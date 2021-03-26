Итальянский регион решил закупить «Спутник V»

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НОВОСТЬ ЧАСА

МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

26 марта, пятница  |  Последнее обновление — 15:11  |  vz.ru
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Зачем Америка скупает нефть у России

Россия зарабатывает на американских покупателях нефти Юрий Смитюк/ТАСС
Американцы в еще больших объемах стали покупать российскую нефть и мазут для производства бензина. Поставки достигли максимума за десять лет, подсчитали в Минэнерго США. Как так получилось, что Вашингтон наращивает закупку нефти у одного из своих главных геополитических оппонентов? Подробности...
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Какую позицию займет Россия в отношениях с США

Россия стремится удержать отношения с США от полного разрыва Christian Ohde/ТАСС
Реакция Москвы на «ментальную войну», которую разворачивает против России администрация Байдена, на первый взгляд кажется противоречивой. Дипломаты и парламентарии предостерегают от скатывания в пропасть и призывают восстановить контакты, в то время как в Минобороны весьма жестко проходятся по заокеанским «партнерам». На деле же, как отмечают международники, Москва уже сделала необходимые выводы об отношениях с США. Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Байден наконец-то определился с главной мировой угрозой

«Какая пресс-конференция?» – удивленно переспросил Байден REUTERS/Leah Millis
Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США новостями не побаловала. Пентагон задержится в Афганистане на несколько месяцев, миграционный кризис остается острой проблемой, а борьба с пандемией – главной задачей. Но было и то, что можно расценить как сенсацию: хозяин Белого дома назвал своим внешнеполитическим приоритетом… Северную Корею. Что это – помутнение рассудка или хитрый ход? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Пармезан окончательно станет русским

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25%. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Подробности...
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Собчак победила запреты, только непонятно зачем

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если очень стараться в исследовании зла, можно в конце концов спуститься в подземелье, в самый ад даже и на более длительное время – навсегда. Понравится ли там победительнице запретов – другой вопрос. Подробности...
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Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день – 26 марта 1944 года – Красная армия дошла до границ СССР. Немцы доскакали до Москвы за полгода – мы, как только окончательно (после Курска) получили инициативу, вернулись к довоенным границам почти за такое же время – на несколько месяцев дольше. Подробности...
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной
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    Итальянский регион решил закупить «Спутник V»

    26 марта 2021, 14:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Итальянский южный регион Кампания решил провести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил пресс-секретарь губернатора Винченцо Де Луки Паоло Руссо.

    «Мы заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, но оно пока заморожено. Мы ждем разрешения ЕМА», – пояснил Паоло ТАСС.

    Поставки планируется оплатить за счет региональных фондов, добавил он.

    Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса.

    Также премьер-министр страны Марио Драги сообщал, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.


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    Эстонский суд признал солиста советского ВИА жертвой репрессий за концерты в Чернобыле
       25 марта 2021, 18:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Солист советского ансамбля «Витамин» Айвар Мяэ признан эстонским судом репрессированным, поскольку его якобы принудительно заставляли выступать в зоне ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле.

    Мяэ подавал в 2020 году заявление о признании его репрессированным и назначении пособия, но ему отказали, так как эстонские законы гарантируют пособие репрессированного только тем, кто был отправлен в зону аварии принудительно и принимал непосредственное участие в ее ликвидации, пишет Postimees.

    Музыкант обжаловал решение в нескольких судах, два из которых не удовлетворили его жалобу, но Верховный суд страны (Госсуд) аннулировал их решения и встал на сторону Мяэ.

    Суд решил, что статус репрессированного необходимо присваивать не только принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии. По мнению ВС, нет основания делить людей на тех, кто принудительно участвовал в ликвидации катастрофы, и тех, кто был принудительно отправлен поддерживать этих людей.

    Отмечается, что Мяэ выступал с концертами в регионе ликвидации аварии 24–29 июля 1986 года в составе вокально-инструментального ансамбля «Витамин».

