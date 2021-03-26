ЕС заявил Байдену о готовности работать над поставками вакцины от коронавируса Захарова ответила на заявление Борреля о том, что Россия – «опасный сосед» 26 марта 2021, 12:51

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия – «опасный сосед» для Брюсселя, является глупостью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия – «опасный сосед», – это глупость», – сказала она, передает ТАСС. 24 марта глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес. До этого Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. 22 марта президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза.

Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму 25 марта 2021, 11:20

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя призыв депутата Госдумы Михаила Шеремета к Евросоюзу и киевским властям прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова. «До референдума о вхождении Крыма в состав России объектами недвижимости и землей на полуострове владели граждане Украины. Соответственно, в регистрационных документах до какого-то момента оставалась лакуна – собственность на территории России, а владеют ей украинские граждане. Теперь этот пробел закрыт», – отметил политолог Марат Баширов. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил: Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова. Так парламентарий отреагировал на заявление внешнеполитической службы Евросоюза и МИД Украины – эти структуры отказались признавать указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть землями на большей части Крыма. Если бы украинский МИД и дипломатическое ведомство ЕС не сделали бы подобного заявления, то это могло бы быть истолковано, как признание Крыма частью России, что недопустимо для Киева и Брюсселя, заметил Баширов. «Это юридическая казуистика, не имеющая отношения к реальным вопросам о собственности на землю в Крыму», – пояснил собеседник. Изменения в правах иностранцев связаны с изменением статуса части крымских земель, указал эксперт. По российскому законодательству, у иностранных граждан и лиц без гражданства есть право приобретать земельные участки в России. Но у этого права есть большое количество ограничений. Например, можно покупать участки под строительство жилья, но нельзя приобретать сельхозугодья, недра, леса, участки континентального шельфа. Одно из важных ограничений – запрет иностранцам покупать землю на приграничных территориях, перечень которых устанавливается президентом (п. 3 статьи 15 Земельного кодекса России). Именно этот запрет и был введен в отношении части Крымского полуострова указом президента от 20 марта. При этом у иностранцев остается возможность сохранить недвижимость в Республике Крым даже с учетом новых правил. Они могут оставить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним, пояснили в среду в Госсовете – парламенте республики. На ваш взгляд Хотели бы вы переехать в Крым? Да

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«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов. Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эстонский суд признал солиста советского ВИА жертвой репрессий за концерты в Чернобыле 25 марта 2021, 18:45

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Солист советского ансамбля «Витамин» Айвар Мяэ признан эстонским судом репрессированным, поскольку его якобы принудительно заставляли выступать в зоне ликвидации последствий аварии на АЭС в Чернобыле. Мяэ подавал в 2020 году заявление о признании его репрессированным и назначении пособия, но ему отказали, так как эстонские законы гарантируют пособие репрессированного только тем, кто был отправлен в зону аварии принудительно и принимал непосредственное участие в ее ликвидации, пишет Postimees. Музыкант обжаловал решение в нескольких судах, два из которых не удовлетворили его жалобу, но Верховный суд страны (Госсуд) аннулировал их решения и встал на сторону Мяэ. Суд решил, что статус репрессированного необходимо присваивать не только принимавшим непосредственное участие в ликвидации аварии. По мнению ВС, нет основания делить людей на тех, кто принудительно участвовал в ликвидации катастрофы, и тех, кто был принудительно отправлен поддерживать этих людей. Отмечается, что Мяэ выступал с концертами в регионе ликвидации аварии 24–29 июля 1986 года в составе вокально-инструментального ансамбля «Витамин». В 2020 году Мяэ признали виновным в сексуальных домогательствах в театре «Эстония», которым он руководил с 2009 года. Бывшие и нынешние работники театра сообщили в СМИ, что руководитель учреждения годами унижал своих коллег-женщин, отпускал комментарии сексуального характера и пытался их трогать, сообщало издание Delfi. Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне 24 марта 2021, 22:31 Текст: Елизавета Булкина

Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ. «Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС. В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания. Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем». Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Евросоюз отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита 23 марта 2021, 23:58

Фото: Daniel Kalker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз будет рассматривать новую стратегию в отношении России на следующей личной встрече глав государств сообщества, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. «По отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече», – цитирует документ ТАСС. Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. 13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Китайцы оценили заявление Лаврова о проблемах в отношениях с ЕС 25 марта 2021, 09:18 Текст: Алина Назарова

Пользователи китайского ресурса Guancha оценили заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии нормальных отношений с Евросоюзом, которое он сделал во время визита в Китай. Публикация ресурса вызвала активный отклик читателей в комментариях. «Китай всегда надеялся, что Европа может вырасти до полюса мира, но факты показывают, что она более склонна оставаться второстепенным последователем американского императора», – написал один из пользователей, передает РИА «Новости». «Похоже, что с приходом к власти (президента США Джо) Байдена возродился менталитет Европы, когда они стремились вести себя как можно глупее», – выразил мнение другой читатель. «Положение в мире начало наконец проясняться, и страны, которые до этого колебались, начали выстраиваться по две стороны баррикад», – отметил третий комментатор. «Поворот России на Восток – действительно самое правильное решение», – добавил четвертый пользователь. «ЕС в одностороннем порядке разрушил отношения между Россией и Европой, а теперь сфабриковал синьцзянскую ложь для введения санкций против Китая. Очевидно, он также пытается разрушить нормальное развитие китайско-европейских отношений», – заметил еще один читатель. Российский министр ранее заявил, что отношений у Москвы с Евросоюзом как организацией нет, они были уничтожены Брюсселем. По словам Лаврова, Европа «эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнеры только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться». Кроме того, Москва выступила за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций. ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V» 24 марта 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии. «Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Боррель назвал Россию «опасным» соседом 24 марта 2021, 12:08 Текст: Алина Назарова

Глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес. Верховный представитель ЕС прибыл в среду в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне глав МИД, в ходе которого будут обсуждаться отношения альянса с Россией, передает РИА «Новости». «Мы должны обсудить каналы связи с Россией. Россия – это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России», – сказал он. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. 22 марта президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. Байден обеспокоился связями Турции с Россией 26 марта 2021, 00:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден заявил участникам саммита ЕС, что его беспокоят тесные связи Турции с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Байден также выразил обеспокоенность «отступлением» Анкары от демократии. По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Байден «особо затронул» тему отношений с Турцией, передает ТАСС. Она добавила, что у ЕС и США есть множество общих интересов, в том числе по Китаю и России. «У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией – Джо Байден отметил это отдельно», – сказала Меркель. Канцлер отметила, что лидеры ЕС надеются на посещение Байденом Европы летом – для участия в встрече НАТО. «Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», – заявила она. На вопрос о жесткой позиции Байждена по Китаю Меркель заявила, что у ЕС и США «много общего, но нет полного тождества». При этом Россию главы ЕС на обсудили коротко. Стратегические дебаты по России состоятся на следующем саммите, который пройдет в июне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения» России 24 марта 2021, 23:01 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз и США намерены координировать усилия против «конфронтационного поведения России», заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Мы договорились координировать наши усилия в ответ на конфронтационное поведение России и побудить Россию отказаться от этого пути», – передает его слова ТАСС. По итогам встречи Боррель и Блинкен вновь перечислили «исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». Между тем ЕС и США заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес, и призывать Россию отказаться от конфронтационных подходов». Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе. Между тем президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС. Макрон призвал сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога 26 марта 2021, 00:58 Текст: Елизавета Булкина

Для Евросоюза важно сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС. «В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – передает его слова ТАСС. Ранее глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов. В Польше призвали Сербию присоединиться к санкциям против Белоруссии 24 марта 2021, 06:49 Текст: Наталья Ануфриева

Евродепутат (ЕП) от Польши Здислав Краснодембский призвал власти Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) в отношении официальных лиц Белоруссии, он внес поправку к проекту соответствующей резолюции. В резолюции указывается, что ЕП приветствует решение Белграда поддержать позицию ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии. Однако парламентарии обеспокоены, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска, передает RT. «(Европарламент) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, озвучиваемых от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», – звучит текст документа с поправкой. Кроме того, Краснодембский предложил отметить в резолюции, что внешняя политика Сербии по-прежнему «в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией и Китаем». Ранее Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение. Столтенберг призвал ЕС и НАТО объединиться против России 24 марта 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на открытии второго дня заседания глав МИД стран альянса с участием представителей ЕС. «Сегодня мы обсудим Россию с участием Швеции, Финляндии и главы дипломатии ЕС. Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», – сказал он, передает ТАСС. Ранее по прибытии на встречу в НАТО глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что намерен обсудить с партнерами по альянсу реакцию на действия России. По его словам, на заседании будут обсуждаться, в частности, реализация Минских соглашений по урегулированию на Украине и пять принципов, на которых основана политика ЕС по отношению к РФ. Тем временем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. Меркель признала своей ошибкой попытку объявить выходные в апреле 24 марта 2021, 15:29 Текст: Ксения Панькова

Канцлер Германии Ангела Меркель после критики решила не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными, которые ранее планировала сделать нерабочими для предотвращения распространения COVID-19. «Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», – цитирует ТАСС Меркель. Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами. По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства – переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск. Локдаун действует в Германии с ноября 2020. Накануне Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля. «Спутник V» проверят на добровольцах в Италии 23 марта 2021, 15:30 Текст: Евгения Шестак

Российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса, сообщил директор итальянского института профессор Франческо Вайя. По его словам, данные исследования намерен проводить римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в рамках проекта научного сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, передает ТАСС. Вайя отметил, что принцип использования двух аденовирусов интересен потенциальным усилением эффекта. «Мы думаем провести повторную вакцинацию добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний другой вакцины», – сказал он. При этом Вайя не уточнил, о какой именно вакцине идет речь, однако известно, что его институт занимается испытаниями итальянской вакцины Reithera, которая находится на второй стадии испытаний. Также профессор уточнил, что российско-итальянское научное сотрудничество по «Спутнику V» начнется в апреле. «Мы должны формализовать наш меморандум о сотрудничестве (с центром Гамалеи), но в апреле мы готовы приступить к нашим совместным исследованиям», – сказал Вайя. Он уточнил, что данное сотрудничество предполагает обмен экспертами, биологическими материалами и проведение клинических испытаний. Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. Министр столичной области Лацио по вопросам здравоохранения Алессио Д'Амато выразил несогласие со словами еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о «ненужности» российской вакцины «Спутник V» в ЕС. Саммит ЕС одобрил разработку официальной цифровой евровалюты 25 марта 2021, 23:42 Текст: Елизавета Булкина

Саммит Евросоюза призвал усилить международную роль евро и поддержал разработку цифровой европейской валюты, следует из итогового заявления саммита ЕС по вопросам развития зоны евро. «Саммит призвал к усилению и созданию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро», – цитирует документ ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, в том числе будет создавать деноминированные в евро активы, проводить эмиссию специальных евробондов и создавать цифровой евро.