Поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов», – пояснил эксперт.
«Что касается действий оппозиции – она выступает за перевыборы, но при этом она призывает Пашиняна уйти в отставку по-настоящему, а не понарошку. По мнению оппозиции, если Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьер-министра – это позволит ему задействовать административный ресурс в ходе выборов, которым он может воспользоваться. Потому призывы оппозиции понятны. Ну а Пашинян, в свою очередь, надеется, благодаря такой схеме, сделать политический рестарт», – заключил Искандарян.
В воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.
18 марта Пашинян объявил о досрочных выборах в парламент Армении, до этого времени он продолжит исполнять свои обязанности.
Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде. По данным адвоката, по решению суда Гаспарян может исполнять свои обязанности.
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Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде
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Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем бывшим депутатам Верховной рады Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*», передает РИА «Новости».
Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущее, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
США пригрозили «Северному потоку – 2» новыми санкциями
Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток – 2», заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.
«Мы ввели санкции в соответствии с (американским) законодательством против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. И мы ясно дали понять, что будем продолжать это делать», – передает заявление госсекретаря США РИА «Новости».
По мнению Вашингтона, «Северный поток – 2» открывает для России возможности «использования энергетики в качестве инструмента принуждения» и «подрывает европейскую энергетическую безопасность», отметил Блинкен. Он также напомнил, что президент США Джо Байден « давно ясно дал понять, что считает трубопровод плохой сделкой и плохой идеей».
В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
В Госдуме напомнили Госдепу о негуманном отношении к Буту и Ярошенко
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Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал призыв американского Госдепа оказать медицинскую помощь Алексею Навальному, заявив, что США не реагируют на призывы о гуманном отношении к россиянам Виктору Буту и Константину Ярошенко, находящимся в американской тюрьме.
По его словам, любому заключенному необходимо оказывать своевременную медицинскую помощь, «будь то Навальный или кто-либо еще», передает ТАСС
«При этом на призывы о гуманном отношении к Виктору Буту, которого как в Средневековье заковывают в кандалы, или к Константину Ярошенко, которому без достаточного обезболивания сделали операцию, в США почему-то не реагируют. Хотя Россия в данном случае просит за граждан своей страны, а не чужой», – отметил Неверов.
Госдепартамент США в пятницу призвал обеспечить предоставление медицинской помощи отбывающему тюремное заключение Навальному.
Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. При этом в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное. Кроме того, Навальный рассказал о своем здоровье владимирским правозащитникам, которые посетили колонию. Осужденный пожаловался на боль в ноге. Он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома. Правозащитники отметили, что проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Навального официально зафиксирована.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. 28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.