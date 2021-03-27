Актер из «Морских дьяволов» попал в больницу с инфарктом

Актер сериалов «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в больницу, у него диагностировали обширный инфаркт, пишут СМИ.

Горонок попал в больницу после того, как почувствовал сильные боли в области груди, он вызвал скорую, пишет StarHit.

«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает», – сообщил он.

По данным издания, артист находится в тяжелом состоянии. У него ранее уже диагностировали проблемы с сердцем.

Горонок родился в 1973 году, с 1993 играет в театре и кино, известен по фильмам и сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Все будет хорошо» и т.д.