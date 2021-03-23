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«Спутник V» проверят на добровольцах в Италии
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Российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса, сообщил директор итальянского института профессор Франческо Вайя.
По его словам, данные исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, передает ТАСС.
Вайя отметил, что принцип использования двух аденовирусов интересен потенциальным усилением эффекта. «Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний другой вакцины», – сказал он.
При этом Вайя не уточнил, о какой именно вакцине идет речь, однако известно, что его институт занимается испытаниями итальянской вакцины Reithera, которая находится на второй стадии испытаний.
Также профессор уточнил, что российско-итальянское научное сотрудничество по «Спутнику V» начнется в апреле.
«Мы должны формализовать наш меморандум о сотрудничестве (с центром Гамалеи), но в апреле мы готовы приступить к нашим совместным исследованиям», – сказал Вайя. Он уточнил, что данное сотрудничество предполагает обмен экспертами, биологическими материалами и проведение клинических испытаний.
Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.
Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.
Китай ввел ответные санкции против ЕС
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Китай объявил о введении санкций против индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщил МИД КНР.
«Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении десяти индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», – передает заявление китайского ведомства РИА «Новости».
В Китае заявили, что этот шаг ЕС «основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов». Действия Евросоюза являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений, заявили в МИД Китая.
В санкционный список КНР попали депутаты Европаламента Рейнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Илхан Кючук, Мириам Лексман, член палаты представителей Нидерландов Сьёрд Вимер Сьёрдсма, депутат палаты представителей Бельгии Самуэль Коголати, депутат парламента Литвы Довиле Шакалене, германский и шведский ученые Адриан Зенц и Бьерн Джерден.
Указанным лицам и их семьям запрещен въезд на континентальную часть Китая, в Гонконг и Макао. Компаниям и организациям, связанным с ними, запрещено вести бизнес с Китаем.
Также ограничения вводятся в отношении комитета по политике и безопасности Совета ЕС, комитета по правам человека Европарламента, Берлинского института Меркатора по изучению Китая и Альянса демократических фондов Дании.
Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет.
В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Боррель обвинил Россию в курсе на конфронтацию с ЕС
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Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Глава европейской дипломатии в очередной раз выразил мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС. «Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», – приводит слова Борреля ТАСС.
Он также сообщил, что министры иностранных дел входящих в Евросоюз государств подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Упомянутые Боррелем пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.
На вопрос о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы – вне времени. А вот как реализовать их – зависит уже от обстоятельств».
Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25–26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», – добавил он.
Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также подчеркнул, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения».
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В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС
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Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д’Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.
Как заявил министр столичной области Италии по вопросам здравоохранения, «Европе нужно много эффективных вакцин», поскольку вакцинация не ограничится несколькими месяцами. К тому же, по его мнению, важно организовать производство вакцин, включая «Спутник V», в Европе для обеспечения дозами других стран в Африке, Азии, передает ТАСС.
«Нам нужно 12 млрд доз во всем мире, мы должны обезопасить население не только Европы, Америки, России, но и всей Африки, Азии, и сегодня мировое производство гораздо ниже необходимого уровня. Нам нужны все лучшие вакцины. Нам необходимо объединить усилия, и никто не может считать себя самодостаточным в нынешней ситуации, особенно когда в Европе значительные отставания от графика поставок. Поэтому французский комиссар ошибается», – сказал Д’Амато.
Он убежден, что в вопросах вакцинации требуется «глобальное видение». «Вакцинация продлится в ближайшие годы, примерно как от гриппа, и важно обеспечить вакцинами весь мир, чтобы истребить COVID, потому что если мы иммунизируем население здесь, а в других частях мира будут появляться мутации коронавируса, его циркуляция не прекратится», – сказал Д’Амато. «В декабре мы будем должны начинать новый этап кампании по вакцинации. Пока ученые не пришли к единому мнению, но похоже, что эффект от вакцины длится семь-восемь месяцев. Поэтому важно защищаться от вариантов», – добавил министр.
Д’Амато выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) как можно скорее закончит оценку российской вакцины. Он сообщил, что в Лацио есть фармацевтическая компания, которая готова рассматривать ее производство. Министр подчеркнул, что контракты о производстве заключаются между компаниями на двусторонней основе. При этом он упомянул Reithera, компанию с государственным участием, у которой есть необходимые производственные мощности.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин, комментируя заявления Еврокомиссии о российских вакцинах от коронавируса, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Немецкий эксперт: Евросоюз утерял способность вести внешнюю политику
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«Нынешнее руководство ЕС постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность возрастает», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал обвинения, с которыми выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель: Москва взяла курс на конфронтацию, а Пекин ввел недопустимые ответные санкции против ЕС.
