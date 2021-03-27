В Суэцком канале скопилось более 100 судов

В районе заблокированного контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала скопились 276 судов, сообщают СМИ.

«127 судов ждут своей очереди на якорной стоянке в порту Суэца (юг), 42 пришвартованы в районе Исмаилии у Большого горького озера, которое расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, 107 стоят на якорной стоянке в Порт-Саиде (север)», – цитирует ТАСС сообщение судового агентства Египта Leth Agencies.

В скором времени управление канала намерено созвать пресс-конференцию, чтобы доложить прессе о ходе и подробностях операции.

Ранее в субботу сообщалось, что заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места.

В пятницу новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу. Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group рассматривает возможность перенаправления своих судов в сторону мыса Доброй Надежды.