«Спутник V» проверят на добровольцах в Италии

Российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса, сообщил директор итальянского института профессор Франческо Вайя.

По его словам, данные исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, передает ТАСС.

Вайя отметил, что принцип использования двух аденовирусов интересен потенциальным усилением эффекта. «Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний другой вакцины», – сказал он.

При этом Вайя не уточнил, о какой именно вакцине идет речь, однако известно, что его институт занимается испытаниями итальянской вакцины Reithera, которая находится на второй стадии испытаний.

Также профессор уточнил, что российско-итальянское научное сотрудничество по «Спутнику V» начнется в апреле.

«Мы должны формализовать наш меморандум о сотрудничестве (с центром Гамалеи), но в апреле мы готовы приступить к нашим совместным исследованиям», – сказал Вайя. Он уточнил, что данное сотрудничество предполагает обмен экспертами, биологическими материалами и проведение клинических испытаний.

Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.

Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС.