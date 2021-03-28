Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID

Эксперт раскритиковал Макрона за объявление мировой войны из-за вакцин

«На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».

«Россия играет на рынке вакцин против коронавируса важную роль. Наши препараты качественные. В них заинтересованы многие страны. Мы достойно выглядим, главным образом, потому что мы не устроили вакханалию вокруг распределения вакцин, как это случилось в Европе», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

«Я не согласен с заявлением французского лидера. На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии. В Британии, к примеру, цифры по вакцинации на порядок выше европейских, потому что она ведет себя как суверенная страна», – считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

«В Европе препараты лежат на складах, а вакцинация при этом буксует из-за искусственно созданных очередей, – прокомментировал тезис французского президента Кузнецов. – Но руководство ЕС не может признать своих ошибок и потому ищет врага».

Политолог напомнил о том, что Европа по производству вакцины сейчас лидер. «Она с декабря прошлого года произвела около 150 млн порций вакцины. Из них порядка 80 млн было направлено на экспорт, а 70 млн использовано внутри ЕС. Кто в этом виноват? Макрон считает, что Китай – это смешно и нелепо», – убежден эксперт.

По его словам, на рынке вакцин идут обычные процессы. Называть это войнами – преувеличение, полагает собеседник. «Если только в контексте, как, например, идут войны на нефтяном или газовом рынке», – отметил Кузнецов.

Преимущество России в конкуренции препаратов в том, что «у нас доступ к вакцине значительно более легкий, чем в Европе, и нет принуждения», отметил эксперт. «В результате обычные европейцы, у которых нет возможности вакцинироваться, смотрят на Россию и думают – как у нас хорошо. Поэтому Россия играет еще и важную психологическую роль», – подытожил Кузнецов.

Напомним, что в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.

В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

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