«К сожалению, Европейский союз утерял способность вести внешнюю политику. По моему мнению, это связано и с давлением со стороны Соединенных Штатов, и с непрофессионализмом отдельных евробюрократов», – заметил немецкий политолог Александр Рар.
Главы МИДов Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию, объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе. Как сообщает RT, глава евродипломатии также назвал неприемлемым решение Китая ввести ответные санкции против официальных лиц ЕС. Речь идет о мерах, принятых КНР в ответ на санкции, которые были введены в понедельник Соединенными Штатами, ЕС, Британией и Канадой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о введенных США и их союзниками односторонних санкциях, констатировал – Запад утратил искусство дипломатии. «У нас единая позиция неприемлемости подобного рода методов международной жизни», – подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
«Европа, как всегда, и в этом ее главная ошибка, ставит себя в положение носителя более высокой морали: «Мы более правильные, и поэтому нам, с нашей колокольни, все позволено», – полагает Рар.
«Вот и сейчас – ЕС вводит санкции против своего главного торгового партнера, Китая, и удивляется тому, что Пекин отвечает контрсанкциями, – отметил собеседник. – Трудно придумать более наивных высказываний, чем эти заявления европейских политиков, которые говорят: «Мы же правы! Вы, китайцы, нарушаете права человека в Синьцзяне и заслуживаете санкций. А мы ничего плохого не сделали, почему против нас вводятся контрмеры?».
«Нынешнее руководство ЕС, вслед за американскими партнерами, постоянно пытается действовать силой против России и Китая. Неудивительно, что конфликтность в отношениях с этими странами возрастает», – констатировал Рар. При этом, добавил он, к сожалению, из европейской внешнеполитической практики исчез такой умный принцип, как изменение через торговлю. «Еще несколько десятилетий тому назад была в ходу идея – на недостаточно демократичные, с точки зрения Европы, страны можно влиять при помощи налаживания с ними экономических связей. Но не силой», – отметил немецкий эксперт. То, что с правами уйгуров и с политической обстановкой в Гонконге есть проблемы, очевидно всем за пределами КНР, полагает Рар. Но, подчеркнул он, пытаясь наказать Китай санкциями, Европа лишь наносит ущерб самой себе.
Добавим, что ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что в мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости.
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Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V»
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Сулик заявил, что теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, передает Deutsche Welle.
Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
Ранее на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
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РФПИ сообщил о возможном нарушении патента на «Спутник V» компанией из США
Одна из американских компаний могла нарушить патент на производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Очень сильная патентная защита – мы подали с самого начала и получили преимущество, потому что в России подали гораздо раньше, чем другие…Мы посмотрели, что на самом деле, возможно, одна из американских компаний, которые производят вакцину, нарушает наши патенты. Мы уведомили эту компанию, хотим с ними начать диалог», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».
Глава РФПИ отметил, что фонд не будет в период пандемии COVID-19 требовать от компании возмещения ущерба за нарушение патента, однако в будущем отнесется к защите своих интеллектуальных прав более серьезно.
В феврале сообщалось, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) получил девять заявок на патенты по вакцинам от коронавируса.
Напомним, в августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%.
Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», – сказала она в интервью телеканалу RT.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации
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Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Ранее во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.
«Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», – заявила Пшеничная, слова которой приводятся на сайте Роспотребнадзора.
На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Болгарский эксперт указал на роль США в «шпионском шоу» вокруг посольства России в Софии
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«Наши министры самостоятельно не принимают решений о начале антироссийских кампаний. В этих скандалах есть и американская рука», – сказал газете ВЗГЛЯД болгарский эксперт Пламен Милетков, комментируя призыв российского посла в Софии Элеоноры Митрофановой к властям страны прекратить шоу на тему шпионажа.
«В болгарском обществе растет раздражение действиями нашего правительства. И оно пытается отвлечь население перед предстоящими парламентскими выборами», – считает глава болгарского Евразийского института геополитики и экономики Пламен Милетков.
Российский посол в Софии Элеонора Митрофанова призвала власти Болгарии прекратить шоу на тему шпионажа, подчеркнув, что Москва не ведет незаконной деятельности против этой страны. В понедельник болгарский МИД объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата и предписал покинуть страну в течение 72 часов.