    В 2020 году Мяэ признали виновным в сексуальных домогательствах в театре «Эстония», которым он руководил с 2009 года. Бывшие и нынешние работники театра сообщили в СМИ, что руководитель учреждения годами унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать, сообщало издание Delfi.

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    Пандемия подсадила пожилых на наркотики
       25 марта 2021, 18:15
    Фото: Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Во время пандемии коронавируса выросло число пожилых людей, употребляющих наркотики, это сравнимо со скрытой эпидемией, заявил Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в своем докладе за 2020 год.

    «Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением наркотиков», – цитирует главу комитета Корнелиса де Йонхере РИА «Новости».

    В докладе сообщается, что число пожилых людей с расстройствами в результате употребления наркотиков растет по мере того, как стареет население планеты.

    «Данные показали, что за последнее десятилетие пожилые люди стали больше употреблять обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные средства. При этом исследования употребления наркотиков сфокусировались на людях до 65 лет», – отмечается в документе.

    У более старых людей, имеющих проблемы с употреблением веществ, встречаются индивидуальные возрастные вызовы, в том числе изоляция и проблемы с физическим здоровьем.

    «МККН рекомендует заняться исследованием расстройств на фоне употребления наркотиков среди пожилых людей, чтобы в рамках этого первого шага воспрепятствовать опасной тенденции и призвать правительства улучшить доступ этой группы населения к необходимым медицинским службам», – добавили в организации.

    Ранее в США заявили о сокращении в 2020 году средней продолжительности жизни из-за последствий пандемии. В среднем она уменьшилась до 77,8 года.

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    Макрон заявил о «мировой войне нового типа»
       26 марта 2021, 08:32
    Фото: Witt Jacques/Pool/ABACA/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

    По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro.

    Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

    Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.

    Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.

    В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

    Коментарии (36)
    Названы страны, с которыми Россия в апреле возобновит авиасообщение

    25 марта 2021, 18:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    «С учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

    Кроме того, с этой же даты начнутся полеты по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю.

    Также Россия намерена увеличить число регулярных авиарейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ, отметили в оперштабе.

    Авиасообщение с Кубой составит до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро, с Белоруссией – один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю из международных аэропортов России.

    Напомним, Роспотребнадзор предлагал список стран для открытия авиасообщения из Россией на первом этапе. В список вошли Британия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

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    Захарова ответила на заявление Борреля о том, что Россия – «опасный сосед»
       26 марта 2021, 12:51
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия – «опасный сосед» для Брюсселя, является глупостью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия – «опасный сосед», – это глупость», – сказала она, передает ТАСС.

    24 марта глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес. До этого Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. 

    22 марта президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза.

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    Байден обеспокоился связями Турции с Россией

    26 марта 2021, 00:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент США Джо Байден заявил участникам саммита ЕС, что его беспокоят тесные связи Турции с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Кроме того, Байден также выразил обеспокоенность «отступлением» Анкары от демократии.

    По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Байден «особо затронул» тему отношений с Турцией, передает ТАСС. Она добавила, что у ЕС и США есть множество общих интересов, в том числе по Китаю и России.

    «У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией – Джо Байден отметил это отдельно», – сказала Меркель.

    Канцлер отметила, что лидеры ЕС надеются на посещение Байденом Европы летом –  для участия в встрече НАТО. «Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», – заявила она. На вопрос о жесткой позиции Байждена по Китаю Меркель заявила, что у ЕС и США «много общего, но нет полного тождества».

    При этом Россию главы ЕС на обсудили коротко. Стратегические дебаты по России состоятся на следующем саммите, который пройдет в июне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости».

    Ранее Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем.

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    Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

    26 марта 2021, 06:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

    Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости».

    По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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    Эксперт раскритиковал Макрона за объявление мировой войны из-за вакцин
       26 марта 2021, 12:24
    Фото: Eliot Blondet/Reuters
    Текст: Наталья Макарова

    «На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».

