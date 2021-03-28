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Путин заявил о превосходстве российских вакцин против COVID
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Все российские вакцины от коронавируса являются на сегодняшний день лучшими в мире, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».
«В принципе, можно сделать любую, любую из них – они на уровне находятся самых лучших мировых образцов, я думаю, самые лучшие на сегодняшний день», – передает слова президента РИА «Новости».
«Наши вакцины, уверенно это говорю, они самые лучшие по всем основным трем показателям», – подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что все три российские вакцины от коронавируса примерно одинаковые по качествам: эффект от одной из них держится чуть подольше, у другой чуть ниже уровень защиты. «Они все примерно по своим качествам одинаковые. Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», – сказал президент.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
В России на данный момент три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино
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Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают».
Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино.
«По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости».
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Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин.
Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении.
В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»
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Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости» .
По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.
Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги
Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике.
«Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось.
На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа»
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Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай якобы ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – заявил сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заявил он.
В то же время Песков отметил, что Москва высоко ценит доверительный диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия.
«Первое: мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога. Второе: президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться», – сказал Песков.
Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В Германии указали ЕС на необходимость закупки «Спутника V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Пандемия подсадила пожилых на наркотики
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Во время пандемии коронавируса выросло число пожилых людей, употребляющих наркотики, это сравнимо со скрытой эпидемией, заявил Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в своем докладе за 2020 год.
«Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением наркотиков», – цитирует главу комитета Корнелиса де Йонхере РИА «Новости».
В докладе сообщается, что число пожилых людей с расстройствами в результате употребления наркотиков растет по мере того, как стареет население планеты.
«Данные показали, что за последнее десятилетие пожилые люди стали больше употреблять обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные средства. При этом исследования употребления наркотиков сфокусировались на людях до 65 лет», – отмечается в документе.
У более старых людей, имеющих проблемы с употреблением веществ, встречаются индивидуальные возрастные вызовы, в том числе изоляция и проблемы с физическим здоровьем.
«МККН рекомендует заняться исследованием расстройств на фоне употребления наркотиков среди пожилых людей, чтобы в рамках этого первого шага воспрепятствовать опасной тенденции и призвать правительства улучшить доступ этой группы населения к необходимым медицинским службам», – добавили в организации.
Ранее в США заявили о сокращении в 2020 году средней продолжительности жизни из-за последствий пандемии. В среднем она уменьшилась до 77,8 года.
Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину
Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Украина оказалась под угрозой локдауна
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.
Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».
Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID
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Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.
На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой вакцинной дипломатии.
Макрон заявил о «мировой войне нового типа»
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Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro.
Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.
Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Названы страны, с которыми Россия в апреле возобновит авиасообщение
С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«С учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Кроме того, с этой же даты начнутся полеты по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю.
Также Россия намерена увеличить число регулярных авиарейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ, отметили в оперштабе.
Авиасообщение с Кубой составит до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро, с Белоруссией – один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю из международных аэропортов России.
Напомним, Роспотребнадзор предлагал список стран для открытия авиасообщения из Россией на первом этапе. В список вошли Британия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.
Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам
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Президент Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средств, составляющих минимальный доход граждан. Такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций.
«Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Кроме того, Путин указал, что власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов.
«Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует», – говорится в поручении.
Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года.
Эксперт раскритиковал Макрона за объявление мировой войны из-за вакцин
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«На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».
«Россия играет на рынке вакцин против коронавируса важную роль. Наши препараты качественные. В них заинтересованы многие страны. Мы достойно выглядим, главным образом, потому что мы не устроили вакханалию вокруг распределения вакцин, как это случилось в Европе», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
«Я не согласен с заявлением французского лидера. На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии. В Британии, к примеру, цифры по вакцинации на порядок выше европейских, потому что она ведет себя как суверенная страна», – считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
«В Европе препараты лежат на складах, а вакцинация при этом буксует из-за искусственно созданных очередей, – прокомментировал тезис французского президента Кузнецов. – Но руководство ЕС не может признать своих ошибок и потому ищет врага».
Политолог напомнил о том, что Европа по производству вакцины сейчас лидер. «Она с декабря прошлого года произвела около 150 млн порций вакцины. Из них порядка 80 млн было направлено на экспорт, а 70 млн использовано внутри ЕС. Кто в этом виноват? Макрон считает, что Китай – это смешно и нелепо», – убежден эксперт.
По его словам, на рынке вакцин идут обычные процессы. Называть это войнами – преувеличение, полагает собеседник. «Если только в контексте, как, например, идут войны на нефтяном или газовом рынке», – отметил Кузнецов.
Преимущество России в конкуренции препаратов в том, что «у нас доступ к вакцине значительно более легкий, чем в Европе, и нет принуждения», отметил эксперт. «В результате обычные европейцы, у которых нет возможности вакцинироваться, смотрят на Россию и думают – как у нас хорошо. Поэтому Россия играет еще и важную психологическую роль», – подытожил Кузнецов.
Напомним, что в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
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Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где именно была приобретена дубленка главы государства, в которой тот отдыхал в тайге, а возросший спрос на эту модель охотничьего костюма объяснил тем, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.
«Я, к сожалению, не смогу вам ничего рассказать про дубленку, я не знаю, где она была приобретена. Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать – там очень холодно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли эта модель дубленки была разработана небольшим ателье из Санкт-Петербурга.
На вопрос, как в Кремле относится к тому, что спрос на эту модель после появления в ней главы государства резко вырос, Песков сказал, что это «позитивно».
«Пример президента – он, в данном случае, конечно, способствует популяризации наших отечественных марок. Это действительно так, и это позитивно, мы считаем. Но что это за марка - я действительно не знаю, потому что я не имею никакого отношения к одежде президента», - добавил представитель Кремля.
Ранее пресс-служба Кремля распространила видеокадры отдыха Владимира Путина в тайге, президент и министр обороны Сергей Шойгу были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Как рассказала директор петербургской мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента, такой охотничий костюм из дубленочного меха можно сшить на заказ за 150 тыс. рублей.