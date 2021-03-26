Итальянский регион решил закупить «Спутник V»

Эстонский суд признал солиста советского ВИА жертвой репрессий за концерты в Чернобыле

Солист советского ансамбля «Витамин» Айвар Мяэ признан эстонским судом репрессированным, поскольку его якобы принудительно заставляли выступать в зоне ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле.

Мяэ подавал в 2020 году заявление о признании его репрессированным и назначении пособия, но ему отказали, так как эстонские законы гарантируют пособие репрессированного только тем, кто был отправлен в зону аварии принудительно и принимал непосредственное участие в ее ликвидации, пишет Postimees.

Музыкант обжаловал решение в нескольких судах, два из которых не удовлетворили его жалобу, но Верховный суд страны (Госсуд) аннулировал их решения и встал на сторону Мяэ.

Суд решил, что статус репрессированного необходимо присваивать не только принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии. По мнению ВС, нет основания делить людей на тех, кто принудительно участвовал в ликвидации катастрофы, и тех, кто был принудительно отправлен поддерживать этих людей.

Отмечается, что Мяэ выступал с концертами в регионе ликвидации аварии 24–29 июля 1986 года в составе вокально-инструментального ансамбля «Витамин».

В 2020 году Мяэ признали виновным в сексуальных домогательствах в театре «Эстония», которым он руководил с 2009 года. Бывшие и нынешние работники театра сообщили в СМИ, что руководитель учреждения годами унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать, сообщало издание Delfi.