    «Россия играет на рынке вакцин против коронавируса важную роль. Наши препараты качественные. В них заинтересованы многие страны. Мы достойно выглядим, главным образом, потому что мы не устроили вакханалию вокруг распределения вакцин, как это случилось в Европе», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

    Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

    «Я не согласен с заявлением французского лидера. На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии. В Британии, к примеру, цифры по вакцинации на порядок выше европейских, потому что она ведет себя как суверенная страна», – считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.

    «В Европе препараты лежат на складах, а вакцинация при этом буксует из-за искусственно созданных очередей, – прокомментировал тезис французского президента Кузнецов. – Но руководство ЕС не может признать своих ошибок и потому ищет врага».

    Политолог напомнил о том, что Европа по производству вакцины сейчас лидер. «Она с декабря прошлого года произвела около 150 млн порций вакцины. Из них порядка 80 млн было направлено на экспорт, а 70 млн использовано внутри ЕС. Кто в этом виноват? Макрон считает, что Китай – это смешно и нелепо», – убежден эксперт.

    По его словам, на рынке вакцин идут обычные процессы. Называть это войнами – преувеличение, полагает собеседник. «Если только в контексте, как, например, идут войны на нефтяном или газовом рынке», – отметил Кузнецов.

    Преимущество России в конкуренции препаратов в том, что «у нас доступ к вакцине значительно более легкий, чем в Европе, и нет принуждения», отметил эксперт. «В результате обычные европейцы, у которых нет возможности вакцинироваться, смотрят на Россию и думают – как у нас хорошо. Поэтому Россия играет еще и важную психологическую роль», – подытожил Кузнецов.

    Напомним, что в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.

    В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.

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    Коментарии (1)
    Макрон призвал сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога

    26 марта 2021, 00:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Для Евросоюза важно сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

    «В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – передает его слова ТАСС.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов.

    Коментарии (16)
    Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину

    26 марта 2021, 13:41

    Текст: Евгения Шестак

    Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    «Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. 

    В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

    В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.

    2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.

    Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр. 

    Коментарии (10)
    Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу

    25 марта 2021, 16:41

    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры.

    Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку.

    «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели.

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    Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом

    25 марта 2021, 21:55

    Текст: Вера Басилая

    Признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире «Вести FM».

    «Мы говорим о том, что в настоящий момент у 30-60% отмечается так называемый «долгий ковид», постковидный синдром», – приводит ТАСС слова Горелова.

    Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Игорь Никитин пояснил, что постковидный синдром — собирательный медицинский термин, который подразумевает все признаки мультисистемного, мультиорганного поражения после перенесенного COVID-19. По его словам, потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией могут быть симптомами постковидного синдрома.

    В свою очередь главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова заявила, что свыше 70% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации.

    Ранее в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации.

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    Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID

    25 марта 2021, 22:16

    Текст: Ксения Панькова

    Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется.

    «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

    При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию.

    Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

    В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

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    В Турции рассказали о планах начать широкое применение «Спутник V»

    25 марта 2021, 22:31

    Текст: Елизавета Булкина

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут широко применять в Турции после завершения токсикологических исследований, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

    «Мы пристально наблюдали за процессом разработки вакцины под названием «Спутник V». Были начаты первые переговоры по поставкам «Спутника V». Эта вакцина будет пригодна для широкого использования после завершения процесса тестирования, который призван для того, чтобы убедиться в ее пригодности», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, токсикологические исследования вакцины «Спутник V» в Турции начались 25 февраля.

    В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

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    Саммит ЕС одобрил разработку официальной цифровой евровалюты

    25 марта 2021, 23:42

    Текст: Елизавета Булкина

    Саммит Евросоюза призвал усилить международную роль евро и поддержал разработку цифровой европейской валюты, следует из итогового заявления саммита ЕС по вопросам развития зоны евро.

    «Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро», – цитирует документ ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, в том числе будет создавать деноминированные в евро активы, проводить эмиссию специальных евробондов и создавать цифровой евро.

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