Милетков уверен – очередной внешнеполитический скандал нужен премьер-министру Бойко Борисову в преддверии выборов в Национальное собрание, которые пройдут 4 апреля. Основными соперниками на выборах будут партия премьера Борисова ГЕРБ, жестко ориентированная на руководство Евросоюза, и Болгарская социалистическая партия, которая одновременно считается проевропейской и русофильской.
«Все эти истории о шпионаже – старый трюк, – заметил Милетков. – Но также надо отметить, что наши министры самостоятельно не принимают решений о начале подобных антироссийских кампаний. В этих скандалах есть и американская рука. Год назад наш министр обороны Красимир Каракачанов был в США, и там, возможно, были достигнуты какие-то договоренности относительно этих дел». Отметим, что в ходе нынешнего шпионского скандала Каракачанов одним из первых заявил о наличии в Болгарии агентурной сети ГРУ, которая якобы через резидентуру в посольстве собирала информацию о проектах модернизации болгарской армии и передавала сведения в Москву.
О намерении признать российских дипломатов персонами нон грата в субботу сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, а в пятницу прокуратура республики сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.
Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.
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Путин заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов
Российская вакцина «Спутника V» не имеет побочных эффектов, на это указывает анализ применения препарата в Мексике и Аргентине, заявил президент России Владимир Путин.
«Правительственные органы в таких странах, как Мексика, Аргентина, провели анализ применения на своей территории, в своих странах нашей вакцины и пришли к выводу, что побочных эффектов нет», – заявил Путин в ходе совещания по вопросам вакцинации, передает РИА «Новости».
Глава государства обратил внимание на то, что эти исследования являются независимой экспертизой.
Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 18 апреля
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
«Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой», – приводит слова Меркель ТАСС. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила глава правительства ФРГ. Меркель сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, «по сути, новый вирус». В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства.
«С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху) – будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные», – сказала Меркель. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня – 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.
Также правительство ФРГ призывает «по возможности отказаться от посещения богослужений». Кабмин просит проводить пасхальные службы в онлайн-режиме, добавила Меркель. Присутствовавший на мероприятии премьер Баварии Маркус Зедер назвал очередной карантин «пасхальным локдауном».
Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В прошлую пятницу глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Путин поручил Минздраву представить к госнаградам создателей вакцин от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин от коронавируса.
«Некоторые сотрудники наших научных центров, которые работали в плане разработки этих вакцин, уже представлены к государственным наградам. Но мы услышали сегодня, что над этой проблемой трудились сотни людей, поэтому подумайте еще раз внимательно и представьте всех, кто причастен к этой работе, к госнаградам», – сказал Путин на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, передает ТАСС.
Заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой глава государства дал поручение проработать вопрос о материальном поощрении создателей вакцин. Президент от имени всех граждан России выразил благодарность сотрудникам научных центров, работавшим над разработкой препаратов от коронавируса, отметив смелость и самоотверженность ученых, которым ради получения живого вируса приходилось идти на риск, работая в госпиталях для больных COVID-19. «Я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили», – сказал он.
Ранее Путин рассказал запуске еще одной российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Кроме того, глава государства заявил об отсутствии у «Спутник V» побочных эффектов.
ОАЭ доставили в Албанию партию российской вакцины «Спутник V»
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в понедельник доставили в Албанию партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил северомакедонский журнал «Фокус».
По данным издания, прибытия самолета с российским препаратом в международном аэропорту албанской столицы Тираны ожидали министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, а также министр восстановления Арбен Ахметай, передает ТАСС.
«[Партия] вакцины «Спутник V» – подарок из ОАЭ – уже прибыла, и мы продолжим вакцинацию в ускоренном темпе, – приводит журнал слова Манастирлу. – Это еще один шаг вперед на последнем километре пути к победе. Мы будем продолжать с обеспечением еще больших объемов вакцин с целью как можно быстрее начать массовую вакцинацию населения, чтобы облегчить туристический сезон».
Накануне госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович выразила надежду на заключение договора на поставку большего количества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Напомним, к началу марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Главный инфекционист США оценил российскую вакцину от COVID
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что данные по российской вакцине выглядят «довольно хорошо», а сам препарат довольно эффективен.
«Данные по российской вакцине, я видел некоторые отчеты, выглядят довольно хорошо», – ответил Фаучи на вопрос об эффективности российских и китайских вакцин в интервью программе Hugh Hewitt Show, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что не может точно утверждать то же самое относительно китайской вакцины, так как не видел достаточно данных. «Но я думаю, что российская вакцина довольно эффективна», – добавил Фаучи.
Ранее главный инфекционист США в интервью греческому телеканалу Skai сообщил, что данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».