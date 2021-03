Путин поддержал идею запуска для студентов конкурса по аналогии с «Большой переменой» Путин поручил расширить программу туристического кешбэка продуктами для учащихся Путин оценил систему здравоохранения в России 26 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Российская система здравоохранения отвечает уровню сегодняшнего дня, на это указывают высокие результаты в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин. «Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID. ... Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства отметил, что во многих зарубежных странах, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения, нет подобного результата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения справляется с уровнем госпитализации пациентов с коронавирусом в столице. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта 2021, 20:05

Фото: Сергей Мелконов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства. «Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла России в Минске Дмитрия Мезенцева. Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам 26 марта 2021, 09:48

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средств, составляющих минимальный доход граждан. Такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций. «Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, Путин указал, что власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. «Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует», – говорится в поручении. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года. Кремль ответил на заявление Макрона о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 13:06

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Кремль не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия и Китай якобы ведут «вакцинную войну», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Россия является ответственным участником международного сообщества, и как раз уровень ответственности участников мирового сообщества наилучшим образом демонстрируется в такие нелегкие дни и годы пандемии, как мы переживаем всем человечеством сейчас», – заявил сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также подчеркнул, что Россия никогда не пыталась политизировать тему борьбы с коронавирусом. «Никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», – заявил он. В то же время Песков отметил, что Москва высоко ценит доверительный диалог между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, они никогда не обходят острых тем, однако по некоторым из них есть разногласия. «Первое: мы высоко ценим доверительный диалог между Макроном и Путиным и мы высоко ценим готовность и желание президента Макрона самые сложные вопросы обсуждать в рамках этого диалога. Второе: президенты, действительно, очень эффективно общаются друг с другом и не обходят самые острые углы. Существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться», – сказал Песков. Ранее Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина» 26 марта 2021, 13:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. Ситуацию с детскими театрами в разговоре с Путиным сравнили с сусликом из фильма «ДМБ» 25 марта 2021, 21:11 Текст: Вера Басилая

Худрук Детского музыкального театра юного зрителя в Москве Александр Федоров обрисовал Владимиру Путину проблему с детскими театрами мемом про суслика из фильма ДМБ. Президент России Владимир Путин лично приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения. Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев. «Есть одна такая самая главная проблема – не наша, а театров, где играют дети. Знаете, есть такой фильм «ДМБ». И там есть такой замечательный момент, когда сидит прапорщик-переросток, а рядом с ним солдат. И он говорит: «Слышь, солдат, смотри – поле. Видишь суслика?» Тот говорит – нет. «А он там есть». Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети, – они есть, и их нет», – пояснил Федоров, передает РИА «Новости». По словам худрука, театры, где играют дети, есть по всей стране, их сотни: существуют театральные кружки в школах, при домах культуры, предприятиях, однако у этого движения сейчас нет единого центра и финансовой поддержки, эта деятельность никак не формализована. «Идея в том, чтобы формализовать вот это движение театров юного актера? Надо подумать... Давайте мы обсудим», – предложил в ответ Путин. Во время осмотра учебной зоны Федоров показал фотографии юных артистов труппы. Он упомянул, что одним из первых учеников театра был Николай Басков, который пришел сюда в 10 лет и ушел, когда ему исполнилось 16. Ранее в четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина 26 марта 2021, 13:38

Корпорация Google исправила неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе компании. Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как «Байден изменился к лучшему», а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». «Некорректный перевод исправили», - сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), то сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позднее эту неточность также исправили. Как тогда пояснили в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета. Путин пообещал рассмотреть вопрос о создании института поддержки культурных инициатив 25 марта 2021, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Российское правительство изучит предложение создать отдельный институт поддержки и развития культурных инициатив, заявил президент Владимир Путин. В ходе встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства директор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник выступил с предложением создать такой институт. «Мы говорили на этот счет. Мы рассмотрим, безусловно, ваше предложение», – ответил Путин, передает ТАСС. Также глава государства поздравил Школьника с днем рождения, ему в четверг исполнилось 57 лет. «Я хочу присоединиться к поздравлениям в ваш адрес по случаю дня рождения. <...> Я имел возможность ознакомиться с тем, что вы делаете. Это действительно креативная, очень важная, интересная и полезная работа. Так что я вам хочу пожелать успехов», – сказал ему Путин. Также в ходе встречи с лауреатами президент заявил, что гуманизм, нравственность и справедливость являются истинными ценностями, которые воплощала российская культура на протяжении всей истории, и эти ценности необходимо передавать будущим поколениям. Путин посетил новое здание Детского музыкального театра в Москве 25 марта 2021, 18:34 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве. Документом предусматривается ратификация договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года, передает РИА «Новости». В документе прописываются «международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном и формы их реализации». «Уполномоченными органами Сторон по реализации Договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан», – уточняется в пояснительной записке к документу. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал фантазиями сообщения о том, что Россия якобы планирует присоединить к себе Казахстан. Дочери Путина привились от коронавируса отечественной вакциной 26 марта 2021, 13:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Дочери президента Владимира Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент России заявлял, что его дочь стала добровольцем и сделала прививку от коронавируса. «Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, привились ли от коронавируса близкие президента, прежде всего, его дочери. «Разумеется», – добавил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, была ли вакцина, которой привились дочери президента, отечественной. По словам Пескова, Путин после вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. «Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», – рассказал Песков, отвечая на вопрос, как чувствует себя президент после прививки. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним. На этой неделе Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Накануне Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. Путин поручил упростить получение гражданства победителями «России – страны возможностей» 26 марта 2021, 15:11 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей». «Первое, что нужно сделать, это, конечно, решить эти формальности с видом на жительство, с гражданством», – сказал он, выступая на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», передает ТАСС. «Поэтому, скажем, для финалистов можно бы вид на жительство выдавать в упрощенном порядке, для победителей – гражданство. Обязательно попрошу коллег из МВД, из администрации президента, из правительства подумать и формализовать ваше предложение», – отметил Путин, обращаясь к участнице конкурса из Латвии, которая подняла соответствующий вопрос. Ранее Путин заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты. Тем временем гендиректор организации Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета заявил, что проекты АНО «Россия – страна возможностей» собрали менее чем за три года более 5 млн человек. Путин поддержал запуск четвертого конкурса «Лидеры России» в новом формате 26 марта 2021, 15:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в рамках второго заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал запуск четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», который в этом году пройдет в новом формате. «Владимир Владимирович, уважаемые члены Наблюдательного совета, если можно, тогда мы бы хотели попросить вашего одобрения на то, чтобы уже в конце марта, мы готовы 31 марта, запустить новый, четвертый сезон «Лидеров России» и включить туда новые треки, в том числе «Госуправление», «Международный трек», и у нас еще планируются треки «Бизнес и промышленность», «Культура», «Информационные технологии». Еще мы хотим, если вы поддержите, дать возможность участия в таком упрощенном варианте студентам– в конкурсе «Лидеры России», потому что у нас очень много запросов, ребятам тоже хочется попробовать свои управленческие навыки. Если вы такую отмашку дадите, то мы 31 марта стартуем и объявляем 4 сезон конкурса «Лидеры России», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Конечно, вы правы. Конечно, конечно, так и надо сделать», – ответил Путин, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Как и раньше, конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый – это регистрационная кампания, которая начнется 31 марта и закроется 26 апреля. Затем стартует дистанционный этап, в рамках которого участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта. Одним из новшеств станет изменение формата оценки тестов. В четвертом конкурсе отсев участников будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня. В конце лета – начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года. На этапе заявочной кампании конкурса «Лидеры России», чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники помимо заполнения анкеты должны записать видеообращение. В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. В этом году программа наставничества расширится, и с конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация. Ранее Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета заявил, что проекты АНО «Россия – страна возможностей» собрали менее чем за три года более 5 млн человек. Тем временем президент Владимир Путин заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты. Путин поддержал идею отбирать управленцев на госслужбу в рамках «Лидеров России» 26 марта 2021, 15:48 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение расширить конкурс управленцев «Лидеры России» еще одним профильным треком – «Государственная муниципальная служба». В пятницу Путин в очном формате принимает участие в заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей». В рамках встречи к президенту обратился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, который стал победителем конкурса «Лидеры России» в 2018-2019 годах. Руководитель города попросил Путина поддержать введение в конкурс еще одного трека – «Государственная муниципальная служба», что позволит сформировать качественный государственный резерв непосредственно для государственных муниципальных органов с учетов специфики этой отрасли. «Если вы, Владимир Владимирович, как председатель наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» поддержите, я думаю, это принесет пользу кадровому обеспечению государственной муниципальной службы», – обратился он к президенту, передает РИА «Новости». Глава государства поддержал идею. «По поводу кадрового резерва – мы работаем, администрация работает, и в правительстве есть соответствующее направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских, постоянно над этим работают. Сделаем, сделаем... предложение хорошее», – сказал Путин. Также Путин поддержал запуск четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», регистрационная кампания на который начнется 31 марта. Путин заявил, что в рамках платформы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» успешно реализуются социальные лифты.