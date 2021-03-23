Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС

Министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после прошедшего в понедельник заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Глава европейской дипломатии в очередной раз выразил мнение, что российские власти в ходе его визита в Москву в начале февраля показали нежелание сотрудничать с ЕС. «Нам понятно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Евросоюзом», – приводит слова Борреля ТАСС.

Он также сообщил, что министры иностранных дел входящих в Евросоюз государств подтвердили пять принципов, на которых должны строиться наши отношения с Россией. Упомянутые Боррелем пять принципов, которые были установлены в 2016 году, включают в себя, в частности, следование Минским соглашениям в вопросе ситуации на востоке Украины, установление тесных контактов ЕС со странами СНГ, а также противодействие Москве даже в случае сотрудничества с ней по некоторым вопросам.

На вопрос о том, почему ЕС не меняет эти принципы, если они не приносят результатов, Боррель ответил: «Потому что у нас остаются те же потребности. Нам необходимо иметь отношения с Россией, например, в сферах энергетики и климата, как указано в принципах. Эти принципы – вне времени. А вот как реализовать их – зависит уже от обстоятельств».

Боррель подчеркнул, что вопрос отношений между ЕС и Россией будет в центре внимания саммита ЕС 25–26 марта. «Лидеры ЕС продолжат на саммите в четверг дискуссию по важным, но сложным отношениям с Россией», – добавил он.

Накануне президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. Ранее в понедельник в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.

13 марта глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем рекомендовал дипломатам ЕС изменить подход в отношении России, назвав позицию союза «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной». Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против России в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

В начале февраля глава МИД Сергей Лавров заметил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом и настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Он подчеркнул, что в 2014 году Евросоюз сам «обрушил» создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с Россией. «Первопричиной стала, напомню, поддержка со стороны Евросоюза антиконституционного госпереворота на Украине с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской», – указал министр. Лавров также подчеркнул, что с момента вхождения в ЕС стран Прибалтики в этом регионе проводится «ведется откровенная и последовательная дискриминация проживающего там русскоязычного населения».

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